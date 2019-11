Ljepotica iz 80-ih ponovno zablistala: dizajnerica iz Kaštela vlasnicima iz Njemačke inspirativno je preobrazila vilu na Čiovu, i sve samo s hrvatskim proizvodima rađenim po mjeri

Je li ona izabrala dizajn ili je on izabrao nju više se ni ne sjeća.

Činjenica je da se skoro dva desetljeća isključivo bavi njime, a mi smo se odlučili da iz prve ruke provjerimo kako joj zapravo ide, i tko je ona.

Kaštelanka diplomirana je dizajnerica, vlasnica tvrtke za dizajn interijera i opremanje. Profesionalno dizajnersko oko, brojni posjeti najpoznatijim specijaliziranim sajmovima u svijetu, bezbroj putovanja i nekoliko godina života provedenih u Vijetnamu, a potom i Kuala Lumpuru, definirali su je i profesionalno i privatno.

Ova rođena Kaštelanka tek posljednjih godina za svoje trajno prebivalište odabrala je svoj rodni grad podno Kozjaka i od tada niže istinske preobrazbe brojnih prostora.

Veliki je zaljubljenik u umjetnost što se odražava i u prostorima koje uređuje, a među prvima je bio trogirski hotel “Bifora” koji se smjestio u stoljetnoj palači koju je u 13. stoljeću izgradila plemićka obitelj Dragazzo.

Potom su uslijedile brojne privatne vile stranih investitora za iznajmljivanje, no nas je zaintrigirao jedan jednostavniji projekt, obnova apartmana u nekadašnjoj ljepotici iz osamdesetih godina.

“Villa Blanka”, čiji vlasnici žive u Njemačkoj, smještena je na otoku Čiovu, prvi red uz more. Građena je osamdesetih godina i do nedavne obnove bila je poprilično zapuštena.

Potpuno povjerenje

- Već pri prvom susretu s investitoricom i objektom, imali smo jasnu viziju što želimo – vratiti stari sjaj zapuštenim apartmanima u kojima kao da je vrijeme stalo.

Kako se vlasnici jako sviđao moj dotadašnji rad, s njezine strane dobila sam potpuno povjerenje i sve moje ideje bile su odmah prihvaćene. Kompatibilnost s investitorom jedan je od glavnih čimbenika potrebnih za uspješno završen projekt interijera.

Ja sam bila zadužena za dizajn interijera i kreativni dio, dok je moj suprug Boško vodio projekt od samog početka – od prvobitnog rušenja, vođenja projekta i nadzora pa do zadnjih vješanja slika na zid, priča nam ova uspješna dizajnerica.

- U prvoj godina rada sanirali smo sve tehničke probleme, kao što su propuštanja vode s krova i s terasa (kojih nije bilo malo), zamijenili sve prozore i klizne stijenke te obnovili dva apartmana. Iduće godine su obnovljena i preostala dva. Također, potpuno su zamijenjene vodovodne i elektroinstalacije te je promijenjen krov.

Voda nam je bila najveći neprijatelj prve godine rekonstrukcije. Srećom, nakon dvije zime, možemo reći da smo u potpunosti riješili taj problem, jer, vodi nema ni traga. Kuća je velika i potpuna obnova bila je ogromni financijski zalogaj za vlasnike pa se ona radila parcijalno, dio po dio - zadovoljno će Ana.

Iako se radi o četiri apartmana u istom objektu (tri jednosobna i jedan dvosobni), želja im je bila da svaki apartman bude poseban i drukčiji i da ima svoju priču, ali opet u jednom prepoznatljivom stilu – mediteranskom, suvremenom, prozračnom s posebnim naglaskom na detalje.

Ručni rad

- U svim apartmanima prevladavaju neutralni tonovi s nekim akcentnim bojama kao što su zelene i žute stolice ili pariško plavi kauč. Gotovo sav namještaj hrvatske je proizvodnje, rađen upravo za ovaj projekt prema mojim nacrtima.

Posebna pažnja je posvećena udobnosti kreveta, koji su također ručno rađeni, a jednako tako i posteljini. Izabran je najfiniji satinirani pamuk. Iako se ti detalji ne vide na slikama, onaj tko legne na njih, ima samo riječi hvale, veli nam naša sugovornica.

Umjetnička djela

Kao i u ostalim projektima, dodaje ona, velika pozornost je posvećena i umjetničkim djelima, pa tako zidove apartmana krase umjetnička djela priznatih hrvatskih umjetnika kao što su Robert Jozić, Roberta Vilić i Tea Bičič.

- Često čujem ljude po trgovinama kako komentiraju “Što će vam to, pa to je za goste?” i onda se čudim zar i gost ne zaslužuje najbolje? Budžet je osnova svega i on diktira cijelu priču, ali lijepi interijer ne mora nužno biti i skup.

Bitna je cjelina, taj osjećaj koji imamo kada ulazimo u prostor, kaže nam dizajnerica Ana, navodeći kako se jako vodilo računa o rasvjeti unutar objekta, koja je jednako tako iznimno važan segment pri uređenju prostora, ali i sitnim detaljima poput cvijeća, ukrasa i primjerice tepiha, koji daju poseban štih unutrašnjosti cjeline koja se uređuje.

Čiovska vila danas zrači iznimnom ljepotom i komforom, naravno, zahvaljujući idejama naše sugovornice i njezina supruga, baš kao i brojni drugi objekti koje su do sada radili.