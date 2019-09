'Da ti zdravlje mogu dati, ja bi trča, ne bi staja...': djevojka koja je nosila majicu sa stihovima utjelovila je sve što se dogodilo na Rivi na kojoj su se brisale suze; Trčali su i Opara sa suprugom, 'komunalac' Gire, evo fotogalerije

Split se više nego uspješno, emotivno, posvećeno i ponosno priključio globalnoj akciji Think Pink, te sjajno odradio utrku The Race for the Cure, na kakvoj se diljem svijeta već 36 godina trči za oboljele od raka dojke.

Nevjerojatna energija na Rivi, sve je ujedinila ista emocija, a posebno je dirljivo bilo na samom kraju utrke uz zvuke Oliverove pjesme: 'Čovik plače od sriće kad ovo vidi...'

Riječ je o događaju koji je najmnogoljudniji svjetski događaj za oboljele od raka, jer se istovremeno trči u 140 gradova svijeta, u Dallasu, Philadelphiji, Ateni, Bukureštu, Gdansku, Antwerpenu, Bruxellesu, Bragi, St.Petersburgu, Sofiji, Sarajevu..., a u Županijskoj ligi protiv raka, koja je organizirala splitsku utrku, mogu biti s pravom zadovoljni, odaziv je bio sjajan, a atmosfera na Rivi dojmljiva u svakom smislu.

Puštanjem ružičastih balona u zrak uz Oliverovu "Vjeruj u ljubav", koji je dao emotivni obol događaju, oboljele žene i sve one koje su preboljele zloćudnu bolest, sa širokim su osmijesima i uz ples pozdravile sudionike utrke.

Splićanka Karmen izliječila je karcinom, priča nam o psihološkim padovima i pobjedama: Kad sam u ogledalu vidjela da nemam kose, sve sam prihvatila! Prošla sam 16 kemoterapija i 30 zračenja, a u nedjelju trčim za život!

Tko je god mogao, taj je trčao. Baš kao što stoji na natpisu na majici jedne od trkačica: "Da ti zdravlje mogu dati, ja bi trča, ne bi staja...".