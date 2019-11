Gdje su danas unuci i unuke trojke koja je 'drmala' Balkanom? Tuđmanova je lani istupila iz HDZ-a, pod povećalom javnosti našla se Izetbegovićeva, a Miloševićev 'junior' druga je priča...

Nema tko 90-ih prošlog stoljeća, kako u Europi, tako i u ostatku svijeta nije znao za trojicu ratnih lidera, Franju Tuđman, Aliju Izetbegovića i Slobodana Miloševića…Sva su trojica odavno već pokojni, no i danas ih se često spominje, o njima se govori i raspravlja, često su u fokusu javnosti...

A u fokusu javnosti s vremena na vrijeme nađu se i njihovi unuci, ne zato što se aktivno bave politikom, kao i njihovi djedovi, već čisto iz znatiželje ljudi s ovih prostora, da vide gdje su i što rade te kako žive unuci 'trojke' koja je nekoć davno 'drmala' Balkanom.

Tuđman je, uvijek se pisalo po novinama, volio svoje unuke. Danas su to odrasli ljudi, a uz njih se uglavnom ne vezuju nikakve velike afere. Žive povučeno, a njihova se imena zadnje vrijeme rijetko spominju na portalima i u novinama. Tuđman je iza sebe ostavio sedmoro unučadi.

Dejan i Siniša Košutić, sinovi su Nevenke Tuđman, Nina Tuđman Vuković i Ivana Tuđman, kćeri su Miroslava Tuđmana, a Nera i Ana-Marija Tuđman, kćeri su Snježane i Stjepana Tuđmana. Osim njih, Stjepan Tuđman ima i vanbračno dijete, danas 20-godišnjeg sina Franju Antona koju je dobio s modnom dizajnericom Antonijom Vlatković.

Naime, nakon što se Antonija vratila iz Italije u Hrvatsku, ubrzo je zapela za oko Stjepanu. Iako je već bio u braku i nedavno mu se rodila kći, njih dvoje su započeli vezu. U proljeće 1998. godine Antonija je ostala trudna, a kako je Franjo Tuđman umro 1999. godine navodno za unuka nije niti znao.

Stjepan Tuđman i Antonija Vlatković naposlijetku su završili na sudu jer Stjepan sina isprva nije priznao. Nakon što je utvrđeno da je otac ipak on - dijete se upisuje u knjigu rođenih s prezimenom koje mu je pripadalo – Tuđman.

Veliku ulogu u priznavanju djeteta odigrala je Ankica Tuđman, koja je sinu jasno rekla da se ponese kao muško te da prizna dijete, ako je njegovo. Franjo Anton danas je student Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.

Nera Kristina Tuđman, studentica prava, najmlađa od svih 'službenih' unuka, kći Franjina sina Stjepana nekako se najviše posljednih godina isticala u javnosti i to svojim neočekivanim političkim stavovima. Nera je naime lani istupila iz Plenkovićeva HDZ-a zbog Istanbulske konvencije.

'Ne podržavam ni ustaše ni partizane koji su činili zločine, kao ni općenito ljude koji su činili zlo. Marka Perkovića upoznala sam još kao mala na njegovom nastupu u Novoj Gradiški. Bila sam već na nekoliko Thompsonovih koncerata. Uopće ne vidim što je sporno u tom lijepom hrvatskom pozdravu 'Za dom spremni - rekla je u travnju 2018. godine Nera Tuđman.

Dejan i Siniša odrasli su pod povećalom javnosti, Dejan je doživljavao poslovne uspone i padove. Danas se bavi pružanjem konzultantskih usluga. Privatno je punio stranice novina kada se razveo od supruge, poznate arhitektice Ane Martine Bakić.

Siniša se pak bavio automobilizmom te je diplomirao ekonomiju. Kasnije se zaposlio u HGK. U braku je s Ivom Odak, kćerkom poznate glumice Zoje.

Nina Tuđman Vuković, još jedna Tuđmanova unuka, lani se našla u središtu skandala, kada je Ministarstvo vanjskih poslova raspisalo natječaj za dodatno obučavanje određenog broja državnih i javnih službenika. Od dvije tvrtke koje su pobijedile na natječaju, jedna od njih je u vlasništvu Nine Tuđman Vuković. Tvrtka se zove Projectus grupa, a posao je dobila zajedno s belgijskom školom College of Europe. Kako je 2018. godine pisao Jutarnji list, tvrtka Nine Tuđman Vuković posao je dobila neovisno o tome što je jedna druga, konkurentska zajednica ponuditelja imala znatno povoljniju ponudu.

Unuci i unuke dr. Franje Tuđmana uređuju web stranicu tudjman.hr posvećenu svome djedu. Stranicu pak potpisuje uredništvo koje čine Dejan Košutić, Siniša Košutić, Nina Tuđman Vuković, Ivana Tuđman, Ana-Marija Tuđman i Nera Tuđman.

Ništa manje od Tuđmanove unučadi, kada je u pitanju javno eksponiranje ne zaostaje ni unučad Alije Izetbegovića.

Nađa Berberović-Dizdarević danas ima 34 godine. Trenutno je zaposlena u Muzeju 'Alija Izetbegović' kao znanstveno-istraživački radnik. Bavi se profesionalno fotografijom i piše doktorat. Udana je i ima dijete. Zanimljivo je da Nađu, zbog njenih fotografija na Instagramu prati više od 20 tisuća ljudi, a nedavno je radila i na knjizi u kojoj je sabrala citate pok. djeda, Alije Izetbegovića.

- Omiljene rečenice iz njegovih djela bilježila sam u jedan notes, te je tako, s vremenom, nastala i ova zbirka citata – kazala je na predstavljanju knjige, ranije ove godine.

Njena sestra Emina Berberović (27), najmlađa je u obitelji Izetbegović, a bila je u srednjoj školi kad je Alija umro.

Jasmina Izetbegović treća je Izetbegovićeva unuka, inače kćer Bakira Izetbegovića, predsjednika SDA i predsjedatelja Doma naroda PS BiH.

Prije nekoliko dana zaručila se za poznatog bosanskohercegovačkog Youtubera - CeriX-a, pravog imena Adnana Cerića.

CeriX je youtuber, prepoznatljiv po svom načinu igranja igrica i neobičnom komentiranju. Njegov kanal na YouTubeu trenutno prati 300 tisuća ljudi.

Jasmina pak ne voli javno eksponiranje, za razliku od svog zaručnika Adnana. Inače, Jasmina je završila Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu te je osnivač i direktor jedne marketinške agencije. Njih dvoje su već duže u vezi, pa se Adnan obitelji svoje djevojke pridružio i na nedavnom obilježavanju 16. godišnjice smrti njenog djeda, Alije Izetbegovića.

Marko Milošević Junior, danas 20-godišnjak, unuk Slobodana Miloševića, rođen je godinu prije nego li je Slobodan Milošević otišao s vlasti. Sa majkom Milicom Gajić djetinjstvo je proveo u Požarevcu. Tamo žive i danas, skromnim životom, daleko od očiju javnosti.

Njegov otac Marko Milošević, podsjetimo, pobjegao je u Rusiju 6. listopada 2000. godine, samo nekoliko sati nakon što je njegov otac svrgnut s vlasti.

Njegova majka Mirjana Marković prodružila mu se u Rusiji 2003. a 2008. godine dobili su i politički azil. Kako je jednom prilikom izjavio, Marko Junior upravo svoga djeda smatra najvećim političarem svih vremena ali i heroja zbog čega je imao želju učlaniti se u SPS. Studira na Pravom fakultetu a kažu i da neodoljivo podsjeća na Slobodana Miloševića….