Splitski speleolog je tražeći kukce u jami na Mosoru našao zlato, ali 'blago' koje češće nalazi 'diže želudac'; U blizini Zmijavaca doživio je šok: U 45 godina nisam vidio nešto gore!

- Ako naiđete na kakvog kukca, donesite mi ga - redovito poručuje speleološki instruktor Tonći Rađa svojim kolegama kada idu u nove podzemne avanture.

Nema veće sreće za biospeleologe nego kada pri redovitim (bio)speleološkim istraživanjima, koja provode na području dinarskoga krša, naiđu na novu vrstu kukca ili podzemne životinjice iz neke druge skupine. Našao je tako Rađa stotinjak novih vrsta kukaca, puževa, račića, još od početka osamdesetih godina, otkako je zakoračio u mračni svijet ispod zemljine površine.

Većinu novih vrsta s kolegama biolozima opisao je u brojnim znanstvenim radovima i tako obogatio hrvatsku, ali i svjetsku biologiju, jer su te vrste prvi put otkrivene u hrvatskom podzemlju.

Rado se sjeća pronalaska kostura špiljskog lava u jami kod Pirota u Srbiji, a jednom zgodom, prije nekoliko godina, s kolegama iz Speleološkog društva "Špiljar" našao je nekoliko kilograma zlata u jami na Mosoru.

Otrov dođe do izvora Jadra

Ipak, otkriće nove vrste ipak nije tako često, za razliku od drugih, nimalo lijepih nalaza. Spuštajući se u jame kako bi prikupili uzorke podzemne faune, speleolozi najčešće nailaze na smeće koje više i ne iznenađuje Rađu, no iznova osjeća potrebu da ukaže na ovaj, kako kaže, "necivilizacijski problem".

- Smeća u jamama i špiljama zaista ima previše. Nema što se ne baca, a jako puno je klaoničkog otpada, guma, čak i automobilskih karoserija, kostiju uginulih životinja...

Lani smo spašavali dva psa iz jame nedaleko od Zmijavaca i šokirali se količinom otpada koji smo tamo zatekli. Stvorila se padina od klaoničkog otpada od 20 metara visine!

To je prava atomska ekološka bomba sa stotinama kilograma mesnih otpadaka. Četrdeset pet godina se bavim speleologijom i nikad nisam vidio gore stanje u nekoj jami!

Žive pse bacaju u jamu

Problem je što ljudi ne shvaćaju ili ih nije briga što kiša i vode cijednice ispiru klaonički otpad i otrovne tekućine i odnose ih u još dublje slojeve tla, prema bunarima u naseljima. Ma, svašta smo nalazili u jamama, jako puno kemijskih agenasa koji se koriste u poljoprivredi, lijekova, deterdženata...

A sve to prolazi do razine podzemnih voda, koje na koncu dođu prema izvoru Jadra i izvorištima drugih rijeka, odnosno dolaze u gradove kao što su Split, Solin, Šibenik i drugi, u bunare...

Protiv toga se možemo boriti samo edukacijom, ali to ide jako, jako sporo. Nekad je bio običaj po selima da se pokojnikova odjeća baca u jame. Odjeća istrune, ali često su se s njom bacale i druge stvari - kazuje nam Rađa koji se, istražujući jame, nagledao svega i svačega. Teško mu je kada dobije dojavu da je u neku jamu bačena životinja, i to živa, psi najčešće.

- Nije mi jasno zašto ne puste psa na slobodu ako ga već ne žele, nego ga živog bace u jamu. Ljudi po selima su se tako rješavali neželjenih pasa, a ima i primjera bacanja lovačkih pasa koji više ne služe kako se od njih očekuje - kaže ovaj speleolog, koji često nailazi i na pirotehniku.

Sklanjaju od djece, pa bacaju

- Nje ima čudo jedno u jamama, posebice u srednjoj Dalmaciji, najviše iz Domovinskog rata, ali i iz Drugog svjetskog rata, bez obzira što policija poziva da se to vrati. Ljudi to obično čuvaju po kućama, a kad dođu djeca, onda se sjete da bi to trebalo skloniti dalje od njih, pa nerijetko bace u jame.

Nama speleolozima je to problem jer se u jamama nakupi lišća ili drugog smeća, pa moramo uvijek paziti gdje ćemo ugaziti. Igrom slučaja u našoj ekipi je pirotehničar Nikola Brnada, pa on uvijek malo bolje pogleda stanje na dnu - priča nam ovaj član splitskoga "Špiljara", kojega je istraživanje podzemnog svijeta dovelo i do strašnih otkrića u jamama "bezdankama".

Teško je, kaže, primiti poziv ljudi koji sumnjaju da se negdje nalazi jama s ljudskim ostacima. U posljednjih 30 godina sudjelovao je u pronalasku više od tisuću ljudskih ostataka. Iz ekshumiranih koštanih ostataka se izolira DNK, te se tako rješavaju strašni zločini.

- Nažalost, i ljudi su bacani u jame, živi ili mrtvi. Ima priča o prirodoslovcu Umbertu Girometti koji je 1930. godine pozvan na Brač, jer je jedna žena nestala. Njezin muž je tvrdio da je sama skočila u jamu. Girometta se, međutim, čeličnim skalama spustio tridesetak metara u jamu i na prvom podanku Bežmekove jame našao mrtvu ženu, ali zavezanih ruku. Nakon ovoga otkrića žandari su zatvorili ubojicu - govori Rađa.

Ponekad se ljudi jave jer im se u blizini mjesta gdje obrađuju polje jednostavno zemlja “otvorila”. Prije nekoliko godina je tako u novootvorenu rupu upala ovca, pa smo jamu nazvali Doli!

- Na razini Hrvatske postoji desetak tisuća istraženih špilja i jama i vjerojatno još toliko neistraženih. Samo na Biokovu imamo prilično duboke jame: Mokre noge (-831 metar), Amfora (-788), Vilimova jama (-589 metara)... Na području klasičnoga dinarskoga krša svakog tjedna speleolozi od Zadra do Dubrovnika istraže barem jednu novu jamu ili špilju.

Nikad ne znate gdje će se nešto otvoriti.

Marjansko podzemlje Proteklih godina članovi Speleološkog društva "Špiljar" rade na raščišćavanju dvije jame, za sada jedine, na marjanskom poluotoku, a koje su u granicama Park-šume Marjan i koje su prirodni geomorfološki fenomen. Kažu da je na Marjanu do sada registrirano šest speleoloških objekata, malih dimenzija (do desetak metara dubine i dvadesetak metara dužine), koje mogu biti zanimljiva turistička atrakcija.