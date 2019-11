Čim je nagrađivani TV novinar i urednik Zoran Šprajc na svojem Instagram profilu napisao kako je u jednom splitskom restoranu pojeo najbolju bržolu s gradela u životu, kolegi mu Arsenu Košti, bivšem popularnom reporteru, danas aktivnom kuharu i majstoru grila, prijatelji više nisu dali mira.

Jer upravo je Arsen Zoranu pripremio meso koje je antologijski post dobilo i na Šprajcovu profilu. Ali nije Šprajc bio jedini – ljetos je američkom glumcu Owenu Willsonu, tijekom njegova snimanja u Splitu, uz ručak pripremio lubina sa žara. Očito je Owena taknuo u žicu jer mu se iste večeri vratio i na lubina u soli. Dakle, Arsen novinar ustupio je radni prostor Arsenu gril-profiju i talentiranom kuharu koji već tri godine hrani gladna usta diljem Dalmacije.

– Najbitnije je u životu imati sreće. Pa i onda kada sam shvatio kako od novinarstva, kojim sam se bavio tridesetak godina, više ne mogu živjeti. Plaća nije stizala, sve se teže radilo, a kako ne želim bit od onih šta misle tuđom glavom, reka sam “dosta”. Da sam otkaz na radiju, pozdravija se s reporterskim radom i otišao na biro. Tada mi je bila 61 godina. Počeo sam se brinuti o troje unučadi, šetati psa, kuhati, čistiti po kući, sređivati, i na kraju mi je žena, moja Doris, poznata odvjetnica, rekla da kad već kuvam doma, mogu kuvat i na TV-u, u showu “3, 2, 1 – kuhaj”. Eto sriće u mom životu, ubola me tako da sam sa svojim sparing partnerom Željanom Gregovom, s kojim sam vezan prijateljstvom iz mladosti i dvostrukim kumstvom, dogurao do pred finale – kaže Arsen.

Doba dizelaša

A kako i sebe i njega u šali doživljava kao dizelaše, hoće reći ljude u godinama, imali su neugodu sa Špičekovom štopericom. Kada je označila finiš, njih dvojica nisu uspjela dovoljno brzo staviti jelo na tanjur i ispali su iz igre. Arsen je nedugo nakon toga počeo dobivati ponude za posao i eto ga, 3, 2, 1 i već ljetima radi kao kuhar po otocima i u Splitu. S već dogovorenom idućom sezonom.

– Moj je život bio fantazija puna čuda, smija i obrata. Ali kad bi sve u ovoj mojoj 64. godini sumirao, rekao bi da kada si jednom novinar, uvik si novinar. Bez obzira na to šta sam mikrofon zamijenio kuvačom. Ali jednom moraš i svojoj ljubavi prema pričama reći dosta. Trebalo mi je, evo apsurda, 30 godina da to napravim, baš sam pravi dizelaš. A počeo sam razmišljati kad mi je Miljenko Smoje reka jednom u Sarajevu na Baščaršiji, dok smo šotobraco bili u điradi prije utakmice Hajduk – Željezničar, točno ću vam citirat: “Mali, nikada od tebe novinara, ajde jebi mater, dvi ure me pilaš s tom svojom ženom i ditetom. Pravom novinaru žena je makinja, a dite novina.” Je, bija je u pravu, bija sam novinar, ali nikad najveći. Trideset godina sam o tim njegovim ričima mislija, dok se nisam povuka. Reka je točno, meni su moja žena i troje dice stvarno uvik bili na prvom mistu – veli Arsen.

Možda, kako sam kaže, nije bio najveći novinar, ali ipak su ga svi znali. Rođeni Zadranin već se u petnaestoj proslavio kao filmski glumac u talijanskoj filmskoj koprodukciji. Imao je važnu ulogu, bio je Ascanio, sin glavnoga glumca u “Eneidi”, popularnom filmu, zbog koje su mu mlade Talijanke slale poruke kao lude. Zbog serije je imao i privilegij da u srednjoj školi nosi dugu kosu, što ostalim učenicima nije bilo dopušteno. Onda je ludo zapao za oko srednjoškolkama. Čak je dobio i poziv za glumačku akademiju u Italiji, gdje su ga predstavili kao zadarskog Alaina Delona. Odbio je glumu, želeći se baviti onim čim se bavio i njegov otac – novinarstvom.

– Pape sam postao rano, u 21. godini. Moja Doris ostala je trudna s 18,5 godina, još je bila u gimnaziji. Uvik se šalimo kako je naša prva ćer, danas specijalistica neurologije, s njom u drobu završila i pravo. Kad sam rekao materi da mi je Doris trudna, ona me smirila ričima da je bolje bit baba u bikiniju nego baba s bagulinom. Imala je pravo. Kad je Vana imala sedam miseci, išli smo u podstanare. Doris je bila tatina mezimica, nije ništa znala o kužinavanju. A da je vidite sada, bolja je od mene! Onda sam ja preuzeo brigu oko hrane. Muški u Koštinih su uvik imali mota za kužinu. Eto kako je to i kod mene isplivalo. Bili smo mlada obitelj, ona je studirala, s predavanja je trčala doma podojit malu. Ja sam radija, radija sam kroz život svašta, i vata pantagane, nosija kašete, i u dućanu. Da sam i 40 ispita na Pravnom fakultetu, samo ne onaj zadnji, diplomski. I posta sam novinar, prvo honorarac na Radio Splitu, posli stalno zaposlen u Slobodnoj Dalmaciji – govori Arsen.

Ratni reporter

Prijateljevao je i radio s bardovima, Momčilom Popadićem, Božom V. Žigom, Smojom, Zdravkom Reićem, Ivom Jurišićem, Mariom Garberom, Mijom Grabovcem… Putem je otkrio kako mu više od pisanja stoji pričanje, pa se ipak opredijelio za radio. Bio je i dopisnik beogradske Express Politike, ratni reporter, u “Slobodnoj” je pratio sport, pa pod vodstvom legendarnog Joška Kulušića prešao u gradsku. Kaže kako mu je radijska kolegica Dragica Lemešić dala nadimak Kiki, po reklami “Bilo kuda, Kiki svuda”. A svugdje ga je i bilo: prometna, požar, okupljanje, fešta, festival…

– Kada sam s mjesta glavnog urednika na Radiju KL Eurodom zbog svađe s vlasnicima maknut s te pozicije i prebačen opet na ulice, kao reporter, u 60. godini, kao početnik, bio sam najsritniji. Volim taj šušur, žamor, priče s malim ljudima, priče s poznatima i nepoznatima, akcije, brzinu. Onima koji se smiju na svoj račun uvijek dozvoljavam da se smiju i na moj. A s onima šta to rade na tuđi, najdraže mi je dobro se posvađat, iako nisam tip od svađa. Jesam li, dakle, kuvar ili novinar? Novinar na kuvarskom poslu. Možda nisam najbolji ni vamo ni tamo jer, kako bi reka Smoje “mali, obitelj ti u poslu ne može bit prva”. A meni je. Kako god okreneš, oni su uvik broj jedan – kaže Arsen Košta.