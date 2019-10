Nisu mogli doći sebi kad su vidjeli datum rođenja na putovnici: najdugovječniji ljudi na svijetu konstantna su enigma; 'Jedem dva jaja dnevno, i kekse, no nešto manje jer nemam zube'

Ljudi koji su doživjeli stotu, ili još desetljeće ili dva, gotovo da više nisu vijest jer je dugovječnih sve više. Znanost pokušava proniknuti u tajne dugovječnosti, analiziraju se recepti i iskustva dugovječnih, što jedu, koliko piju, koriste li eliksire mladosti, pomaže li seks...

I dok ta priča traje, znanstvenici se trude otkriti zašto naše tijelo uopće stari i odgovoriti na pitanje je li smrt neizbježna, koje je još davne 1825. postavio britanski matematičar Benjamin Gompertz. Ono što je zasad nepobitno utvrđeno jest da se starenje usporava i da se pojavljuju novi rekorderi dugog života čiji osobni dokumenti izazivaju uzdah: je li to moguće!?

Posljednji "šok" doživjelo je osoblje na aerodromu Calcutta u Indiji kada se na šalteru pojavio Swami Sivinanda i pokazao putovnicu u kojoj je stajalo da je rođen 8. kolovoza 1896. godine, te da sada ima točno 123 godine!?

Sivananda je rođen u Behali, a odgojio ga je indijski duhovni vođa. Iznenađenom osoblju objasnio je kako su ga roditelji ostavili nedugo nakon rođenja, te kako su se njegovi podaci o rođenju upisivali naknadno. Ako su podaci točni, bio bi trenutačno najstarija osoba na svijetu. Do sada je tu titulu držala Francuskinja Jeanne Calment, koja je preminula 1997. godine, kada je bila u dobi od 122 godine i 164 dana. Guinnessova knjiga svjetskih rekorda sada bi mogla na vrh liste najstarijih ljudi uvrstiti Swamija.

– Disciplina je vrlo važna stvar u životu svakog čovjeka. S obzirom na to da sam rođen u siromaštvu, nikada nisam tražio previše i naučio sam kontrolirati svoje potrebe. Jedem jednostavnu kuhanu hranu, poput riže s povrćem, bez začina, i zdrobljeni zeleni čili svaki dan. Svoju dugovječnost dugujem umjerenosti, vježbanju joge, a posebno – apstinenciji od seksa! Živim tako dugo jer mi materijalne stvari nisu važne i ne čine me sretnim – rekao je Swami.

– Ljudi su danas nesretni, nezdravi i neiskreni, što me rastužuje. Želim da budu u miru sa sobom i s cijelim svijetom – poručuje vremešni monah. A koliko daleko ide u odricanju od materijalnoga, govori i podatak da nikada nije spavao u krevetu ni koristio jastuk. Prakticira jogu i pranayamu dva sata dnevno. Puno čita, moli se, meditira, mantra, pomaže gubavcima i prosjacima. Iako je prevalio 12 desetljeća, nema potrebu ni za kakvim lijekovima. Prvi put bio je kod liječnika prije tri godine zbog glavobolje. Liječnici tvrde da mu je srce zdravo kao u mladića i bili su nemalo šokirani kad su vidjeli da može napraviti najteže joga položaje u trenu. Swami izgleda 50 godina mlađe, ima jako malo bora, a jedini znak starosti je to što je izgubio zube.

Da odricanja od ovozemaljskih užitaka nisu pouzdano jamstvo dugovječnosti i da seks nije kontraproduktivan, svjedoči iskustvo čovjeka koji je ovaj svijet napustio u 146. godini života, a zna se da je pušio do posljednjeg dana, nadživio je četiri supruge, desetero braće i sestara i svu svoju djecu. Riječ je o Indonežaninu Sodimedju, poznatom kao Mbah Ghoto (ili djed Ghoto), koji je rođen u prosincu 1870. godine. Kad su ga novinari pitali u čemu je tajna njegove visoke dobi, djed Ghoto im je kazao da je ključ bilo strpljenje te dragi ljudi koji su se za njega brinuli. Samo je jednom hospitaliziran zbog pogoršanog zdravlja. Nakon šest dana u bolnici, inzistirao je da se vrati kući.

"Nakon povratka iz bolnice jeo je tek nekoliko žlica dnevno i pio vrlo malo vode. To je trajalo samo nekoliko dana, a onda je sasvim prestao jesti i piti. Nije mnogo tražio. Prije negoli je umro, htio je samo da ga pustimo", kazao je njegov praunuk Suyanto.

Bude li njegova dob neovisno potvrđena, djed Ghoto bio bi najstariji čovjek koji je ikada živio na Zemlji, čak stariji i od francuske stogodišnjakinje Calment, koja je dugo nosila titulu "kraljice dugovječnosti". No, nedavno je ruski matematičar Nikolaj Zak iznio tezu da je Jeanne zapravo varalica, to jest da je to 99-godišnja Jeanneina kći koja je nakon smrti svoje majke preuzela njezin identitet kako bi izbjegla plaćanje poreza na nasljedstvo. Što je prava istina, teško je reći, no da Jeanne neće još dugo nositi tutulu "vremešne kraljice", to je sigurno.

Naime, neki istraživači govore da ne postoji "rok trajanja" ljudskog bića, a postoji i sve veći broj istraživanja koja pokazuju da će se životni vijek ljudi izjednačiti na oko 115 godina, pa će Jeanne svakako biti superstarica ispod prosjeka. Cilj suvremenog čovjeka, pa tako i medicine, jest živjeti dulje, ali pri tome sačuvati zdravlje i kvalitetu života. Već gotovo 1000 osoba diljem svijeta živi 100 godina, dok jedna desetina njih ima više od 110 godina. Na listi najdugovječnijih ljudi koji su davno prevalili stotu već 65 njih nosi titulu "superstogodišnjaka". Među njima je samo šest muškaraca, a čak 70 posto su pripadnici bijele rase. Tablica Savefrom reddit.com1 sadrži i podatke kao što su etnička pripadnost, spol, duljina života svake osobe, pa čak i kontroverzni karakter, što također mogu biti kockice mozaika koje određuju naš životni vijek.

Talijanka Emma Morano Martinuzzi doživjela je 118 godina.

"Jedem dva jaja dnevno, i to je to. Jedem i kekse, no nešto manje jer nemam zube", kazala je ova skromna starica, a tajnu njezina dobrog zdravlja otkrio je njezin liječnik Carlo Bava: "Ona je uvijek jela malo povrća, vrlo malo voća. Kada sam je upoznao, jela je tri jaja dnevno. Uvijek jede iste stvari. Svi mislimo da je Emma vječna jer, usprkos svim izazovima, ona se uvijek oporavi."

Impresivnu liječničku karijeru ostvarila je Leila Alice Denmark, rođena 1. veljače 1898. godine, a do 2001. godine, kada se umirovila, bila je najstarija pedijatrica na svijetu. Radila je do svoje 103. godine u jednoj bolnici u američkoj Atlanti. Bila je treća žena koja je dobila lječničku diplomu na Sveučilištu u Georgiji i radila je na razvoju cjepiva protiv hripavca. Ova liječnica podijelila je i neke savjete za dug život. Protivnica je brze hrane i slatkiša, pa je nekoliko puta odbila jesti rođendansku tortu jer ona sadrži šećer, te preporučuje da se pije jedino voda. Osim toga, otkrila je da je smisao za humor ključ za dug život, a tomu svjedoči njezin 114. rođendan koji je proslavila u veselom društvu.

Najstarija tamnoputa osoba na svijetu je Mamie Rearden iz Južne Karoline, rođena 1898. godine. Bila je učiteljica i majka 11-ero djece, a ima jednostavan recept za dug i sretan život.

"Uvijek se odnosite prema drugima na onaj način na koji želite da se oni odnose prema vama. Gledajte svoja posla, budite dobri i Gospod će vas blagosloviti", kazala je.

Nakon ovih dama, slijedi najstariji muškarac na svijetu – Jirouemon Kimura, rođen 19. travnja 1897. godine, i nakon proslavljenog 115. rođendana postao je najstariji muškarac na svijetu i jedini je koji je ponio tu titulu tijekom svog života. Kimura je također jedan od samo šest muškaraca koji su živjeli više od 114 godina. Rođen je u japanskom Kyotu i imao je dosta sreće pa je preživio potres magnitude 7,6 stupnjeva 1927. godine, koji je odnio više od 3000 života. Vitalnost je sačuvao zahvaljujući zdravoj prehrani. Radio je 40 godina kao poštar, a sada provodi vrijeme gledajući mečeve sumo boraca na televiziji. Kimura je otac sedmero djece (pet je još živih), a dobio je 15 unuka, 23 praunuka i osam pra-praunuka.

Japan je poznat po osobama koje dožive duboku starost, pa mnogi vjeruju da Japanci znaju tajnu "vječne mladosti", a ona se krije u tome što su vrlo aktivni, njihova je prehrana niske kalorične vrijednosti, a ključne namirnice su maslinovo ulje, voće, povrće i žitarice. I Hatsue Ono, rođena 1898. godine u prefekturi Iwate, posvjedočila je da svoj dug i zdrav život na Hokaidu može zahvaliti prehrani temeljenoj na ribi i plodovima mora, bogatoj masnim kiselinama omega-3 koje smanjuju krvni tlak i mogu umanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti, raka i senilnosti.