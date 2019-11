Panika među roditeljima splitskih osnovaca: male glave su pune ušiju! Hrvatski ekspert nam precizno otkriva jedinu djelotvornu metodu za obračun s nametnicima

Pojava ušiju u školama gotovo više i nije vijest. Iz godine u godinu vraćaju se na glave splitskih mališana, i njihovih vršnjaka u cijeloj državi, ali i svijetu. Na godišnjem nivou zabilježi se od 6 do 12 milijuna slučajeva.

Uši su jedna od najvećih noćnih mora svakog roditelja čije dijete ide u osnovnu školu. Najugroženiji su mališani od 3 do 11 godina, djevojčice nešto više od dječaka. Po nekim procjenama 20 posto djece u hrvatskim školama zaraženo je ušima.

Šire se među djecom relativno lako, kontaktom glavom o glavu sa zaraženom osobom.

Uglavnom, kad ih dobije jedno dijete u razredu, ako se problem ne rješava pravovremeno, uši će se širiti među đacima koji ih zatim nose doma i dalje prenose svojim ukućanima.

Skoro 80 posto majki mališana također dobije uši, a jedina dobra stvar u ovoj priči je da ne prenose bolesti.

Kad se pojave, teško ih se riješiti. Taman što operete sve s čim dijete dolazi u dodir, nakon što ste očistili njegovo tjeme, ponovno ugledate svoje dijete kako se češe po glavi i shvatite da se problem vratio.

Ne kaže se uzalud da je netko dosadan kao uš.

Inače, uši su paraziti veličine oko 2 milimetra koji obitavaju na ljudskom vlasištu. Hrane se nekoliko puta dnevno krvlju domaćina do koje dolaze bušenjem kože tjemena posebnim strukturama usne šupljine nalik na igle.

Otkrivanje

Iako su ugrizi uši bezbolni, mogu dovesti do iritacije kože, a na tjemenu kojim se kreću uzrokuju svrbež, koji je jedan od najčešćih i najočitijih simptoma zaraze.

No, problem je što svrbež ne dolazi odmah i ovisi od toga koliko je djetetova koža osjetljiva. Nekad prođu tjedni od infestacije kad djeca počnu pokazivati znakove najezde.

Faze u životu uši

Životni vijek im je 30 dana. Za to vrijeme odrasla ženka može izlegnuti 300 jajašaca ili gnjida uz sam korijen kose. Iz gnjide se za otprilike 6 do 10 dana izlegne spolno nezrela uš koju nazivamo larva ili nimfa, a kako bi ta uš postala spolno aktivna, odnosno proizvodila nove gnjide, mora proći minimalno 8 dana od trenutka izlijeganja.

Treba dozvoliti ušima da se izlegnu i prije nego što uš postane spolno aktivna, treba je uloviti. Kad se prekine spolna aktivnost, uništavaju se gnjide, objašnjava Goran Vlah, jedini istrebljivač uši i gnjida u Hrvatskoj, koji tvrdi da je ključ za uništavanje ovih parazita praćenje njihove spolne aktivnosti.

- Što se tiče gnjida, oko njih roditeljima neće ništa pomoći, niti jedan preparat, ma što god pisalo na njemu.

Opet, vaditi ih rukama, jednu po jednu trijebiti se ne isplati, jer ono što roditelj vidi je gnjida koja je bjelkaste boje, i udaljena je od vlasišta pola centimetra. To je prazna ljuska. Te bijele gnjide skidaju se više radi estetike, efekta nema - objašnjava Goran Vlah.

- Puna gnjida je smeđe boje i nalazi se tik uz vlastište do maksimalno milimetar ili dva od njega. Ako je dijete tamnokoso, nemoguće ih je sve primijetiti.

Roditelji tu potroše po 20-tak sati trijebeći jednu po jednu gnjidu, ali to je besmisleno jer će uvijek ostati neka gnjida.

Tako da je najbolje napraviti četiri tretmana u razmacima od po sedam dana. Znači ne pet dana za redom, nego se moraju raditi razmaci od sedam dana - kaže Goran.

Gotovo i nema osobe koja nije došla u dodir s ovim dosadnim parazitima. Gorana je upravo njegovo iskustvo s vlastitom djecom potaknulo na istraživanje, i konačno, zaokret u jedno novo zanimanje zbog kojeg ga danas za savjet i tretman zovu roditelji iz cijele Hrvatske.

Metode uklanjanja

Shvatio je, kaže, da će brže riješiti problem sam, nego uz pomoć konvencionalnih metoda. Na tržištu postoje razni preparati za borbu protiv ušiju. Najčešće se dječja vlasišta ispiru šamponima, kremama i losionima koji se uglavnom uzimaju bez recepta, no, Goran ih smatra neučinkovitima. Što je više ušiju na glavi, veće su šanse da će neke od njih preživjeti, a uvjeren je da su razvile i otpornost na ova sredstva.

S druge strane, dosta su i agresivni, isušuju vlasište, uzrokuju pojavu prhuti, pucanja kose, a dan - dva nakon upotrebe šampona glava peče i svrbi. On za čišćenje koristi obični regenerator

- Običan regenerator za kosu prije svega omekša kosu. Drugo, taj regenerator na sebe zalijepi sve uši. I kako se iščešljava kosa, tako izvlačimo regenerator iz nje, a uz to i sve uši koje su se zalijepile za njega. Ta metoda zasad mi se pokazala najdjelotvornijom. Pomoću nje se uvijek možete riješiti svih ušiju - objašnjava Goran.

Popularan među roditeljima je i električni češalj koji se, prema Goranovom mišljenju, više koristi kao prevencija.

- To znači da dijete svaki dan po dolasku iz škole treba češljati . Kada govorimo o kosi srednje gustoće do ramena, takvu kosu bi trebalo svaki dan sat do sat i pol češljati tim češljem. Jer on djeluje samo na uši koje su velike milimetar i pol ili veće - kaže ovaj stručnjak.

Prirodni preparati poput različitih eteričnih ulja, čajevca, nima, ili nekih drugih kombinacija, jabučnog octa i sličnog nisu efikasni, upozorava Goran.

- Uš nema organ mirisa, pa ne može reagirati na taj način.Tako da borba mirisima protiv ušiju jednostavno nema smisla. Samo jedan tip ulja čajevca ima u sebi tvar koja može uništiti uš.

No, ta vrsta uzgaja se na južnim obalama Indije, a takav čajevac košta od 300 do 1500 kuna. Roditelji ne kupuju to, nego ove jeftinije varijante koja koštaju od 20 do 50 kuna koje definitivno neće uništiti uši - ističe Goran.

Prevencija

Stopostotna zaštita bi bila marama na glavi, kapica za tuširanje ili zaštitna kapa za proizvodnju. S takvim modnim dodacima vaši mališani vjerojatno nikad ne bi otišli u školi pa se morate pomiriti s tim da ništa ne može spriječiti dolazak ušiju na glavu, a samim tim i u dom djeteta koje ih ima.

Čišćenje kućanskih predmeta, igračaka, odjeće, posteljine...

Na internetu je moguće pronaći mnoštvo savjeta o tretiranju prostora u kojem je boravilo dijete s ušima. Uglavnom se preporučuje prokuhavanje posteljine, plišanih igračaka i odjeće na visokim temperaturama, ali Goran kaže da je to potpuno nepotrebno i beskorisno.

- Ta fama se vuče iz starih vremena i vezana je za uši tijela koje prenose različite bolesti poput tifusa i hepatitisa. I one se uništavaju tako. Pa je onda u sjećanju naših baka ostalo to da se sve prokuhava na spomen uši. Ali to se radi za uši tijela.

Uš glave može preživjeti maksimalno 4 dana van ljudske glave, za razliku od uši tijela koja može preživjeti i do 600 dana i dovoljno je samo istresti stvari, na način na koji se riješavate mrvica kruha.

Također, nije potrebno iskuhavanje jer uš glave može izdržati visoku temperaturu. Bitno je samo da podesite program za pamuk na perilici jer će on napuniti bubanj vodom nekoliko puta i u trenutku kad perilica izbacuje vodu van izbacit će i uši - objašnjava Goran.

Tijekom godina bavljenja ovim poslom, stručnjak za uši i gnjide nagledao se svega.

- Ljudi stavljaju djeci na gravu Neopotroid koji je industrijski pesticid, znači truju vlastitu djecu, a ušima ne rade apsolutno ništa. Onda im peglaju kosu. Sve što se radi sa ušima, radi se tik uz vlasište, do maksimalno 2, 3 milimetra od vlasišta. Peglom za kosu ne možete doći tako blizu. Gnjida može izdržati čak i oko 300 stupnjeva toplinu na nekoliko minuta. Nema šanse da peglu toliko držite na jednom mjestu.

Neke mame čak i boje kosu svojoj djeci i smatraju da su njihove obojene kose zaštićene, no Goran tvrdi da je to također besmisleno.

- Stare boje koje su u sebi imale amonijak koji je otrov i mogao je djelovati na uši. Današnje, novije skoro i nemaju amonijaka. Ja sam znao naletjeti na uši koje su bile zelene boje, ljubičaste, plave, crne, jer su ih roditelji prebojali bojama za kosu.

Takve uši su se savim normalno ponašale, samo su promijenile boju. Uši ne vide i one ne znaju kakva je kosa dok ne dođu na nju - zaključuje ovaj stručnjak koji svoja iskustva i savjete roditeljima dijeli i na web stranici.

Mnogi misle da je infekcija ušima povezana s lošim higijenskim navikama, no to nije istina. Svatko ih može dobiti, a postoji teorija da čak imaju veći afinitet prema čistoj kosi jer se po njoj lakše kreću i polažu jajašca.