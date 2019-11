Ja ne želim biti prva dama. Ja želim biti zadnja dama, ona koja služi svim građankama i građanima, čije interese stavlja ispred svojih". Na savršenom engleskom to nam je kazala Rita Zhao Simonić, supruga bivšeg potpredsjednika Vlade u Račanovo doba, dr. Ante Simonića naime, čovjeka koji namjerava ući u utrku za predsjednika Republike Hrvatske.

Kako kaže, izaći iz komforne zone u osvit svojih zlatnih sedamdesetih, a zna se da je to dob kad je život uglavnom sređen i situiran, godine poslovično percipirane kao one u kojima se više uživa, negoli stvara. No, takvo mirovanje za sebe ne želi Riječanin Simonić, po formalnom zvanju liječnik, nekadašnji rektor Medicinskog fakulteta u Rijeci, trofejni sportaš i bivši veleposlanik Republike Hrvatske u NR Kini.

Dodatni podstrek za ulazak u kampanju daje mu znatno mlađa supruga Rita, koja osim što ima impresivan životopis, posjeduje i iznimnu karizmu, susretljivost, elokvenciju i, možda iznad svega, elan. Barem je takav dojam ostavila tijekom razgovora koji smo dogovorili nakon (za mnoge, ali ne i nju) mukotrpnog višesatnog snimanja, u ugodnom caffeu u blizini redakcije "Slobodne".

Pri upoznavanju potencijalna prva dama – iako joj se taj naziv ne sviđa – nas je zagrlila, pri tom djelujući uistinu zahvalno. Onda nam je uručila i mali diplomatski dar, to jest vlastite stihove ispisane kaligrafijom (koja joj je jedan od hobija) na svili. Potom nam je rečene stihove uz šalicu čaja i – otpjevala!

Zapjevala našoj novinarki

– Mi u Kini stihove običavamo pjevati, a ne čitati – odmah nam je ponudila i ljubazno objašnjenje.

Rita Simonić, rođena u Pekingu, a odrasla u San Franciscu (SAD), inače je multimedijska umjetnica, svjetski priznata fotografkinja, profesorica na sportskom Sveučilištu u Shan Dong provinciji (NR Kina) i počasna rektorica Pekinške škole za gluhe, također u Kini. Istaknuta je humanitarna djelatnica, ima više od 123.000 registriranih stalnih internetskih pratitelja...

Čitati, crtati i slikati započela je već s četiri godine, a danas, kad većinu godine provodi sa suprugom u Rijeci, najradije se opušta plivajući, roneći, slikajući te čitajući najmanje jednu knjigu tjedno!

Beletristika je zanima koliko i publicistika, a teme variraju od tradicionalne kineske medicine pa do najnovijih tehničkih dostignuća u svijetu multimedije. K tomu, prakticira i jogu koja je najviše opušta, a zbog brojnih međunarodnih angažmana često putuje interkontinentalno. Zato je i oboružana s čak četiri mobitela!

– Ne mislim da je previše, formatirano je točno za moj život na tri kontinenta: u Kini, SAD-u i ovdje u Hrvatskoj. Inače držim da ovisnost o mobitelima – dakako, kao ni bilo kakva druga ovisnost – nije dobra, a ako to oruđe znate držati pod kontrolom, nema boljeg asistenta od mobilnog uređaja – namiguje gospođa Rita, inače osvajačica brojnih slikarskih i literarnih nagrada još i prije no što je diplomirala multimedijalnu umjetnost na Sveučilištu Berkley u Kaliforniji kao najbolja studentica generacije!

– Volim taj digitalni dizajn, kad kreiram sliku pomoću čak četiri ekrana kojima sam okružena. S druge pak strane, volim slikati u "old school-maniri", u ulju. Da, baš u ulju, ne u akrilu. Volim njegovu sporost, zato velike kompozicije i stvaram po nekoliko godina – govori nam možebitna "first lady of Croatia", te zažareno pokazuje neke od svojih likovnih djela iz virtualne arhive.

Je li pomalo dosadno živjeti u mirnoj i ne baš velikoj Rijeci, nakon što je živjela u golemim svjetskim metropolama?

– Nikako, Rijeka je divna i uzbudljiva, kao i cijela Hrvatska! Ono što me u Hrvatskoj, čije ću punopravno državljanstvo uskoro po slovu zakona i dobiti jer sam šest godina u braku s Antom, najviše nadahnjuje su – ljudi. Ljepota zemlje može se pak mjeriti sa svima, znam da našu – napominjem, našu – zemlju često uspoređuju sa Švicarskom, ali Hrvatska je na izvjestan način i ljepša, drukčija. Uglavnom, Hrvatska je zemlja iz koje se ni jedna osoba ne bi smjela iseliti jer je potencijalno jako, jako bogata – smatra gospođa Simonić.

Otegotna okolnost

Je li činjenica da je Kineskinja (odrasla u Americi) otegotna okolnost u utrci njezina supruga za predsjednika? Ima, naime, jedna pjesma čiji stih spominje "čudne ljude čudnog imena"... Ili je to pak prednost?

– To je najveća prednost koja može biti! Ante ima ozbiljan i konkretan program u kojemu će staviti naglasak na reformu državne uprave i korupciju kao najveće iscrpljivače državnog novca, a ja želim iskoristiti svu snagu medija i diplomacije kako bih svojim porijeklom i životopisom Hrvatsku učinila vidljivom na svjetskoj karti, te privukla u nju investitore iz cijelog svijeta, ojačala turizam i na koncu ljude, stanovnike. One koji žele živjeti u ovom komadiću raja koji još nije dovoljno prepoznat u globalnim okvirima – najavila je uskoro možda najpoznatija hrvatska Kineskinja, dama koja – moramo reći – sve bolje barata i hrvatskim jezikom jer ga marljivo uči.

Osim što u tehničkom smislu kao jednu od prvih zadaća u novoj ulozi želi privući investitore i poslovne partnere (i ne samo iz Kine), Rita Zhao Simonić promovirat će kao prva dama neke univerzalne ljudske vrijednosti.

– Ono što je važno za blagodat i suživot svih ljudi su ljubav i nada. Vidite, ja sam iz cijeloga svijeta izabrala baš Hrvatsku zbog ljubavi, najprije prema jednom čovjeku, mom suprugu. On me osvojio izgledom, elokvencijom, poštenjem, tom dakle kombinacijom kvalitete, vrlina. Potom sam se zaljubila i u Hrvatsku; zemlja je to koja zaslužuje veliki uzlet u gospodarskom, medicinskom i svakom drugom pogledu. Zato sam naglasila važnost nade jer Hrvatska ne smije biti percipirana kao zemlja beznađa, u kojoj ne žele ostati živjeti čak ni imigranti iz puno siromašnijih zemalja – istaknula je Rita Zhao Simonić.

Zanimljivo je reći da je Kineskinja Rita po vjeroispovijesti katolkinja, no taj podatak ne drži ključnim u kampanji, niti će dijeliti ljude po vjeri ili nacionalnosti ako dođe u priliku da se njezin glas čuje.

– Moja vjera u Boga je stvar intime, a ne sredstvo političke manipulacije. Kao što sam rekla, ključna stvar su ljubav, nada i predani rad – poručila je za kraj supruga možebitnog predsjedničkog kandidata i potencijalna prva dama Hrvatske, Kineskinja Rita Zhao Simonić.