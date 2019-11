Razočarani ste crnim prognozama za vikend? Nema potrebe, u toplini doma možete raditi nešto što sigurno niste dugo!; Godit će psihološki, a mogli biste se i slatko smijati

Oblačno vrijeme s kišom pratilo nas je cijeli tjedan, a nažalost, prema prognozama ni za vikend nas neće grijati sunce. Ako ste planirali neke vanjske aktivnosti, ali ih upravo otkazujete zbog lošeg vremena, nemojte očajavati, toliko je zanimljivih i kreativnih stvari koje možete raditi doma, a za koje možda inače nikad ne nađete vremena.

Još je bolje ako u neke od tih aktivnosti uključite i osobu koju volite ili prijatelje, zabava je zagarantirana, a vrijeme koje ste proveli posvećeni isključivo jedni drugima dugo ćete pamtiti.

1. Društvene igre

Slobodno vrijeme kao da nam je postalo luksuz, a nažalost, najmanje ga imamo za one koje volimo, djecu, partnere i prijatelje. Uz nove tehnologije i to malo što ga imamo često potrošimo buljeći u ekrane. Ostavite ovoga vikenda mobitel sa strane, skinite prašinu s karata ili Monopolyja i probudite dijete u sebi.

2. Čitajte

Ako nemate neko posebno društvo, najbolje je okrenuti se knjizi, znate kako se kaže, da je najbolji čovjekov prijatelj.

3. Piknik u zatvorenom

Sjećate li se kad ste kao dijete od popluna pravili šatore? Danas, kad ste odrasli, sigurno ćete ih bolje "sagraditi", a osjećaj topline bit će isti kao nekoć. Smjestite se s djecom ili partnerom u taj zaštićeni prostor, donesite sendviče i razgovarajte, pokušajte ne razmišljati o poslu, režijama, i problemima. Uživajte u trenutku.

4. Napravite spa ugođaj doma

Mnogi fizioterapeuti idu na vrata klijenata, pa zašto se ne biste raspitali i naručili masažu u toplini vašega doma? Osim toga, relaksirat će vas i kupka s mirisnim solima koje ste kupili, i nikad niste otvorili. Zapalite i mirisne svijeće, pustite si laganu glazbu, tko zna kada ćete opet imati vremena za sebe?

5. Napravite foto album

Čini se da ljudi nikada nisu više fotografirali, a manje izrađivali slike. Svima nam je to draga uspomena, drukčiji je osjećaj kad listamo prave fotografije u odnosu na one na mobitelu. Sigurno ste u zadnje vrijeme kupili neki album i izradili fotografije, no nikad niste našli vremena poslagati ih. Sad je pravo vrijeme za to.

6. Naručite hranu i neka počne filmski maraton

Dopustite sebi malo lijenosti i dajte si odmora od kuhanja, barem kad je vrijeme ovako neinspirativno. Naručite gomilu hrane i s ljudima koje volite odgledajte film koji ste dugo planirali, ili seriju koju ste obožavali, ali se više i ne sjećate kako je završila zadnja sezona.

7. Želite li ipak nekamo izići, imamo nekoliko prijedloga:

Ako ste ljubitelj kazališta, ali nikada niste vidjeli kako ono izgleda iza pozornice, ovoga vikenda imate jedinstvenu priliku za to. Naime, povodom Noći kazališta, HNK Split će 16. studenog, osim dvije premijere na svojim scenama, posjetiteljima omogućiti obilazak kazališnog zdanja.

Kada je riječ o glazbi, osim Severininog koncerta u Spaladium Areni, održava se još nekoliko događaja.

Gradska knjižnica u Solinu koncertom Ane Opačak, natjecateljice Voicea uz najljepše šansone završava Mjesec hrvatske knjige. Zanimljiva glazbena večer održat će se i u Kazalištu mladih gdje se u nedjelju navečer održava koncert francuske šansone

Bogati su i kino programi. Božić je sve bliže, a ako još nemate taj osjećaj, možete pogledati novu romantičnu komediju "Last Christmas". Čim dođete doma, poželjet ćete okititi bor.

Ako ste više za akciju, u kinima igra novi nastavak legendarnog Terminatora, jednog od najiščekivanijih filmova godine s Lindom Hamilton i Arnoldom Schwarzeneggerom u glavnim ulogama.

Na programu je i Joker, film o kojem ste sigurno slušali dosta posljednjih mjeseci, i navodno izgledni kandidat za Oscara. Ako niste, još uvijek imate priliku pogledati ga.