– Svaki dan imam novu sliku, kako biljke rastu, cvjetaju, plodovi sazrijevaju, mijenjaju se godišnja doba... Sve su to slike u kojima uživam – kazao nam je ljetos Boris Božinović, Splićanin koji je na terasi stvorio svoj mali raj u kojem uživa u tišini i miru. Kaže to i danas.

Svako godišnje doba donosi šjor Borisu svoje radosti. Kako se priroda mijenja, mijenjaju se i boje na njegovoj terasi u malom vrtu na prvom katu zgrade u neposrednoj blizini pazarića Sućidar u Splitu.

Tu on ima svoju oazu zelenila, mediteranskog bilja, cvijeća, raznih plodova, mirisa i okusa Dalmacije, a jesen je u ovaj mali raj donijela svoje pastelne boje. I svaki je dan drukčiji, to ga posebno impresionira.

Sada dominira žuta boja limuna, njihovo je vrijeme u studenom. Prije njih pobrao je dosta mandarina, svega se tu nađe. Za Borisa i prijatelje taman koliko treba.

– Limuna bude i 30 kilograma na jednom stablu, na drugom još više, ovisno o tome kakve su temperature – kaže.

Ima tu mandarina, limuna, klementina, kumkvata, ali i jasmina, ruža raznih boja, divlje loze, ružmarina, zasadio je i lovor... Ne možemo sve ni pobrojiti. A tek začinsko bilje u pitarima i u zemlji uz ogradu terase...

Pokazuje nam bosiljak, čili papričice, petrusimul. Ima i više vrsta rajčica, ma svašta se tu našlo i živi svoj život usred grada.

U gradnju vrta na terasi površine oko 60 kvadrata upustio se 2000. godine. Tada je još živio i radio u Njemačkoj, gdje se bavio ugostiteljstvom, dolazio bi ovdje na godišnji odmor.

Vrt je uređivao više od mjesec dana. Izgradio je zidiće, u gredice nasuo zemlju, kako uz vanjsku ogradu terase, tako i unutarnju, koja se nalazi između njegova i susjedova stana.

Susjed slijedio primjer

I susjed je slijedio njegov primjer, ima dosta biljaka na terasi, tako da se urbani vrt proširio. Učio je o uzgoju biljaka, proučava knjige o tome, a upotrijebio je i moderne tehnologije za brigu o biljkama.

– Imam i dvije meteorološke stanice, senzore za kontrolu vlažnosti tla i uređaje za zalijevanje, sve je to namješteno da radi po potrebi. Tu su i solarne lampe, kuća je puna senzora, svjetlo se pali automatski – kaže Boris.

Napravio je i kućicu za ptice, pa dolaze vrapci nahraniti se. Njegova terasa postala je mjesto na kojemu i ptičice imaju svoj kutak.

U blizini su kafići, dućani, tržnica, druge stambene zgrade i neboderi, obližnjom ulicom prolaze automobili i pješaci, ali sve to ne dopire do njega. On uživa u svojem urbanom vrtu.