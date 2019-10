Dom na Bačvicama zamijenila je bračnim gnijezdom u malom dalmatinskom mjestu: pogledajte očaravajuću kućicu u 'ljutom polju i kršu' s pogledom kao iz aviona

Čak ni okolnost da do nje dijelom vodi makadamski put nije odmogla da vila "Zlata" na Staroj cesti u Lokvi Rogoznici bude još 2016. prepoznata kao pravi mali dragulj, što je i formalno obilježeno dodjelom lokalne nagrade "Zlatni oblutak". U međuvremenu se nevelika, no očaravajuća kućica malo i doradila, biljke uokolo su narasle, valja još samo dovršiti započetu sjenicu. Uostalom, svi koji imaju sličan objekt znaju da se oko njega uvijek ima "samo još nešto" za doraditi, popraviti, posaditi...

Kuća je inače u vlasništvu obitelji nekadašnje misice, točnije ljepotice službeno okrunjene kao Kraljica šarma devedesetih, danas 40-godišnje Ane Lović, koja je lentu osvojila pod djevojačkim prezimenom Copić. Izgradnju kuće je, pak, prije više od deset godina započeo njezin suprug Goran, rođeni Lokvaranin, zbog čije je ljubavi i Splićanka Ana odlučila dom na Bačvicama zamijeniti bračnim gnijezdom u Lokvi iza Omiša. Na djedovini, tada još u "ljutom polju i kršu", Goran je isprva podigao kućicu za alat, a onda iz zafrkancije nastavio s gradnjom, koja je u međuvremenu proširena i legalizirana.

– Puno sam novca potrošio za ovih nevelikih sedamdeset i pet kvadrata, ali to je ostvarenje moga sna. Sve novce šta san ima potrošija san za ovu kućicu, i nije mi žaj – iskren je Goran Lović, koji je u suglasnosti s Anom kućicu nazvao po svojoj pokojnoj majci. Zlata Lović dugo je pobolijevala i prerano preminula, ali izgradnjom kućice, koja bi je jamačno jako veselila, njezin joj je jedinac podignuo svojevrsni spomenik, kojemu je dušu pak udahnula dobra "nevista".

Pogled kao iz aviona

Do vile "Zlata", rekosmo, vodi komad neasfaltirana puta na Staroj cesti (to je službena adresa), ali ako se ide s druge strane – iz pravca Mimica, a ne Omiša – makadam je i duži, no gornji dio ceste uljepšan je svojevrsnim "drvoredom skulptura", radovima lokalnih umjetnika. U svakom slučaju, isplati se pomučiti jer je pogled kao iz aviona. K tomu, rustikalno zdanje podsjeća na kućice težaka u duhu starine, ali da bi ipak udovoljio modernim standardima, Lović je ugradio podno grijanje i napravio bazen na donjoj etaži kaskadno konfigurirana terena, ispod kojega je čak i – kokošinjac!

– To ljude osobito veseli, naše prijatelje i goste, kad mogu ujutro sići do kokošinjca i uzeti friška, još topla jaja za omlet. Nikad ih ne zafali jer kokošiju ima četrnaest – namiguje mladi domaćin, inače tata dvojice malenih sinova koji se također uvijek iznova vesele njihovoj maloj farmi.

Kao što smo rekli u uvodu, lokalna Turistička zajednica je vili "Zlata" dodijelila zlatno priznanje, koje utoliko više "piza" u svjetlu činjenice da je u konkurenciji bilo i ozbiljnih vila "teških" po dva milijuna eura...

– Ni sam ne mogu virovat da je baš moja kućica nagrađena, komisija je smatrala da je najšarmantnija i autohtona, valjda zato. Kad san krenija malo ozbiljnije u radove, odmah san odusta od teretana, SPA-ova i drugih intervencija jer toga ima i u gradu. Ovde triba odmorit dušu, bolje ić vozit biciklu ili se okupat u bazenu s pogledom na pučinu i otok Brač nego dizat benč – razložno će Lović.

Kamen iz mora

U dnevnom boravku vile "Zlata" dominantan je kamin, napravljen pomalo nadrealno...

– Kamena oplata je od već obrađenog kamena izvađenog iz mora; vidite da su na njemu zalijepljene sitne školjke. Malo ga je doduše doradio moj prijatelj, diplomirani konzervator, da bi se bolje uklopio u okvir kamina. Drvene grede koje vidite su od hrasta iz Zagorja, a kamene kupe u gornjištu od lećevačkog kamena sa starih kuća. Normalno, tu je i mali kameni grb gusarskoga grada Omiša, križ i buzdovan, izrađen po narudžbi – napominje domaćin, dok nama pogled pada na kamenu nišicu ispod koje je uklesana godina "1950.".

– Je li ovo godina rođenja majke? – pitamo.

– Na neki način. To je godina kad se rodila moja druga mater, Torcida – ozbiljno će Goran Lović, zakleti hajdukovac.

E, za pobjede voljenoga kluba, ali i obiteljske fešte tu je i vanjski kamin, u spomenutoj ljetnoj kužini-sjenici. Peka je još topla, ima luga, a s masivnog drvenog stola iz rustikalne vaze prelijeva se sezonsko voće, napukli šipci, jabuke i mandarine, kao s kakve renesansne slike...

Vrčina babe File

A nama vrag ne da mira, pa ne možemo ne primijetiri "starovinsku" noćnu posudu u jednom kantunu.

– To je vrčina pokojne babe File moga prijatelja Marina Šaškora. Sad će Ana tu posadit cviće – smiju se i Ana i Goran.

Starine ima i unutar kuće, naime fotelje koje izgledaju pomalo stilski čamile su u garaži desetak godina prije nego što su se smjestile ispred kamina, a u prošlom životu "duperala" ih je još pokojna Goranova mati...

Zanimljivosti ima još, pa i vezana uz floru i faunu. Osim spomenutog jata kokošiju-šetalica, u okružju rustikalne kućice prvotno zamišljene kao odlagališta za poljske alatke, živi još i nekoliko nevjerojatno umiljatih mačaka.

– Prije smo imali problema s lisicama, znale su pojesti okot mačića! Ali ove su preživjele – izlaže Ana Lović, koja se od gradske djevojke umješno prometnula u ženu itekako sposobnu za život među, eto, čak i divljim životinjama.

No, to nije sve, jer u vrtu koji okružuje kućicu Lovića živi i familija – kornjača! Pasu travicu i šeću uokolo neometane napasnicima, jedino treba pripaziti da se one malene ne ugaze ako zalutaju na popločanu stazicu jer se zbog mimikrije mogu teže uočiti.

Po starinski...

Vila "Zlata" hotimično se otključava – pazite sad – starinskim željeznim ključem. Ništa kartice, mali plosnati ključevi i te novitade...

U interijeru je, dakle, dnevni boravak s kaminom, a spiralne stube vode do gornje, bračne sobe te malene dječje s dva krevetića na kat. Lovići nisu namjerno htjeli gornji korpus probijati lođom, čak ni za lončanice s cvijećem.

– Po starinski se ovako gradilo, i tako san tija da izgleda – odlučan je Goran.

U sobi je zasebni WC, a sanitarije s tušem nalaze se i u dnevnom boravku. Još jedan "mokri čvor" smješten je u prizemlju, u ukusno uređenoj plus-bračnoj sobi koja se nadovezuje na sjenicu.

Eksterijer rustikalne kućice vrvi autohtonim biljem. Grmovi lavande, ružmarina i lovora, ali i origano i menta rastu u skladnom i miomirisnom suživotu. Nad bazen se, pak, natkriljuje drvo bajama, ima i više stabala masline, trsevi vinove loze, trešnja, višnja, breskva, čak i dvije patuljaste palme.

Uistinu, majka Zlata bila bi sretna da je dobila priliku doći kod svoga jedinca, odmoriti izmučeno tijelo u tom malom komadiću raja koji je on sa svojom obitelji uredio, okupao ljubavlju i uspomenama...