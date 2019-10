'Ostani u knjižnici i nemoj uopće jesti!': dnevnik studentice šokirao javnost; Mrtvozornica otkrila da je opsesivno trošila dodatak prehrani, u kojega se kunu mnogi koji paze na kilažu

Studentica kriminologije, koja je bila opsjednuta vlastitom težinom, preminula je od posljedica višegodišnje slabe prehrane. Premda liječnici ne mogu decidirano tvrditi što je uzrok smrti, vjeruju da su tome doprinijele tablete jabučnog octa koje je pila uz obroke svaki dan, javlja Jutarnji.

Lindsey Bone (20) su mrtvu pronašle cimerice s kojima je živjela u Brightonu dok je pohađala Sveučilište Sussex. Mrtvozornica nije mogla dati zaključak o uzroku smrti i zaključila je da se radi o misteriju.

Međutim, Lindseyna mama, Mandy Bone iz Kingstona, upozorava ljude, posebno roditelje i mlade djevojke o ekstremnim pristupima dijeti.

- Molim vas, budite oprezni - poručila je nakon zaključenja istrage o smrti kćeri i dodala:

- Bila je jednostavno prekrasna, snažna osoba. Htjela je završiti fakultet i tako odati počast tati. Imala je toliko planova i ideja...

Mrtvozornica Veronica Hamilton-Deeley otkrila je da se Bone držala strogog plana prehrane, a to je uključivalo učestali post i izgladnjivanje, te redovno uzimanje suplemenata u obliku tableta, poput jabučnog octa.

Smatra se da ta vrsta octa općenito ‘prirodno suzbija apetit’ i učinkovita je za gubitak kilograma.

Zaručnik preminule djevojke Jamie rekao je da se Lindsey jako veselila blagdanima koje dolaze te da je bila odlučna skinuti još koji kilogram.

Claire Rogers iz Ureda mrtvozornice prilikom pregleda stana nakon dojave o smrti, pronašla je dnevnik prehrane s pravilima. Između ostalog, tu je pisalo "ne unosi više od 1.200 kalorija na dan", "ugljikohidrate smiješ samo jednom dnevno, i to ako je nužno", "ostani u knjižnici i nemoj uopće jesti", "grickaj voće" i "nemoj zaboraviti popiti šugavi jabučni ocat".

Dnevnik je sadržavao i komentare u kojima je bila jako stroga i negativna prema sebi. Policajac je istaknuo da su u sobi pronađene i tablete za mršavljenje, piše Daily Mail.

Mandy Bone je rekla da joj je kći uzimala žličicu jabučnog octa prije svakog obroka, otprilike triput dnevno. No, s vremenom je prešla na tablete jabučnog octa, i tako barem dvije godine.

Iz poruka koje joj je slala dan kad je umrla, Mandy kaže da je taj dan jako malo jela.

Patologinja dr. Catherine Guy prva je pregledala tijelo, no gotovo su svi nalazi bili u granicama normale. Otkrila je jedino da je uzimala i antidepresive prema uputi liječnika, no koncentracija u organizmu također nije prelazila normalne rezultate.

- Jedina sumnjiva stvar koja se pokazala na krvnim pretragama je povišena razina kiseline u krvi. Nije se radilo o nivou koji bi inače smatrali smrtonosnim, no svakako je bio povišen.

Naše tijelo prirodnim mehanizmima održava podjednaku razinu kiselosti i lužnatosti, a na to se može utjecati prehranom. Jabučni ocat je dodatak prehrani, ni nema puno informacija o tome kakav mu je dugoročni učinak. Očito se radi o kiselini, a mi ne možemo znati koju je količinu Lindsay uzimala. Jedine ozbiljnije posljedice do sad su se događale kad bi ljudi popili previše octa - rekla je dr. Guy.

Depresija zbog gubitka oca

Lindsey je u svibnju 2018. izgubila oca i tada je dobila antidepresive i lijekove protiv tjeskobe. Prema zadnjem nalazu njezinog obiteljskog liječnika, od kojeg je u ožujku dobila posljednje recepte, Lindsey je i dalje osjećala tjeskobu, ali je izvršavala svoje dnevne obaveze, dobro je jela i nije razmišljala o samoubojstvu.

Veronica Hamilton-Deeley na koncu je zaključila da se radi o prirodnoj smrti ili nesretnom slučaju. Smatra da joj je otkazalo srce, no točan uzrok ne može znati. Vjeruje da su tome pridonijeli lijekovi protiv depresije i tjeskobe jer jednostavno možda nisu bili dobri za nju.

- Svaki lijek sa sobom nosi određeni rizik. A rizike ne možemo nikako izbjeći ako ne znamo za njih. Lindsay je sigurno imala acidozu. Nažalost, ne mogu znati što je točno uzrokovalo smrt - dodala je Hamilton-Deeley.

Brojne poznate osobe kunu se da im je jabučni ocat pomogao u održavanju vitke linije i generalno zdravlju, poput Scarlett Johansson, Mirande Kerr, Victoria Beckham i Beyoncé.

Međutim, jedna od vodećih nutricionistica Rhiannon Lambert rekla je prošle godine da nema baš dokaza da svakodnevno pijenje jabučnog octa garantira gubitak kilograma, kao ni da će doprinijeti zdravlju ako se generalno loše hranite i ne krećete se.

Proširilo se uvjerenje da žličica jabučnog octa u vodi pomaže suzbijanju apetita. Beyoncé je jednom prilikom tvrdila da je izgubila nekoliko kilograma zato jer je pila jabučni ocat svaki dan.

- Neki ljudi tvrde da im puno pomaže kod održavanja linije, pa čak i u održavanju razine šećera u krvi. Ipak, nijedno istraživanje do sad to nije dokazalo, a i ono što je provedeno, provedeno je na životinjama pa se ne može primijeniti na ljude sa sigurnošću.

Što je acidoza?

Metabolička acidoza je stanje prekomjerne kiselosti krvi koje se odlikuje neodgovarajuće niskom razinom bikarbonata u krvi. Bubrezi i pluća ne mogu održati uravnoteženi pH organizma što inače čine, a problemi s ovim organima mogu dovesti do nakupljanja previše kiseline u krvi.

Što je niža vrijednost pH, to je kiselost krvi veća. Normalan pH organizma kreće se oko 7,4, a do acidoze dolazi već u organizmima s izmjerenim 7,35 pH. Postoje dvije vrste acidoze, no kod Lindsay je u pitanju metabolička.

Prema Medicinskom priručniku ‘osoba s blagom metaboličkom acidozom ne mora imati simptome, ali obično ima mučninu, povraćanje i umor. Disanje postaje dublje i lagano ubrzano, ali većina ljudi to i ne primjećuje.

Kako se acidoza pogoršava, osobe se počinju osjećati izvanredno slabima i pospanima i mogu biti zbunjene i imati još veću mučninu. Ako se acidoza i nadalje pogoršava, može pasti krvni tlak i dovesti do šoka, kome i smrti.’