Pronašli smo djevojku po čijem je raskošnom tijelu nastao spomenik na Bačama! 'Imam malo viška i baš me briga. Splićani, uhvatite me za guzu i zaželite želju!'

Ako ste zadnjih dana prošetali Bačvicama, bez da ste zurili u ekran mobitela ili da vam je pijesak baš upao u oko, onda ste zasigurno primijetili i jednu novost.

Na platou s kojeg puca pogled na mnogim Splićanima tako dragu uvalu, osvanula je, naime, za vikend jedna figura. Kip bujne dame isklesane u kamenu podignut je tako da izgleda kao da nadgleda plažu, a izazvao je odmah pravu pomutnju - zbog njega su prolaznici skretali s putanje, silazili s trotoara, proučavali ga i pokušavali odgonetnuti o čemu je riječ... Sve je, naravno, zanimalo sljedeće:

Tko je ta djevojka i čime je zaslužila biti ovjekovječena na jednom od najljepših mjesta u gradu Splitu?

Svim znatiželjnicima odgovore na ova pitanja pružili su uskoro preko Facebooka iz Dalmacijavina. Kampanja za njihov najpopularniji napitak, pod sloganom “bolimepipi” rezultirala je ovim, kažu nam neki Splićani, “remek-djelom” u obliku ženskoga tijela. Senzualna poza s rukama u kosi mnoge se dojmila i to ne kriju.

Nazvali su to “prvim ikada spomenikom neisklesanom tijelu”.

Na Bačama osvanuo genijalan spomenik, di ovo još ima na svitu?! Izrađen je po uzoru na jedno raskošno žensko tijelo, a od oblina u kamenu bolja je samo poruka koju nosi

A riječ je o pravoj, živoj ženi, od krvi i mesa. Pa tko je ona i kako je završila na Bačama?

Domogli smo se njenoga broja i uskoro se uvjerili da je riječ o cvrkutavoj 36-godišnjakinji iz Siska, po imenu Mirna Matić. Mirna je pobjednica foto natječaja na kojem su stotine sudionica i sudionika pokazali kako se svatko može dobro osjećati u svojoj koži. Poslala je svoju fotografiju, obavila sve što jedan natjecatelj obaviti treba i - pobijedila.

Konačno na moru

- Ovo je bila ta godina kad sam s frendicama konačno otišla na more, u nagradnoj igri sudjelovala sam sasvim slučajno! Bile smo na Braču, u Supetru, a fotografija koju sam poslala, po kojoj je napravljen kip, je s plaže Acapulco - priča nam Mirna koja je još pod dojmom pobjede i svega što je ona donijela.

Kaže tako da joj još nije “sjelo”, a tek je malo svjesnija postala svega jednom kad je javila obitelji i prijateljima da baš njena figura krasi Bačvice.

- Zvala sam odmah redom, mamu, tatu, sestru, sestričnu i frendicu koje su bile sa mnom na moru – tek kad sam im javila, kad sam čula njih da vrište, onda sam i ja počela vrištati, hiperventilirati…- smije se Mirna, pa kaže:

- Za foto natječaj sam saznala preko Fejsa. Pratim Pipi i veliki sam ljubitelj. Zapravo se uopće nisam obazirala previše na sami spomenik neisklesanom tijelu, već samo na nagradnu igru… Kako smo bile na moru, frendica me slikala i sudjelovale smo – nadale smo se eventualno osvojiti majicu, torbu za plažu kad smo, eto, već konačno na plaži - priča nam “neisklesana” pobjednica.

Pitamo ju koliko je njoj i frendicama trebalo da "uhvate" pobjedničku fotografiju.

- Ma ne dugo. Samo mi je slika izgledala fora, pa rekoh, eto poslat ću je.

Komentari sa svih strana

Budući da je jedina živuća ženska osoba u Hrvatskoj koja je dobila svoj spomenik, Mirna je od njegova "instaliranja" do danas dobila, kaže, sigurno na stotine komentara. Od kolega iz pekarnice u kojoj je zaposlena, preko prijatelja iz srednje škole, svi je zovu, čestitaju joj.

- Cura koja je sa mnom išla u osnovnu školu, nismo bile neke najbolje frendice, ali ono, pozdravimo se, javlja mi kako se rasplakala kad je vidjela! Druga prijateljica, s kojom sam odrasla, godinu mlađa od mene, šalje link i pita jesam to ja. Nikome ništa nije jasno, što baš moj spomenik radi na Bačvicama! A sve je nekako tako slučajno ispalo, poslala sam fotku i eto...

Bilo je, kaže nam, i negativnih komentara.

- Imam malo 'viška', daleko od toga. Ali nemam komplekse, ne želim se sramiti same sebe! - kaže nam vedra Mirna koja živi 'sto na sat', kugla svakoga tjedna, trenira, putuje s prijateljicama.

Standardi ljepote

- Mislim da su se danas standardi jednostavno vratili na one koji su važili nekada. Pogledajte samo Marilyn Monroe – imala je stas i liniju, ali imala je i koji kilogram viška, guzu, cice… Imam i ja, malo više viška, haha! Ali ja se tog sveg nemam što sramiti - zaključuje.

Uostalom, evo kako je spomenik opisan:

"U čast svim neutegnutima, koščatima, punašnijima, krakatima, zdepastima i prosječnima... Stotine sudionica i sudonika pokazali su kako se nosi opušteno i kako se svatko može dobro osjećati u svojoj koži", kažu iz uprave legendarne splitske narančade.

'Primite me za guzu!'

- Žao mi je jedino što se u svom prvom obraćanju javnosti nisam sjetila poručiti: 'Uhvatite me za guzu!'. Naime, kako Splićani imaju svoga Grgura Ninskog za čiji se turisti prst hvataju, spomenik Juliji u Veroni hvataju za dojku da im se ispuni želja, tko zna, možda se to dogodi i sa mnom - šali se Mirna koju kolege u pekarnici sada, od milja, zovu Pipi.

Morali smo se osvrnuti i na originalnu Pipi djevojku, legendarnu Splićanku.

- Daleko od toga, ma ni pod razno, da se ja sa Anom Sasso uopće idem uspoređivati, nemam se ni što uspoređivati s njom, uopće nije vezano jedno s drugim! Ovo je totalno jedna druga priča, žena je zmaj... - komentira nam Mirna, pa se nadovezuje.

- Nažalost, mislim da je većina žena danas opterećena izgledom. Ne znam, možda sam ja prešla te godine kad me to opterećivalo, težina, izgled, ovo, ono. Imam celulit i baš me briga.

Nije uzalud pobjednica natječaja koji je tražio kraljicu opuštenosti. Smatra da bi svi bili mnogo zadovoljniji kada bi jednostavno prihvatili svoje nesavršenosti i dobro se zabavljali.

- Evo i te cure u "Gospodinu Savršenom". Dečko je iz Siska, preziva se kao i ja, ali ne poznajemo se... Sestra ga zna, onako, iz viđenja. Ali te djevojke... Mislim, čime se one uopće opterećuju? Što jedna izgleda ovako, druga onako... Ona koja je osam godina mlađa od njega za onu koja je tri godine starija kaže da mu može biti mama, strašno su ljubomorne! Kad nisi siguran u sebe, naravno da si iskompleksiran!

Ok, izgledaš kako izgledaš. Ali to ne znači da si manje dobar ili loš čovjek - zaključuje Mirna ovu priču. Ako ste u prolazu, svakako obiđite ovu neuobičajenu novu splitsku znamenitost, jer je na kraju krajeva to spomenik svima nama, običnima i svakodnevnima.