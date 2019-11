Stanko je stomatolog koji je stekao slavu na neočekivanom mjestu: Pacijentu sam dao anesteziju i vidio vijest, došlo mi je da skočim do plafona!

Nema čovjeka koji nije zapamtio animirani ili igrani film “101 dalmatinac“.

Stanko Krnjić će za života posebno zapamtiti knjigu “Sto i jedna mala pjesma“. Riječ je o zbirci koja je ovom dubrovačkom “stomatologu po struci i pjesniku po sudbini” donijela Nagradu “Dragutin Tadijanović“, koju dodjeljuje Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

- Pamtim dobro da sam pacijentu dao anesteziju, čekao da počne djelovati, nisam imao što raditi pa sam pogledao primljene mailove i ugledao jedan od HAZU-a. Otvorio sam ga i vidio da sam dobio Nagradu “Dragutin Tadijanović”. Ostao sam bez teksta. Pacijent, kojem sam popravljao zub, apsolutno ništa nije mogao primijetiti na meni, ostao sam miran.

Inače, kakav sam temperamentan, od mene bi se sigurno očekivalo da skačem do plafona ili da “hodam na rukama” od sreće! Samo sam pomislio u sebi: Bože, hvala ti na daru pjesništva - priznaje Krnjić.

Preduga pauza

Zbirka “Sto i jedna mala pjesma” nastala je u razdoblju od jedne godine, skoro svaka pjesma označena je nadnevkom nastanka, uglavnom su kronološki poredane, a Krnjić naglašava kako je zbirka sasvim novi vid njegova pjesničkog izražavanja. Godine 2001. objavio je prvu zbirku “Korijeni“.

- Pisanje je krenulo puno, puno ranije. Ta moja prva knjiga je ustvari kronološki najveća zato što su u njoj pjesme nastale u razdoblju od deset godina, možda čak i više. Bio sam potpuno nov u tom “miljeu”, nisam znao kako funkcioniraju pravila niti sam imao poznanstva, pa sam knjigu objavio u vlastitoj nakladi.

Knjiga je izašla, bila je promocija, sve je bilo lijepo... No, pauza između objave prve i druge knjige je punih 11 godina. Jednostavno nisam bio u tom “filmu”, imao sam puno drugih obveza: ordinacija, posao, negdje sam to totalno stavio sa strane - priča Krnjić.

- A onda jedan dan sretnem Borisa Njavra na Stradunu. Pitao me pišem li što, a ja sam odgovorio da ne pišem. Zamolio me je da ipak pošaljem par pjesama jer dolazi novi broj revije “Literat“.

Imao sam napisanih pjesama, pa sam mu ih poslao nekoliko, on se oduševio, da bi uz njegovu pomoć 2012. izašla moja druga knjiga “Zrak poprskan narančom“.

To je bilo već u izdanju Društva dubrovačkih pisaca čiji sam član postao u međuvremenu.

Onda je 2016. uslijedila zbirka “Kroničar svega“ (Druga nagrada fra Martin Nedić), potom “Mrvice za Lazara“ 2017. te 2019. “Sto i jedna mala pjesma“.

Ako se ne otvori, tu nema razgovora

Krnjić je rođen 5. travnja, napunio je ove godine peto desetljeće života, svaka pjesma u posljednjoj, petoj zbirci ima pet stihova pa je recenzent knjige, Antun Lučić, rekao kako se radi o “petoboju“.

- Poezija nije vremenski zahtjevna forma, poezija je stvar trenutka, ona se dogodi ili ne dogodi, to je onaj “Božji prst”, inspiracija i često puta mi se dogodi cijela pjesma.

Međutim, u velikom broju slučajeva dogodi se onaj prvi stih, akademik Luko Paljetak je jednom rekao da je taj prvi stih “Božji dar”.

Pisati poeziju ne oduzima puno vremena, ali na svemu ostalom oko nje treba puno raditi. Pisanje proze vremenski je zahtjevnije. Proza, ako se počne pisati i ako se to zakotrlja, onda zaista nastane tekst, a poezija ako ne dođe, onda nema ni pjesme!

Proza je kao nešto što trebaš sam otvoriti, pa će se ono tebi još više otvoriti, a poezija ne, poezija ako se sama ne otvori, tu nema razgovora!

Pišem u svakom trenutku, na poslu praktički ne pišem jer sam tad u “filmu” stomatologije i ne volim izlaziti iz toga dok sam u ordinaciji. Što god da radim u životu: sjedim, čitam, vozim, kuham - dogodi mi se poezija, a u ordinaciji ne.

Poezija je stvar trenutka, treba ga zapisati - kazuje Krnjić.

Bez ikakve dorade

Kako je rođen u Stocu, a ima kuću u okolici Čapljine, često putuje prema susjedstvu.

- Stao sam na parkingu desno i zapisao pjesmu. Došla je ideja i htio sam je zapisati jer da nisam, bilo bi gotovo!

Nakon par mjeseci putovao sam iz Hercegovine u Dubrovnik i na istome mjestu na parkingu s druge strane zapisao drugu pjesmu! Slučajnost…

Uglavnom, zapišem pjesmu u mobitel i to kasnije polako razradim, “ušminkam”, dotjeram, korigiram - prepričava Krnjić.

- Pjesme u prvim dvjema knjigama nisam dorađivao, kakve su bile, takve su i objavljene! Smatrao sam da je to tako iskonsko - kako ti je došlo, tako neka bude.

Međutim, poslije sam vidio da ipak neke stvari treba doraditi jer kad, primjerice, svoju pjesmu pročitam nakon šest mjeseci, vidim kako bih je malo drugačije napisao. Ali, u principu, 90 posto stvari ostane isto - kazuje pjesnik.

- Duboko vjerujem u to da u svakom od nas obitavaju bar dvije ili tri osobe. U ponoć možemo biti jedna, ujutro u šest druga, a u podne treća osoba.

Nije nužno da se te osobe sukobljavaju, nije ni nužno da se stopostotno slažu, to su jednostavno drugačiji pogledi na život. Znam da je Stanko pjesnik različit od Stanka zubara, tu nema razgovora, ali dobra je stvar što je uvijek manje-više samo jedan aktivan. Jedan spava, jedan radi, pa je to onda smjenski rad.

Kako je sam jednom izjavio, živi od stomatologije, živi s pjesništvom, ali ne bježi ni od puno većih pitanja.

- Onog momenta kad čovjek prestane preispitivati samoga sebe, svijet oko sebe, interakciju između te dvije strane, po meni, on prestaje živjeti.

Čovjek se treba preispitivati

Svakom čovjeku, bio on pjesnik ili ne, Bog je dao razum, inteligenciju, dušu, dao mu je sve te darove i bilo bi sakato očekivati od njega da to ne koristi. Svaki odrastao čovjek, pa i dijete u svojim mogućnostima, preispituje i treba preispitivati samoga sebe. Naravno, nije nužno prenijeti to na papir.

Preispitivanje sebe je nešto unutarnje, a posljedica tog preispitivanja je pisanje.

Normalno je da nismo svi u istim životnim fazama raspoloženi propitivati određene stvari. U principu, ljudi kad su sretni, manje se propitkuju jer im je dobro.

No, čovjeka patnja, tegoba, tuga i sve te negativne emocije prisile na promišljanje - mišljenja je Krnjić.

- Nije nužno da je čovjek pjesnik nesretan. To su klišeji.

Svi smo mi sretni ili nesretni na svoj način. Imate dan kad ste sretni zbog šest stvari, a imate jednu koja vas žulja non-stop.

Uvijek ima nešto što te malčice žulja, to nije idealno, ali je možda čak i dobro kako se ne bi potpuno opustio i prepustio - govori Krnjić.

Neraskidivi spoj

Na promocijama su njegovo pjesništvo znali usporediti sa stvaralaštvom pjesnikinje Vesne Parun ili pjesnikom Nikolom Šopom. Krnjić otkriva kako nema uzore u tom smislu, ali se može prepoznati u djelima pojedinih pjesnika i pjesnikinja.

- Puno mojih pjesama ima biblijske motive, puno ih smatram duhovnim iako na prvu možda tako ne izgledaju. Šop je pisao dosta po motivu Isusa i kršćanstva i u tom kontekstu mogu reći da možda baštinim nešto njegovo.

Dapače, velika je stvar kad netko kaže da nešto baštiniš ili da podsjećaš na jednog Šopa.

Dragutin Tadijanović često govori o svojim oranicama, o žitu, o zemlji kao takvoj, zemlji kao logosu i zemlji kao živom biću, nečemu što je “uraslo” u nama. I Tadijanović i Antun Branko Šimić pišu o svojoj zemlji, oni su involvirani u tu zemlju, postoji neraskidivi spoj.

Ali, primarno najviše volim ljudsku nutrinu kao glavni motiv. Iako mene fizički privlači biti na livadi s cvijećem i pčelama, ne pišem o tome. Mene kopka ono što se događa u svima nama i pokušavam taj unutarnji svijet izbaciti na papir, ali ga izbacujem preko drugih “objekata”.

To može biti žena, Bog ili zemlja, ali svugdje se ocrtava naša psiha, naš duh, naša nutrina kao živo biće. Jer, našu nutrinu držim nečim živim, pa čak i odvojenim od nas samih - komentira Krnjić.

- Sigurno me ljudi više gledaju kao stomatologa jer sam poznatiji po tome, a i više od 20 godina radim u svojoj ordinaciji. Puno ljudi koji su me poznavali isključivo kao stomatologa iznenadili su se kad su čuli da pišem.

S vremenom su se navikli na obje moje uloge - ističe Krnjić.

Poezija s ratišta

Predsjednik Društva hrvatskih književnika Đuro Vidmarović kazao mu je kako je jedini stomatolog član tog društva. Postoje članovi koji su liječnici, ali iz drugih oblasti.

Govori Krnjić kako, koliko zna, ni u Hrvatskom društvu pisaca nema nijednog stomatologa pa je, čini se, jedini stomatolog u Hrvatskoj koji ima status književnika. U čekaonici ordinacije pacijenti mogu prelistati njegove zbirke.

- Ne želim još više ljude utući u pojam kad dođu kod mene, pa im ne govorim svoju poeziju. Zbirke koje su u čekaonici pacijenti mogu sami čitati, ali da im ja čitam, to ne dolazi u obzir! Knjige sam stavio u čekaonicu da ih vide i sami se posluže - kaže Krnjić.

Priznaje da mu za roman treba malo više vremena kojeg nema, te da zavidi književnicima koji su “samo” književnici i koji “samo” pišu.

- Sad pišem puno drugih stvari, ali trenutno je u pripremi za tisak šesta knjiga “Ratište riječi“. Poezija s ratišta. Za rukopis zbirke već sam dobio II. nagradu Pasionske baštine proljetos u Zagrebu.

Zbirka uskoro ide u tisak, a do Svetog Vlaha bih je trebao držati u rukama - najavljuje Krnjić.

Pjesma Mi U doba plodova

mi smo skupljali korijenje

za preživljavanje, ne znamo

je li crnilo ispod noktiju

bilo od zemlje,

ili nas samih,

kopajući

pogleda

uprta

u zemlju

iskrivila nam se kralježnica,

postali smo sakati i to se

širilo iz kostiju u

oči, iz očiju u

uši,

cijelu glavu obuzimalo je

pomalo.

Sve manje smo vidjeli:

najbolje od nas

u svjetove smo slali neprijatelja da pronađu,

najbolji se nisu vraćali,

sami su nam neprijatelji postali.

U najboljim danima

kupovali smo sukno za crninu,

tako smo sami obojili svoje sutra,

prekosutra nije imalo boje

jer tako daleko nismo

dokučivali ni jednim osjetilom.

Sakatili smo riječi dobivene na rođenju

jer tako drugi ne govore,

predanja koja smo baštinili prvim plačem

redovito smo zakopavali

na mjesta koja su prazna ostala

u zemlji

gdje je bilo korijenje,

kidali smo prste

da šake prilagodimo

tuđim

rukujući se

imali smo prste viška ili su oni imali prst manje;

prestali smo se i

smijati,

vjerovati…

A ovi, što

legoše

odavno u zemlju,

zažališe zbog sjemena što ga za nas

prosuše.

Mi, danas,

u zemlji kamena i križeva

tuđe čavle stavljamo

na njihove ljesove,

na nas same ovakve,

jer drukčije ne znamo,

jer bolje ne znamo.

2. 3. 2018.