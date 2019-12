Šaljete li krive poruke? Dojam koji ostavljate možda je puno drugačiji nego što mislite, stvar dodatno kompliciraju nesvjesni signali: riješite test i doznajte kako vas drugi vide

Najbitniji je prvi dojam, to smo do sad već svi naučili pa pazimo kako ćemo se odjenuti, počešljati, našminkati, namirisati, ali pri tom zaboravljamo koliku ulogu u tome kako nas drugi doživljavaju imaju geste i pokreti kojih često nismo ni svjesni.

Psiholozi i stručnjaci za komunikaciju tvrde da se preko pedeset posto razmjene informacija između ljudi odvija neverbalnim putem, kroz najčešće nesvjesno iščitavanje signala kao što su način na koji nas netko gleda, u kojem mu je položaju tijelo, smješka li se, naginje li se prema nama ili od nas...

Riješite test koji vam donosimo u nastavku i doznat ćete kako vas drugi doživljavaju te zašto je tako. Usput biste mogli otkriti da nehotično odašiljete pogrešne poruke - na primjer, ako često sjedite prekriženih nogu i ruku, drugi bi vas mogli doživljavati kao zatvorenu i rezerviranu osobu pa izbjegavati kontakt s vama, dok je vama, zapravo, samo hladno.

Navucite još jednu majicu i ugodno se zavalite, ali nemojte pretjerati, jer dok vi možda mislite da izgledate opušteno kad u društvu sjedite s nogama na sjedalici, drugi bi to mogli protumačiti na sasvim drugačiji način. Na koji, doznat ćete u objašnjenjima na kraju testa uz pomoć kojih ćete, nadamo se, savladati umijeće čitanja govora tijela što će vam omogućiti da znatno popravite tuđu percepciju o vama, ali i bolje shvatite ljude oko sebe.

Koji položaj obično zauzimate kad upoznajete nekoga?

A pogrbljen, okrenem se malo postrance

B okrenem se prema osobi s kojom se upoznajem

C ispravim se, široko osmjehnem, brada mi je lagano podignuta

Na koji način pružate ruku?

A dlan mi je usmjeren prema gore

B pružim ju ravno ispred sebe

C dlan mi je usmjeren prema dolje

Na koji način najčešće gledate sugovorniku u oči?

A pogled mi često bježi, puno trepćem

B gledam ga ravno u oči, pogled mi povremeno odluta

C netremice

Kad pozirate za fotografiju, koju pozu najčešće zauzimate?

A prekriženih nogu, ruku sklopljenih u krilu

B ruke su mi uz tijelo ili u džepovima, ramena opuštena

C ruke su mi na bokovima ili iza leđa, ramena podignuta

Kako sjedite dok ste s nekim na kavi?

A uspravno, noge usmjerene dalje od sugovornika

B zavaljeno, noge usmjerene prema sugovorniku

C noge su mi raširene, često dodirujem sugovornika

Dok vodite ozbiljan razgovor...

A često grickam usne i dodirujem lice

B povremeno lagano nakrivim glavu

C sugovornika nastojim gledati ravno u oči

Kako sjedite dok ste na sastanku...

A na rubu sjedalice, uspravnih leđa

B zavaljeno u sjedalicu, skupljenih nogu

C lagano se naginjem prema naprijed, ruke su blago raširene

Dok opušteno sjedite, u kojem su vam položaju noge?

A savijenih koljena, ponekad prekrižene

B ispružene, ponekad malo razmaknute

C jedna ispružena, druga sklupčana ispod mene

Najviše odgovora pod A



Drugi vas doživljavaju kao sramežljivu i povučenu osobu, čak pomalo nesigurnu u sebe. To im odaje vaše izbjegavanje kontakta očima i trepkanje, grickanje usnama i dodirivanje lica dok s nekim pričate, kao i način na koji pružate ruku - kad vam je dlan usmjeren prema gore, podsvjesno drugome prepuštate dominaciju.

Vaše prekrižene ruke i noge, ali i ruke skrivene u džepovima za vrijeme razgovora, signaliziraju da neke stvari želite zadržati za sebe, možda zbog toga što ih se bojite ili sramite izraziti, a to može ukazivati i na manjak samopouzdanja.

Sjedite li na sastancima na rubu stolice i uspravnih leđa, odajete da vas hvata nervoza, što je još jedan znak manjka samopouzdanja.

Najviše odgovora pod B

Drugi vas doživljavaju kao opuštenu osobu s kojom se ugodno družiti. Govor vašeg tijela odaje osobu koja je sigurna u sebe, ali se nema potrebu nametati, što se može iščitati iz načina na koji sjedite u neformalnim situacijama, ali i po stavu koji zauzimate tijekom sastanka. Istu priču priča način na koji se rukujete: drugome ruku pružate kao ravnopravnome.

Poza u kojoj se obično fotografirate još je jedan način na koji pokazujete da ste opušteni i puni samopouzdanja te da nemate potrebu za dokazivanjem. U opuštenijim prigodama, recimo kad ste s nekim na kavi ili dok ćakulate, šaljete signal da se osjećate ugodno, da vam je osoba s kojom ste zanimljiva i simpatična te da želite čuti ono što ima za reći.

Najviše odgovora pod C

Položajem svog tijela, načinom na koji sjedite i kako gledate sugovornika ostavljate dojam dominantne osobe, možda pomalo previše sigurnu u sebe i sklonu nametanju svoje volje. Uzmite to u obzir u situacijama u kojima nije mudro odati svoj stav i svoje namjere, recimo u poslovnim prigodama: pružate li ruku tako da je vaš dlan usmjeren prema dolje ili se tijekom sastanka naginjete prema naprijed, odajete svoju želju za dominacijom i nametanjem.

Pripazite i prilikom upoznavanja, jer podignuta brada signalizira aroganciju i pretjeranu samouvjerenost. Slično je i sa sjedenjem s jednom nogom sklupčanom ispod sebe: premda se može shvatiti kao znak da ste opušteni, može se protumačiti i kao podsvjesno priznanje da vam je stalo samo do vlastitog mišljenja ili da ne poštujete pravila, što je još jedan signal nametanja volje.

Kad tijekom razgovora gurkate ili tapšete sugovornika, on to može protumačiti kao vaš pokušaj nametanja pa pripazite i s tim gestama. Možda vam nije poznato, ali netremično gledanje sugovornika u oči, umjesto da pokaže da vas zanima da o čemu govori može se shvatiti agresivnim pa ako ne želite ostaviti takav dojam, nemojte to raditi.