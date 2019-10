Opet ste jutros kasnili na posao? To je tek jedna od najpogubnijih navika za vašu karijeru, a evo što vašim šefovima najviše ide na živce!; Ovi vas detalji stvarno degradiraju

Posao, uz obitelj i prijatelje, važan je segment života svake osobe. Ako radite posao koji volite i uz to ste dobro plaćeni, davat ćete sve od sebe da posao zadržite. Pa čak i ako niste najzadovoljniji, posao je važan zbog materijalne sigurnosti.

No, ponekad će vas dobre reputacije ili čak posla koštati neke navike koje možda i nesvjesno činite. Ili će kod kolega ili šefa ostaviti dojam da vam i nije tako stalo do posla te da niste dovoljno kompetentni.

Koristite emotikone u poslovnoj komunikaciji

Emotikoni su neizostavni dio današnje online komunikacije. Nekad našim rečenicama daju potpuno drugačiji kontekst. No, ako upravo šaljete svom šefu palac gore, ili emotikon sa širokim osmijehom, dobro razmislite.

Ako niste sigurni kakva je atmosfera u kompaniji u kojoj radite, bolje je izostaviti emotikone jer osobu koja ih koristi drugi podsvjesno doživljavaju nekompetentnom, tvrde stručnjaci.

Opravdavate se

Tko radi, taj i griješi i zato se nemojte opravdavati i priznajte kad pogriješite. Nitko ne voli osobu koja uvijek ima izlike i baš nikad ne priznaje da je bila u krivu.

Imate prazan radni stol

Dobro je imati jasnu granicu između privatnog i poslovnog života, no poslu ipak morate dati dio sebe. Prazan stol, bez ikakvog osobnog pečata odaje dojam da vam nije stalo do posla.

Stavite barem sliku kućnih ljubimaca, ili šarene naljepnice koje vas podsjećaju na zadatke koje trebate obaviti.

Neuredno se odijevate

Veliki broj radnih sredina danas se ne drži strogog dress codea i sasvim je uredu doći na posao u trapericama ili običnoj majici.

To je dobro jer se ljudi osjećaju opuštenije, no vodite računa o tome da ste uvijek uredni i pristojno odjeveni jer biste zbog zgužvane ili prljave majice mogli djelovati neprofesionalno.

Često odlazite s posla ranije

Nije strašno ako vam se ponekad dogodi da morate ranije s posla, no ako vam to prijeđe u naviku, može se odraziti na vašu karijeru. Postoje iznimke, naravno. Ako primjerice, svakog petka morate izaći 20 minuta ranije kako biste pokupili dijete iz produženog boravka, to je uredu, ali samo ako o tome razgovarate sa šefom i ako vam on/a to odobri.

Generalno, odlazak s posla ranije kod drugih će stvoriti dojam da vam nije stalo do posla pa čak i ako na njega dolazite prije svih ostalih ili radite ponekad do kasno u noć. Držite se radnog vremena koliko god je to moguće.

Ogovarate druge

Nitko ne voli tračare ni one koji loše govore o drugim ljudima, a pogotovo na poslu. Nikad ne znate tko još sluša privatni razgovor, ni hoće li vaš/a kolega/ica prenijeti ono što ste mu/joj povjerili.

Ne želite dobiti epitet uredske tračare i zato zadržite svoje mišljenje za sebe. Ako nemate lijepu riječ za nekoga, bolje nemojte ništa govoriti.

Sporo odgovarate na mailove

Danas posao svi nose doma, i iako frustrira kad morate provjeravati inbox dok ste doma s obitelji, to će pomoći vašoj karijeri.

Ako želite djelovati odgovorno i profesionalno, odgovarajte na mailove čim ih vidite, nakon radnog vremena, pa čak i vikendima. Barem danas to nije teško jer imate sve na mobitelu koji je s vama sve vrijeme.

Obavljate privatne razgovore

Naravno, ovdje ne govorimo o izvanrednim situacijama, naprimjer, ako vas zovu iz škole da pokupite dijete koje se ne osjeća dobro. Mislimo na duge beznačajne razgovore s prijateljicom koji se mogu obaviti i u slobodno vrijeme.

To vrijedi i za poruke i društvene mreže. Za vrijeme radnog vremena suzdržite se od dopisivanja i razgovora s dečkom, curom ili prijateljicom.

Stalno kasnite

Naravno da će se svakome nekad dogoditi kvar na automobilu ili gužva u prometu. No, kronično i učestalo kašnjenje je veliki problem u poslu koji će svima ići na živce, pa čak i ako je riječ o "samo" pet minuta.