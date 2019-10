U moru loših priča kojima nas život svakodnevno "masira", pojavila se jedna dobra. Ona koja budi nadu. A prije nego što je izišla na našim stranicama, virtualno je cirkulirala popularnom društvenom mrežom, donoseći informaciju o Splićanki Diani Tomić, koja je odlučila nekoliko djevojaka lošijeg materijalnog stanja darivati maturalnim haljinama i vjenčanicama.

Pokrenula se lavina, pohvale su počele pristizati sa svih strana. A između redaka i pitanja nevjernih Toma - postoji li Diana Tomić uistinu? I ako postoji, misli li uistinu neku djevojku obradovati tako vrijednim darom koji će joj uljepšati jedan od najvažnijih dana u životu?

- Da, da, postojim, itekako! A uz mene i ovih desetak prekrasnih haljina i petnaestak vjenčanica koje čekaju na neku maturanticu, mladenku, mamu koja udaje svoju kćerku... A nisu u mogućnosti, zbog lošijeg materijalnog statusa, sebi priuštiti ovakav odjevni predmet.

Znate što me šokira? To što sve šokira ova moja odluka. Svi me pitaju mislim li ja stvarno samo tako darovati haljine, pa što stoji iza toga, postoji li neka skrivena poruka, motiv. Nema. Nema ali, nema ničega nejasnoga, nema skrivene poruke, nema troška.

Samo moja velika želja da sa zatvaranjem mog dućana vjenčanica obradujem žene, djevojke, mladenke. I da ih na danu koji ostaje u pamćenju za cijeli život, onoliko koliko ja mogu, pretvorim u sretne žene. I to vam je cijela istina – veli nam Diana.

Škrinja s blagom

Prije 30 dana stavila je ključ u bravu svog salona u Splitu 3. I onda se zatekla s pitanjem - što napraviti s preostalim asortimanom? Spremiti ga u kese? Podijeliti prijateljicama? Staviti u prodaju?

Nije se puno dvoumila, napravila je ono najljepše što je mogla, odlučila je sve to blago - a vjerujte nam na riječ, uistinu je blago koje mami uzdahe - darovati onima koji nemaju.

- Ljudi moji, pa sreća je veća kad se dijeli. Šta bih ja s tim silnim haljinama da sam ih stavila u kese? Šta? Stajale bi u kesama ovako prelijepe, sva ta čipka, saten, ti divni materijali. I nakon nekog vremena sve bi to propalo. Da dadem prijateljicama, nema smisla, one već sve imaju, one su kao i ja, drže kako usrećiti nekoga znači više od jedne nove haljine u ormaru.

Prodati? Ma dajte, pa šta bi to mene spasilo... Više mi vridi jedan osmijeh neke djevojke, neke mladenke koja nema novca sebi ovako nešto priuštiti, nego sve pare na svitu. Srce vam tada bude kao planina. Nema ravna tom osjećaju – veli Diana.

Darivala maturantice 'Maestrala'

Ova žena velikog srca već je i do sada pomagala - haljinama je darivala maturantice Doma "Maestral". I ne samo njih. U ovoj je branši već desetak godina, zadnje četiri i kao privatna poduzetnica, no sve ju je to zamorilo, veli nam, tvrdeći da su se vremena promijenila.

Kriza je učinila svoje, zadnjih sedam godina odrazila se ona i na vjenčanja, srezala ih je, masovke s 200 gostiju koje su nekada bile realnost, svela je na svadbe s najviše sedamdesetak gostiju. Tijekom svog rada u branši vjenčanja susrela se i s puno tužnih situacija, maturantica, mladenki gladnih očiju, teškog materijalnog statusa. Dirala ju je ta neimaština, tuga, nemogućnost koja je izvirala iz svake njihove želje.

Samo je nju čekala

- Nakon što sam objavila poruku na Faceu, javila mi se jedna gospođa i pitala me imam li kakvu košulju za nju. Žena nema novca da to sebi kupi, a treba joj. Pokušat ćemo to s nekim dućanom nabaviti. Javila mi se i jedna djevojka za maturalnu haljinu. Takla mi je srce, došla je cijela onako tiha, povučena. Bilo ju je tako sram, imala je toliku neugodu što je na ovakav način tražila haljinu za svoj veliki ples.

Zabolilo me srce, virujte mi. Ona je svoju haljinu našla. Kao da je samo nju čekala. Zato ovo želim poručiti, ne želim da ikoga bude sram, da ikome bude neugodno, da se muči zbog toga što na ovakav način pokušava doći do svečane oprave. Haljine su tu, čekaju na svoje vlasnice. I svaka djevojka, žena koja dođe, bit će uslužena kao da u džepu ima milijun dolara. Kada uđu preko vrata salona, hoću da se osjećaju kao kraljice, bez srama, bez nelagode – poručuje Diana.

Njezinom odlasku iz privatnog biznisa presudili su nameti administracija, stalna borba, ponajviše manjak slobodnog vremena. Uz malu djecu, obitelj, to je postao glavni limitirajući faktor, zbog kojega je odlučila zatvoriti salon i krenuti u novi posao. Za vrsnu krojačicu posla se odmah našlo - poznata splitska tvrtka "Galeb 1950" d.o.o., specijalizirana za čišćenje i prepravke odjeće, odmah joj je ponudila posao.

Osmijeh nema cijene

- Presretna sam, dočekala me divna ekipa žena, i dalje sam u kontaktu s ljudima, radim posao koji volim i za koji sam se školovala. Kada želiš raditi, posla uvijek ima. A sada je tu i puno više slobodnog vremena za moju djecu i obitelj. Nije vam sve u novcu - važan jest, ali nije i najvažniji.

Neki su me pitali zašto sam odlučila podijeliti stvari iz dućana, kada sam prodajom mogla zaraditi tisuće eura. Onih koje sam u to i uložila. Ali onaj osmijeh koji me dočeka kada vidim sretnu djevojku i mladenku, to vam nema cijene. Haljine čekaju, žene drage, javite se! – veli Diana Tomić.