Ovih dana je u našoj zemlji top vijest kako se oženio zloglasni trostruki ubojica Srđan Mlađan (38). Svoju ženu Eliju Malnar (20) vidio je samo na slikama, a prvi susret se dogodio u zatvoru, na vjenčanju.

Prije toga su se redovno dopisivali, kumovi su im bili zatvorenici. U svijetu su sklopljene tisuće takvih brakova, a zatvorenici i zatvorenice javno preko raznih servisa, ali i web- stranica traže osobe koje će se s njima dopisivati i moguće ući u vezu: Traže se hetero, gay, transseksualci...

Te ljude nikada uživo nisu vidjeli, upoznali su ih samo preko njihovih zločina, dakle ubojice, nasilnici javno oglašavaju da traže žene.

“Ubio sam nekoga, ali sam se popravio, sada tražim srodnu dušu ženu da me mazi i pazi”, stoji, među ostalim, u jednom od oglasa.

Kakva je situacija u Hrvatskoj?

A evo kakva je točno situacija u Hrvatskoj. Svaki zatvorenik i zatvorenica u Hrvatskoj se može vjenčati. Postoje i odredbe pravilnika koje reguliraju taj čin, kao i samo dopisivanje, te upoznavanje zatvorenika koje nikada u životu niste vidjeli, ali eto “zaljubili” ste se u njega jer ste ga vidjeli u novinama, televiziji. Stoga mu možete slati pisma, zvati ga...

- Zatvorenik ima pravo na neograničeno dopisivanje. Upravitelj kaznionice/zatvora može uskratiti dopisivanje iz sigurnosnih razloga, o čemu će obavijestiti zatvorenika, a zatvorenik ima pravo žalbe sucu izvršenja. U zatvorenim kaznionicama i zatvorima sadržaj pisama se nadzire - stoji to u novom Priručniku za zatvorenike Ministarstva pravosuđa.

Mogu se dopisivati do mile volje, ali na svoj trošak, baš kao što je to bio slučaj sa Srđanom Mlađanom koji se oženio u zatvoru, a svoju mladu je vidio prvi put.

“Mlada” ima pravo slati i pakete. Paketi će se naravno pregledati, a u njima može biti hrana, higijenske potrepštine i slično.

- Zatvorenik ima pravo jedanput mjesečno i prigodom blagdana primiti paket, s dopuštenim stvarima i pravo da bude obaviješten u slučaju privremene uskrate primanja paketa. Pošiljatelj paketa obavezan je uz paket priložiti popis sadržaja - navode u Ministarstvu.

Može li žena ili muškarac koji se zaljube u zatvorenika - zatvorenicu vršiti telefonsku komunikaciju? Mogu, i to u pravilu o vlastitom trošku.

A koliko ga puta može posjetiti?

- Zatvorenik ima pravo na posjet članova obitelji dva puta mjesečno i blagdanom u trajanju od najmanje jedan sat.

Njegova žena u izjavama za hrvatske medije navodi da joj je najveća želja da se histerija slegne jer ona nije ni prva ni zadnja koja se udala u zatvoru.

Naravno da nije prva ni zadnja, međutim većina zatvorskih vjenčanja se održi nakon što su zatvorenici ili zatvorenice nastavili prethodne veze koje su započeli dok su bili na slobodi.

“Svećenika nema, ono što je osnovno bude matičar i osobe koje ulaze u brak. Ako zatvorenik zatraži da budu roditelji, brat, sestra to se isto odobrava ako nema neke sigurnosne zapreke. Fotograf kaznionice to ovjekovječi”, naveo je za RTL upravitelj Kaznionice u Lepoglavi Dražen Posavec.

Iako su neki psihijatri, u kontekstu spomenutog vjenčanja, naveli da se sve može svesti pod fenomen koji je dosta raširen i zove se hibristofilia, a to je povezanost s osobama koje su počinile zločin ili neko zlodjelo, te žene koje se udaju za njih imaju osjećaj vječne žrtve, stručnjaci s kojima smo mi razgovarali kažu da su to ishitrene riječi i da se “dijagnoze” osoba ne smiju davati na osnovi medijskih izvještaja i članaka, te da je to krajnje neozbiljno.

U stranim medijima se takva “povezanost” ponekad kolokvijalno naziva sindromom “Bonnie i Clyde”, ali taj fenomen nije klasificiran kao bolest ili poremećaj.

Psihijatar: To je njen izbor

Za mišljenje smo zatražili poznatog psihijatra Ivana Urlića.

- Sve što znam, znam iz medija i ne želim govoriti da osoba koja na takav način upozna zatvorenika ima neki poremećaj. Ne mora sve što je drukčije biti neka patologija.

Mlada žena, i baš kao i ostali građani, ima svoj izbor, želje... Ona ovdje nikome ne šteti, a njih dvoje su dvoje odraslih osoba koje su nešto svjesno napravile, dakle ušli u brak.

A ako ćemo načelno govoriti o takvim slučajevima, mogu reći da muška i ženska psihologija nisu iste. Žena kada vidi takvu osobu preko televizije, koja je činila teške zločine, može misliti da će njezina ljubav i briga osobu promijeniti na bolje.

Ona je u sebe ugradila uvjerenje, pa makar to bio i opasan zatvorenik, da će ga ona izvesti na pravi put. Ta mlada žena je sigurno bila očarana s njim, a on joj je ponudio brak.

Ovdje se jedino može postaviti pitanje je li djevojka do kraja svjesna u što se upušta jer će ipak proći još godine dok on ne iziđe na slobodu, ali opet to je njezin izbor - kaže Urlić kojega smo upitali ima li šanse da se Mlađan rehabilitirao.

- Ima. Naravno, ne znamo kako će se on ponašati u budućnosti, ali osoba se može promijeniti i tu fazu izrazite agresivnosti ostaviti iza sebe. Brak će mu možda i pomoći, te će on iskoristi ovaj odnos da se izvuče iz jame u koju je upao.

Možda mu to i uspije, budućnost će pokazati - zaključuje Urlić.

U javnosti se prije više godina pojavilo pismo koje je u veljači 2011. poslao i naveo da se kaje zbog ubojstva mlade Elizabete. Naveo je da se okrenuo Bogu i vjeri.

- Učinio sam vam najveću bol koju čovjek može učiniti drugom čovjeku. Bol i patnju za koju se neću ni pokušati praviti da je u potpunosti mogu razumjeti jer ni jedno ljudsko biće ne zaslužuje takvu bol, patnju i gubitak. Uzeo sam život vaše nevine kćeri, ostavio u vama samo prazninu i tugu koje nikako moje kajanje vjerojatno neće moći ublažiti mada se u sebi nadam da će jednog dana to biti posljedica i plod ovog mog pisma koje je najteže koje sam u životu napisao - napisao je Mlađan.

Upoznaj zločinca i zavoli ga Među zločincima koji su dobivali najviše pisama su kalifornijski serijski ubojica Richard Ramirez, osuđeni ubojica Charles Manson, ubojica iz Kalifornije Scott Peterson. Postoje i web-stranice koje povezuju zatvorenike s onima iz slobodnog svijeta. Preko stranice http://www.meet-an-inmate.com imate izbor od stotina zatvorenika i zatvorenica od 18 do 50+ godina s kojima se možete dopisivati. Priložene su njihove fotografije i biografija. - Zahvalan sam zbog toga što mi se dogodilo jer me natjeralo da zaista napravim promjenu u svom životu. Nisam ponosan na ono što sam napravio, ali teškoće koje sam pretrpio su mi pomogle da postanem muškarac kakav sam danas. Više mi ne trebaju drame u životu... - piše zatvorenik Dylan. U knjizi “Žene koje vole muškarce koji ubijaju” autorica Sheila Isenberg istražuje ovaj fenomen. “Ta ljubav se održavala jer tijekom veze muškarci su bili u zatvoru, nisu mogli normalno živjeti s njima. To je davalo na uzbuđenju, a s druge strane ta veza se održala jer se nitko, dakle muž, nakon posla nije vratio kući, skinuo prljave čarape i ostavio ih na podu. Nitko nije rekao: “Oh, zaboravio sam pokupiti rublje. To nije bio uobičajeni brak. Umjesto toga bila su uvijek pitanja: “Hoće li me pustiti da ga vidim?”; “Hoće li dobiti uvjetnu slobodu?” Sve su to bile dramatične stvari koje su neke žene uzbuđivale. Bio je to odnos poput Pepeljuge i princa u kojem vas pokušavaju razdvojiti jer su oko vas čuvari, zidovi...