Ovo će vas oduševiti: Splićanin fascinantne portrete stvara potezom prsta na ekranu mobitela; Pogledajte karikature naših i stranih faca, jedno lice će vas nasmijati do suza

Neno Mikulić poznati je splitski slikar, kipar, karikaturist, strip-crtač. Imao je oko 30 samostalnih izložbi, desetak grupnih, dobitnik je uglednih nagrada. Djela mu se nalaze u fundusu Moderne galerije u Zagrebu, Galeriji Sv. Krševana u Šibeniku te u privatnim zbirkama diljem svijeta. A sada se malo zaigrao, uhvatio mobitelskih aplikacija i preko njih, prstom prelazeći po ekranu, napravio karikature poznatih svjetskih i domaćih faca.

Prvu je objavio na Facebooku i napisao: "Anna Wintour... portret na mobu (prstom). Ne umišljam da je ovo ozbiljna umjetnost." S njime se ne bi složili njegovi pratitelji, bez obzira što mu alat nije kist, olovka... I nije umjetnost, ponavlja i nama Neno, ali je, kaže, itekako zabavno. A treba, priznaje, i truda, čak je ponekad i komplicirano.

Za Trumpa su mu rekli: "Bolje si ga i naslika nego šta izgleda u stvarnosti", "Puno je ispa lipši"... Za Donatellu Versace su također rekli da je odlična, ali i da podsjeća na Kolindu.

- Prije neka dva tjedna otkrio sam aplikaciju Autodesk Sketchbook kojom se može crtati na mobitelu. Najprije sam pomislio da je zgodno uz kavu da mogu napraviti poneku skicu „olovkom“, čisto kao najjednostavniju zabilješku za eventualno kasniju pravu sliku. Međutim, brzo sam počeo napredovati jer mi je bilo izuzetno zanimljivo igrati se tako na smartphoneu. Kako sam godinama prije, dok sam se bavio novinskom karikaturom, svakodnevno u crtanju koristio Photoshop i crtao na kompu, to predznanje mi je pomoglo da začas napredujem u ovoj aplikaciji - kaže nam Neno.

- Prva karikatura je bila najjednostavniji portret moje frendice Glorije, bukvalno u dvije crte. Onda sam pomislio da napravim i bolju... Za vježbu sam naletio na lice Anne Wintour i ubacio više boja, počeo kužiti alate. Pa sam nakon toga Gloriju napravio kako Bog zapovida i tako sam se spontano malo vratio karikaturi, iako je to više kao relaksacija od ozbiljne umjetnosti kojom se inače bavim - kazuje Neno, dodajući da neke "mobitelske karikature" može izraditi već i za 5-10 minuta (Tarantino, Kim..), a u neke se, dodaje, malo zapetlja, pa to potraje...

- Primjerice, htio sam ići u detalje s crtežom poznatog lika iz serije "Igra prijestolja" Tyrona Lanistera, pa mi je bilo potrebno nekoliko sati. Puno ovisi i o faci, jer nisu svi likovi jednako zahvalni za karikaturu. Također, brzina ovisi i o načinu prikaza, želiš li biti u stilu jednostavan i manje ili više deskriptivan. Kao što se vidi iz priloženog, ja sam ovdje stalno eksperimentirao i mijenjao stil. Najdeskriptivniji mi je Tyrion, kojemu sam nacrtao gotovo svaku dlaku u bradi i u kosi - objašnjava nam splitski umjetnik, kojega smo upitali koje su glavne razlike u "mobitelskom crtanju/slikanju" u odnosu na ono klasično:

- Raditi u aplikaciji u odnosu na stvarni kist ili olovku može biti puno brže, ali ima to i svoje mane. Na mobitelu je mali ekran i stalno moraš povećavati i smanjivati format radi dotjerivanja detalja ili cjeline. Još i ako povećaš i radiš neki detalj, primjerice jedno, pa drugo oko - jednostavno ne vidiš cjelinu i teže je uskladiti karikaturu. Mana je također nedostatak treće dimenzije koju imaju boje u slikarstvu, također nemaš rad, već ga možeš samo printati, rad je, recimo to tako, neopipljiv. Prednost su boje, ne samo što su besplatne, već samo jednim klikom već imaš nijansu koju poželiš. Dakle nema miješanja boja.

A mogu li se prodati takvi crteži?

- Mogle bi se izraditi ograničene serije grafika s potpisom i to bi sigurno imalo tržišnu vrijednost. Poznato je da najskuplji živući slikar David Hockney već dugo vremena slika na iPadu jer je to zanimljivo i očito ima svoju draž. I slikar Davidenko, koji profesionalno radi stripove u kompjutoru, baš mi je danas ispričao da je neki lik još davno na iPhonu izradio ilustraciju za naslovnicu magazina Time. Ja ne mislim postati „mobartist', niti karikaturist (to sam već dovoljno dugo bio), ali sigurno ću nastaviti koristiti se ovim sjajnim izumom jer je odlična pomoć prvenstveno za skice kao pripremu ideja za slike i skulpture - zaključuje splitski umjetnik.