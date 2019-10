Ako zavirite u ladice kuhinje bilo kojeg domaćinstva, sigurno ćete naći aluminijsku foliju. Većinom se koristi za pečenje mesa i čuvanje ostataka hrane. No, upotreba ovog odličnog proizvoda tu ne završava. Nećete vjerovati kakve sve poslove olakšava i koje probleme rješava.

Nakon čitanja ovog teksta s pravom ćete zaključiti da se radi o najjeftinijem alatu za mnoge kućanske poslove. Evo nekoliko primjena folije za koje vjerojatno niste znali.

Pranje posuđa

Svi volimo lijepe obiteljske objede, no malo tko ne požali što je kuhao kad vidi kakav nered u kuhinji ostaje nakon takvog druženja. Pranje posuđa je vjerojatno najomraženiji kućanski posao, pogotovo kad treba čistiti posuđe u kojem ste pekli lazanje, jela sa zapečenim parmezanom ili kolače.Nekad su potrebni sati namakanja i ribanja kako bi tvrdokorne masnoće nestale.

Ili, možete se poslužiti aluminijskom folijom koja će napraviti posao. Trebat će vam voda i deterdžent, ali umjesto spužvice koristite zgužvan komad folije. Njome ćete skinuti i najtvrdokornije prljavštine s posuđa.

Prenošenje teškog namještaja

Ovo je vjerojatno najneočekivaniji trik. Trebate prebaciti teški kauč s jednog mjesta na drugo. Zovete prijatelje, no svi vas redom odbijaju. Umjesto da preopteretite svoja leđa, upotrijebite aluminijsku foliju. Izrežite komadiće i stavite ih na noge kauča (no vodite računa da je sjajni dio okrenut prema gore, jer je mat površina skliskija). S komadima folije kauč ćete pomicati lakše po tapetu, koliko god to puta trebalo napraviti.

Poliranje srebra