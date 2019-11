U idiličnom je braku sa suprugom Ana Mari, a uskoro će im se ostvariti i najveća želja: omiljeno TV lice samo korak dijeli do posvajanja dječačića

RTL-ov reporter i voditelj Boris Mišević, čini se, proživljava najsretnije privatne trenutke, one na koje je dugo čekao. Naime, viđen je na subotnjoj špici u društvu supruge kako guraju dječja kolica u kojima je sjedio dječak, piše 100posto.

Tragom lijepe vijesti kontaktirali smo Miševića koji nam je kratko i ljubazno rekao kako ništa ne bi želio komentirati. S obzirom na osjetljivost teme, potpuno razumljivo.

Prilagodba

No, od ljudi bliskih poznatom voditelju doznajemo kako je riječ o dječaku starom oko godinu i pol dana te kako bi poznati voditelj ubrzo mogao ostvariti sa svojom Ana Mari dugogodišnju želju o roditeljstvu te kako je u ovom trenutku cijela priča je izuzetno osjetljiva jer je proces oko posvajanja dječaka je još u tijeku te traje prilagodba.

Slavno televizijsko lice već dugi niz godina jedan je od najcjenjenijih ljudi televizijske struke, a nakon poslovnih uspjeha i samoostvarenja, odlučio je u tajnosti i privatnosti sa suprugom ostvariti i želju o roditeljstvu. 'Školica za posvojitelje gotova.

Dobili smo diplomu. Gotovo dva mjeseca je trajalo. Testovi u Centru za socijalnu skrb skoro gotovi', objavio je davnih dana na svojim društvenim mrežama novinar.

Njihovi prijatelji puni su bili riječi podrške i oduševljenja s obzirom na humanu i lijepu gestu para.

U velikoj životnoj ispovijesti koju je svojedobno dao za 100posto, Boris nam je otkrio kako su se odlučili na roditeljstvo i koliko mu je taj dio života važan.

'Veselim se'

Kratko i koncizno je otkrio kakve su mu želje. 'Mi smo dugo godina pokušavali dobiti dijete prirodnim putem, no kako nije išlo, odlučili smo se na posvojenje. Privatno, to nam je najveća preokupacija. U pažnji sam i pozitivnoj dimenziji treme, no najviše od svega veselim se svemu tome što dolazi', rekao je svojedobno kratko Mišević.

Sa suprugom Ana Mari obožava provoditi vrijeme u prirodi, kraj mora, no vole pratiti i televizijske novosti. 'Volimo gledati serije, televiziju, stalno tražimo nešto novo i tako provodimo zajedničko vrijeme. Ana Mari obožava i crtati, bojati, kuhati.

'Mi smo tim'

Sudjelujem u spremanju hrane i ja, više u smislu koordinacije i nabavke namirnica, a Ana Mari radi kolače fenomenalno i obožava kuhati. Kod kuće imamo veliku, odlično opremljenu kuhinju upravo zbog toga. Voli provoditi puno vremena u kuhinji i to je taj treći dio. Stalno tražimo nešto novo, neke nove recepte koje ona potom sprovede u djelo - i to radi savršeno', nahvalio je tada svoju suprugu Boris.

Sretna ljubavna priča koja je možebitno i okrunjena na najljepši način počela je prije 20-ak godina na Pagu. 'Upoznali smo se na moru, moj sadašnji kum je tada nju doveo na more kod sebe u apartman kao svoju prijateljicu. Upoznali smo se na Pagu. Bili smo tamo i ovog ljeta.

Bila je plava, mlada, visoka i predivna. Od prvog dana kada smo se upoznali, mi smo odmah, vrlo brzo, počeli i živjeti zajedno i otad smo nerazdvojni. Stvarno odgovaramo jedno drugome, uživamo i dalje provoditi vrijeme zajedno, možemo biti samo po petnaest dana bez prestanka. I dalje se smijemo, šalimo, volimo se.

Osim ljubavi, bitno je da postoji i tolerancija. Kroz vezu se izgrađujemo i napredujemo, a iz loših iskustava izvlačimo najbolje i gradimo još čvršću vezu', povjerio nam je slavni reporter.

Istaknuo je tada i koliko je sretan kao reporter, ali i čovjek kojeg supruga iznimno podržava u tome da radi ono što voli. 'RTL je svjestan da onaj koji se troši i daje, da mora imati vremena da se oporavi. Koncepcija posla je takva da privatni život ne pati. I to je ispravno.

'Pokušavam balansirati'

Smatram da čovjeku posao ne može biti sve. Ako je tako, to nikako ne može biti dobro. Može čovjek biti znalac i profesionalac, ali kao mu je to svrha života, ako misli da je bogom dan i najbolji na svijetu, onda to ne može biti dobro. Shvaćam da mi je posao samo posao, pokušavam napraviti balans, posao jako volim, ali privatni život je privatni život.

Ne doživljavam se kao reporter, već kao čovjek koji ima sreću da radi ono što jako voli', dodao je Mišević.

Sve ono što je Boris nekada u djetinjstvu naučio, jednog dana će, rekao nam je u intervjuu prije nekoliko mjeseci, probati prenijeti i svome djetetu. ''Djetinjstvo mi je bilo savršeno, imao sam sve što jedno dijete može imati, a roditelji su mi sve omogućili.

Ljetovanja na moru, vikendicu u kojoj provodim bezbrižne dane, išao sam u školu blizu kuće... Nosim iz tog perioda najljepše uspomene, i da pokušam, ne mogu se sjetiti loših stvari.

Ono što su roditelji ostavili u meni, to je ono najbolje što ja mogu jednog dana svom djetetu dati i prenijeti', priča i dodaje - 'Razumijevanje, poštovanje, kulturnu komunikaciju, poštivanje svakog sugovornika, mogućnost da se čovjeka sluša kad se s njim razgovara i osjećaj tolerancije i razumijevanja svakog ljudskog bića. To sam naučio od svojih roditelja', zaključio je čovjek koji je s godinama postao prava RTL-ova zvijezda, piše 100posto.