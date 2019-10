Studentica Dorotea radi kao go-go plesačica i jako je zadovoljna karijerom: Počela sam sa 17 godina, zarada je jako dobra; Otkriva i da je se muškarci boje te kako reagira na nemoralne ponude

Film "Prevarantice s Wall Streeta", ili u originalu "Hustlers", reklo bi se, ultimativni je svjetski hit koji je publiku uveo u počesto opskurni svijet striptiza. Doduše, nije prvi film koji se bavi tom tematikom, ali je pobrao pohvale kritičara zbog iznimno uspjele režije, glume i radnje inspirirane novinskim tekstom iz New York Magazina objavljenog 2016. godine.

U filmu, ukratko, banda striptizeta pokušava izvući što više love od svojih posrnulih klijenata s Wall Streeta, ali publika ipak navija za negativke, plesačice na štangi okupane slapovima novčanica...

Okej, makar i posrnuo, to je izdašni Manhattan. A koliko bi se love dalo "ubrati" u tuzemstvu?

"Zarada je jako dobra, ali se ne može uspoređivati s onom u Americi", veli osoba koja za život također zarađuje plesom. Doduše, ne na štangi kao striperica, nego performerica koja na svoj aktualni (dodatni) posao gleda kao na kombinaciju sporta i umjetnosti.

Riječ je o mladoj Zagrepčanki Dorotei Baličević, umjetničkog imena La Femme.

Da je riječ o sasvim legalnoj raboti obavezno pokrivenoj ugovorima, a ne nekakvoj rubnoj, opscenoj "rađi", svjedoči činjenica da je 26-godišnja Dorotea stala pred naš "mikrofon i kamere" čista obraza i bez sustezanja, kao prava profesionalka, k tomu poštujući zadane rokove i termine snimanja.

Tek s minimalnom dozom diskrecije kad je točan iznos koji zaradi po gaži u pitanju; ipak je posrijedi (sasvim legitimno) pravo na poslovnu tajnu...

Ekonomistica koja želi biti dizajnerica

- Ovo je već deveta godina da prakticiram go-go ples, što znači da sam imala sedamnaest kad sam kročila u nj. No, nemojte misliti da su klubovi i noćne gaže moj cijeli svijet; ekonomistica sam po struci, a trenutno se obrazujem i za dizajnericu interijera, i to je nešto što bih voljela raditi u životu, čime se kanim baviti u budućnosti kad se zasitim ovoga što sad radim.

Također imam završenu edukaciju za voditelja prodaje, u čemu sam se vrlo uspješno i snašla radeći u "Mozaik knjizi" – navodi Dorotea, koja se go-go plesom počela – kako to često biva – baviti slučajno.

- Ples je dio mene otkad sam prohodala, ali postao je moj poziv kad sam, radeći kao hostesa na jednom auto-salonu, vidjela plesačice kako izvode performance, de facto rade i zabavljaju se istodobno. Malo sam u pauzi porazgovarala s njima; pokrenuo mi se kliker u glavi i rekla sam sebi: a da ja pokušam?

Budući da je u životu sve povezano i kad nešto jako želiš prilike se same stvore, tako sam srela osobu koja me pitala želim li plesati u novom klubu, gaže bi bile stalne... Pristala sam. Tako sam krenula u to, odmah se dobro snašla, kažem, ples je za mene bio nešto najprirodnije oduvijek i uopće nisam imala osjećaj da radim, nešto odrađujem.

Nakon kraćeg vremena sam otišla na audiciju u jedan od najpopularnijih klubova u kojem sam također dobila posao, i nakon toga išlo je glatko...

Mislim, kad te ljudi vide u nekoliko klubova ponude pljušte same od sebe, klupski menadžeri te samo zovu. Više ne moraš ništa poduzimati osim biti najbolja verzija sebe u svakom pogledu (ples, izgled, izdržljivost, opći dojam...) jer kvaliteta ipak nema konkurenciju – kazuje Dorotea, koja se uistinu nema čega stidjeti jer svoj posao odrađuje kao mali vojnik, disciplinirano i zrelo unatoč mladoj životnoj dobi.

A ima li u njezinu životopisu i burleske, striptiza, pole-dancea (plesa na štangi)?

- Burlesknih epizoda da; naime radim i "Champagne Glass Dance" (Eng: "ples u čaši šampanjca, nap.a.), no pole-dance ne. Iskreno, divim se svima koje su svoju snagu upotrijebile za ples na šipci, to je dug i mukotrpan rad svaki dan, i nosi sa sobom masnice, bolove, jake upale mišića, a sve kako bi to na sceni izgledalo bajkovito i s lakoćom, slično kao i u baletu!

Osobno se, međutim, ne vidim u toj vrsti plesa. Probala sam neke vratolomije na svili no ništa profesionalno još uvijek. Toliko o tome, više cirkusarija i ekshibicija nego opscenosti – smije se naša sugovornica.

Zarada je, rekosmo, pristojna, no daleko od "kiše para" kojom je u "Hustleru" zapljusnuta Jennifer Lopez (Ramona). Zapravo, najveća sličnost Dorotee (La Femme) s njom čuči u činjenici da obje imaju umjetničko ime, te da su gipke i "utrenirane".

- Zarada je jako dobra i može se živjeti bez problema samo od toga, no opet, u razvijenijim zemljama je to puno više plaćeno. Naravno, ovaj (u osnovi fizički naporan) posao izrazito je opterećen predrasudama, gotovo nigdje nisam prošla bez pitanja "imaš li neugodnih uleta?", međutim osobno mogu reći da me ljudi drugačije doživljavaju i smatram da je sve u tome kako se i sama odnosim prema tom poslu, a to je u mom slučaju strogo profesionalno.

Nas plesačica se ljudi više nekako boje pa nam manje no što se misli "uletavaju" s nekim negativnim upadima koji su ispod civiliziranog nivoa. Ako nam udvarači ili "uletači" i pristupe, to bude sa razinom respekta – napominje platinasta La Femme te nastavlja:

Ljudi vide umjetnost u ovome

- Volim što ljudi vide umjetnost u plesu kojim se bavim jer on to i jest, a u ono što nije dio toga ne bih ulazila jer nije moje područje. Naravno, bilo je ponuda raznih vrsta ali nije imalo veze samo sa svijetom plesa tako da ja na to ne reagiram, doslovno na jedno uho uđe i prođe kroz drugo.

Svatko tko razumije umjetnost i poštuje posao drugoga gledat će na moj ples kao i neko zanimanje gdje žena sjedi u uredu. Svi ostali koji imaju predrasude a nikakva saznanja, meni u životu nisu potrebni, niti se s takvima družim. Naravno, imam punu podršku obitelji i prijatelja – napominje.

Jesu li i njezini nastupi "zaliveni" skupim šampanjcem, nude li joj možda "stimulanse", opijate?

- Na nastupima pijem vodu i samo čekam doći do malo zraka tako da za ostalo nema mjesta, općenito je tako ako je netko posvećen svome radu! Inače, nastupa ima raznih vrsta, dnevne i noćne varijante, blagdani, obični vikendi, sredina tjedna, proslave, iznenađenja...

U zadnje vrijeme najviše volim boraviti u Zagrebu, gdje i živim, jer sam skoro stalno na putu. Plesala sam svuda, po cijeloj Hrvatskoj, ljetne sezone od sjevera Jadrana do samog juga, a radila sam gaže i u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, pa i na Tajvanu! Taj tempo traži disciplinu i zdrav život!

Uz brojne obveze i doškolovanje, stigla sam se lani prijaviti i na izbor za miss u organizaciji Don Mattea, gdje sam se zakitila lentom Prve pratilje, što me fino zabavilo. Ove godine u Banjoj Luci na međunarodnom natjecanju osvojila sam također krunu ili titulu za Miss Fotogeničnosti Croatia, tamo su se naime natjecale djevojke iz više zemalja, a po jedna je odnijela krunu iz svake – u dahu će mlada Dorotea.

Unatoč činjenici da ima samo dvadeset i šest godina, plesati u klubovima, u dimu i nekad kavezima, s teškom scenskom šminkom i u oskudnim kostimima ne kani još predugo.

- Želim se posvetiti dizajnu interijera, ali zasad sam još u punoj snazi što se plesa tiče, pa ću to iskoristiti; o pravoj mirovini za sada još ne razmišljam, ali plan je nešto pripremiti tijekom života, da penzionerske dane mogu proživjeti bez prevelike muke – smije se plesačica i knjiška djelatnica, koja želi biti i interijeristica. Uz to, u sretnoj je i stabilnoj ljubavnoj vezi.

Partner sve razumije

- Nemam problema s razumijevanjem partnera oko posla koji radim. Da je drukčije, jasno, ne bi bili zajedno. Smatram da su razumijevanje, razgovor, poštovanje i povjerenje najbitniji za neki odnos; kad je to zdravo i stabilno, nema suvišnih pitanja ili nesigurosti – napominje.

Zamolili smo lijepu Doroteu i da nam opiše jedan svoj dan, te približi prehrambene i druge navike koje joj pomažu da izdrži zahtjevan noćni tempo.

- Rekla bih da se hranim zdravo, ali ne zato jer sam time opsjednuta, to je oduvijek moj stil. Ne uskraćujem sebi ono što poželim pojesti, štoviše, jedem sve u normalnim količinama. Organizam mi je takav da voli puno manjih obroka i ja mu to priuštim. Što se tiče mog rasporeda, evo uzmimo petak kao primjer.

Ako sam noć prije imala gažu, trebala bih spavati dugo, možda i do poslijepodnevnih sati. No, kod mene nije slučaj, budim se uvijek do deset sati ili čak ranije. Ne spavam puno, u prosjeku pet-šest sati, ali kvalitetno jer se uistinu iscrpim. Ne mogu jesti odmah kada oči otvorim tako da najčešće napravim trening natašte, no kroz dan često nešto prigrizem.

Volim kuhati, pa moj ručak bude brz i fini, nekad čak i prefini, pa me baci u krevet da se ne mogu pomaknuti (smijeh). No, tomu odolijevam, brzo se dignem pa "zapalim" negdje u šumu ili gdje god mi padne na pamet od mjesta u prirodi, ili gdje se zateknem, uz more, rijeku...

Tamo nekad samo sjedim, odmaram se uz knjigu i razmišljanje, najčešće "resetiram misli" i krijepim duh, da, sama. Imam i dvorište iza kuće, pa i oko mojih biljaka imam "slatku brigu", a nije mi mrsko niti objesiti boksačku veću pa odraditi pravi "muški" trening. Uvijek je bitna dobra organizacija i sve se stigne.

Inače volim i rolati, voziti bicikl, meditirati... Navečer je, dakako, na rasporedu spremanje za gažu (priprema kostima, šminkanje, frizura) i polazak na put, ako je gaža izvan Zagreba – otkriva stanovnica naše metropole.

Osjetila sam potrebu i imala love

Nema problem ni sa navođenjem estetskih zahvata kojima se podvrgnula.

- Sve je važno ako težite savršenstvu u tome što radite. Podvrgnula sam se operaciji grudi. Ne zato jer se od mene to traži, nego jer sam osjetila potrebu za time, imala novca i rekla: zašto ne? U konačnici se pokazalo kao izvrstan potez, dobila sam veće i unosnije angažmane, puno više nego što sam i očekivala.

Izgled i atraktivnost u mom su poslu bitne stavke – podvlači Dorotea, koju nismo propustili priupitati gdje se vidi za, primjerice, desetak godina.

- Svakako se vidim u ljubavi, s dječicom, uređenom kućom, s velikim iskustvom u poslu kojim se krećem baviti, interijerima i dekoracijama – odlučna je Dorotea Baličević, profesionalna plesačica s velikim ambicijama, ali i emocijama.