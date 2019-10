Zbog Pape odustala na putu do milijuna, iako je iskoristila i joker: biste li vi znali odgovor na pitanje na kojem je u 'Milijunašu' zapela studentica?

Lucija Grabovac, 19-godišnja studentica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, večeras nije stigla do milijuna, ali skupila je lijepu svotu, 16.000 kuna i to najprije iskoristivši joker "publiku". Bilo je to na 7. pitanju za 4.000 kuna.

Pomoć je potražila kako bi saznala što dominira panoramom stare jezgre grada Raba. Je li riječ o jednom križu, dvije vjetrenjače, tri kule ili četiri zvonika? Daljnji pohod u kvizu Luciji je omogućilo povjerenje u 71% glasova publike za četiri zvonika.

No već na idućem, glazbenom pitanju djevojka rodom iz Ludbrega iskoristila je joker "zovi", upitavši ga tko je "odrastao uz ratne filmove u boji, uz česte tučnjave u školi, uz narodne pjesme pune boli". Činilo se da ni joker neće znati jesu li to "Dobre djevojke", "Neki dječaci", "Male curice" ili pak "Sretno dijete".

U posljednjim sekundama to je i potvrdio, ali naposljetku sugeriravši odgovor "Sretno dijete". Lucija se stoga i odlučila za pjesmu Prljavog kazališta s njihova prvog studijskog albuma objavljena 1979., te ponovno dobila priliku još neko vrijeme sjediti u stolcu nasuprot Tarikova.

Za posljednjim jokerom, "pola-pola", posegnula je na pitanju za 32.000 kuna, ali je odustala ne znajući da je novinaru Dragi Pilselu (a ne Inoslavu Beškeru, Milanu Ivkošiću ili Zvonimiru Despotu) profesor na studiju bio Jorge Mario Bergoglio. Prije negoli je kviz napustila sa spomenutih 16.000 kuna, Tarik joj je otkrio i kako se iza imena profesora zapravo "krije" papa Franjo.

Nakon njezina odlaska sljedeći najbrži prst imao je Vladimir Zrinjski. Sportski novinar sa zagrebačkom adresom na putu do osvojenih 32.000 kuna prvi joker, "publiku", u pomoć je pozvao također na 7. pitanju za 4.000 kuna.

Trebalo je odgovoriti sišu li krv stoci i ljudima ženke obada, stršljena, ose ili bumbara, dok se mužjaci hrane cvjetnim sokovima. Vladimir nije dvojio nakon što je 86% publike smatralo da se radi o obadima.

Na 9. pitanju vezanu za ulogu Hugha Granta odnosno komediju u kojoj popularni Britanac ne glumi dobricu, iskoristio je joker "pola-pola". Isprva je odmah eliminirao "Četiri vjenčanja i sprovod" te "Ja u ljubav vjerujem". Među naslovima našli su se i filmovi "Za tvoje plave oči" te "Dnevnik Bridget Jones".

Potonji je, kaže, gledao ali je istaknuo i kako se ne sjeća tko je u njemu zapravo bio miljenik glavne junakinje. Nakon iskorištena jokera, njegov konačni odgovor bio je upravo "Dnevnik Bridget Jones", uz kojega je ostao i naslov komedije "Ja u ljubav vjerujem".

Osim na Lucijinoj, sreće je bilo i na Vladimirovoj strani. Naime, drugi je prag prešao znajući koji je rodni grad sportaša Tove Stipančića i Mace Maradone. Tom je prilikom Tariku otkrio kako mu se sugrađaninom Tovom Stipančićem jednom pohvalio kolega iz Duge Rese. Spomenimo i da su se među ponuđenim gradovima našli i Novi Marof, Beli Manastir te Velika Gorica.

Na idućem pitanju za 64.000 kuna nije odustao jer ništa i nije mogao izgubiti. Tako je uz pomoć posljednjeg jokera "zovi" pokušao doznati je li Kranjčevićeva, Ujevićeva, Vidrićeva ili Matoševa prva pjesnička zbirka najprije tiskana na ćirilici. Joker je izrazio sumnju u Matoševu zbriku, ali usput ustvrdivši da nipošto ne može jamčiti kako je to i točan odgovor. Ipak, svojom je pretpostavkom potvrdio onu Vladimirovu. No nažalost, bili su u krivu. Riječ je, naime, o Ujevićevoj zbirki pjesama.