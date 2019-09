Američki mediji bruje o NLO-ima koje viđaju piloti, ali i u vrijeme Jugoslavije se dogodio nerazjašnjeni incident nad Hrvatskom; 'Morali smo potpisati izjavu da o tome nećemo nikad govoriti. JNA nam je zaprijetila...'

Sve je počelo pričom uglednog New York Timesa (NYT) sredinom prosinca 2017. godine, a onda je prije nekoliko dana izronila i radarska snimka koja pokazuje nepoznati objekt koji vrši manevre koji nisu mogući s trenutačno poznatom zemaljskom tehnologijom. Autentičnost snimke je priznalo i američko MInistarstvo obrane, te njihova mornarica.

NYT je pisao o tome kako se u 2004. dogodio još do danas nerazjašnjeni incident kada su zrakoplovi američke vojske, kao i posade na tlu, zamijetili pojavu u atmosferi, ali i na moru, koju godinama nisu mogli objasniti.

Slično se dogodilo i u Jugoslaviji u kolovozu 1977.godine; piloti i kontrolori leta su morali potpisati izjavu o tajnosti, ali o tome slučaju u drugom dijelu teksta. Vratimo se još malo na američki slučaj.

Nakon dojava američkih pilota odmah je uzbunjen i Pentagon, koji je inače takve dojave uvijek odbacivao s podsmijehom, ali navodno ovaj put je bilo drukčije. Incident je okarakteriziran kao "neidentificirana zračna pojava".

Stručnjaci navode da se ne može još govoriti o nekakvom izvanzemaljskom podrijetlu letjelica, ali ističu da do danas ne mogu objasniti njihovo ultrabrzo kretanje, oblik, kao i nevjerojatnu brzinu, te iznenađujuće manevre koji navodno nisu mogući sa sada poznatom zemaljskom tehnologijom.

Časnici David Fravor i Jim Slaight, piloti, bili su na rutinskoj misiji na Pacifiku. Fravor je dao i intervju NYT-u, navodeći da su pratili misteriozni objekt koji se najprije pojavio na velikoj visini od nekih 24 kilometra i odjednom je jurio prema moru i zaustavio se na 6096 metara nad površinom mora i lebdio.

Predmet je bio duguljastog, ovalnog oblika. Sve se događalo nedaleko od obale Kalifornije. "Dok je bio nad morem, voda kao da je ključala", rekao je časnik Fravor, koji je odlučio približiti se objektu, međutim onda se i sam objekt krenuo približavati njemu: "Kao da smo se dogovorili naći na pola puta."

Međutim, objekt je odjednom odlučio pobjeći, okrenuo se i otišao. "Toliko ubrzanje nisam vidio nikad u životu. Bilo je prilično čudno", kaže Fravor za NY Times.

I kad su već mislili da je objekt nestao i da ga neće vidjeti, dobili su radiopoziv s kopna u kojem se navodilo da se objekt jasno ocrtava na radaru. "Gospodine, nećete vjerovati, ali taj objekt je u blizini vas", rekao je operator Fravoru. I onda je objekt opet nestao.

Fravor se na kraju vratio na nosač aviona "USS Nimitz" i svi su čuli za neobične pojave, čak su mu se i pomalo rugali, iako njemu nije bilo do šale. Poslije su neki piloti tvrdili da su nisu željeli govoriti o sličnim iskustvima jer se u njih uvukao strah da ih ne proglase čudacima, pa je mornarica pozvala vojnike i časnike da bez straha pristupe i prijave incident, tj. zapovjeđeno im je da notificiraju svaku neobičnu pojavu.

No, čudno je što vojska u slučaju Fravora nije naredila sveobuhvatnu istragu. Tog pilota su poslali u Perzijski zaljev radi pružanja zračne potpore kopnenim trupama tijekom rata u Iraku. Kolega pilot ga je pitao što je vidio, a on je samo uzvratio da objekt nije imao ni krila ni rotore i da zaista nema pojma što bi to moglo biti.

Slično se ponovilo i 2015. godine, negdje iznad istočne obale SAD-a. Navodno se spominju manevri i kretanje zračnih letjelica koje nisu dio danas poznate tehnologije. Objekti su bili vidljivi i na radarima, te je njihovo kretanje snimljeno. Također, dio ih je 'uhvaćen' i infracrvenim kamerama, te su u mornaričkom arhivu pospremljene i te snimke.

Bivši istraživač NASA-e Kevin H. Knuth tvrdi da su NLO-i koje su spazila dva zrakoplova nadgledali nešto što je bilo pod vodom, dok neki drugi astronomi i fizičari navode da nema govora o izvanzemaljcima. Astrofizičar Leon Golub ne vjeruje da se radi o nekom izvanzemaljskom kontaktu, navodeći da se viđenja i snimke mogu objasniti s efektima u atmosferi, dok svjedočenja pilota mogu biti objašnjena njihovim preopterećenjem, neurološkim i psihičkim naprezanjem...

No, zatim je New York Times, u svibnju ove godine, objavio novi tekst s intervjuima u kojima nekoliko pilota govori da su imali "bliske susrete" s nepoznatim objektima. Jedan od objekata se praktički pojavljivao svakodnevno od ljeta 2014. do ožujka 2015. godine, visoko na nebu blizu američke istočne obale. Piloti su prijavili da objekti nisu imali vidljive motore, ali su dostizali nadzvučne brzine.

– Te stvari bi znale biti u zraku po cijeli dan – kaže pilot Ryan Graves za NYT. Svoja saznanja je prijavio Pentagonu i Kongresu, te naveo da njemu i kolegama nije jasno kako su objekti toliko sati mogli stajati u zraku i postizati tolike brzine jer to zahtijeva goleme količine energije. Godine 2014. jedan drugi pilot se gotovo sudario s NLO-om. Neki incidenti su snimljeni, a jednog je početkom 2015. snimila i kamera na avionu. Pilot Graves i još četiri pilota tvrde da su vidjeli te objekte 2014. i 2015. godine, i to na potezu od Virginije do Floride.

I sada se vratimo u 1977. godinu, u bivšu državu...

Nakon raspada bivše Jugoslavije u medijima bivših jugoslavenskih republika počeo se spominjati "Pan Adria incident". Tako je, po pričama pilota, kao i nekih drugih svjedoka, u kolovozu 1977., tijekom noćnog leta iz Zagreba prema beogradskom Surčinu, u zrakoplovu Fokker-227 (56 sjedišta) letjela posada nekadašnje zrakoplovne tvrtke Pan Adria. Navodno se tijekom leta odjednom na velikoj visini pojavilo crveno svjetlo i nepoznati objekt.

Svjetlo je najprije vidjela posada, a radarska kontrola na tlu nije. Da bi poslije stigla i potvrda da objekt vide i radari. Vojska je digla uzbunu, a o incidentu se tada, kažu svjedoci tog događaja, nije smjelo govoriti.

Na HRT-u je Krešimir Mišak nekoliko puta obrađivao tu temu. Više svjedoka je govorilo o tom incidentu. Evo što su rekli pilot i šef kontrole leta:

– Bilo smo na otprilike 2400 metara, bila je noć i dobra vidljivost. S lijeve strane smo vidjeli jedno svjetlo koje se pojačavalo i koje je pratilo naš avion na istoj visini i istom brzinom. Stajalo je lijevo od nas. Odmah sam pitao kontrolu imaju li na radaru neki objekt koji leti lijevo od nas. Oni su rekli da nemaju ništa. To svjetlo je bilo sve jače i jače, intenzivna crvena svjetlost, kao da vam je netko upalio reflektor crvene boje u lice.

Za jedno dvije minute opet smo pitali kontrolu leta, a oni kao da nešto hoće reći, ali ne smiju. To je bilo doba kad je vojska imala jak utjecaj i bile su paralelne kontrole, i vojna i civilna. I za nekoliko minuta oni nas zovu i kažu da i oni vide objekt koji leti paralelno s nama i ponire zajedno s nama... Mi smo sletjeli, a svjetlo je ostalo na visini od 200 do 300 metara. Došli smo u sobu s civilnim i vojnim kontrolorima, gdje su bili i oficiri, takva je bila procedura.

Rekli su nam da je situacija u Beogradu malo napeta jer je Tito išao na inozemni put. I da je to prvi put da su zamijetili da je nekakav objekt ovako letio. Nastavili smo naš let i kako smo išli prema Valjevu, tako je to svjetlo opet išlo za nama – kazivao je pilot Dobroslav Džeba, navodeći da je svjetlo povremeno pokazivalo veliku brzinu. Kontrolori su im rekli da je u jednom trenutku svjetlo, tj. objekt, postiglo brzinu od čak sedam maha.

Kaže da je u kokpitu u jednom trenutku bilo pet ljudi i svi su gledali svjetlo.

– Iz kasnijeg razgovora smo otkrili da su novinari doznali da se nešto događa, ali im je vojska rekla da je to vojna vježba – kaže Džeba.

Svjedocima su poslije zaprijetili da nikome ne smiju ništa spominjati, pa su ljudi godinama šutjeli.

– Dočekali su nas iz vlasti i rekli su mi da pod prijetnjom sigurnosti mene i moje obitelji nikada nikome o tome ne smijem govoriti. Ja sam to vrlo ozbiljno shvatio i do prije nekoliko godinama nije mi padalo na pamet da o tome razmišljam, to sam pokopao – kaže Džeba.

U zrakoplovu je tada bio i tehničar leta Stanko Nalaetilić, koji je također pred kamerama potvrdio sve što je rekao i Džeba.

Priču pilota Džebe, tehničara Nalaetilića, potvrđuje i Zlatko Vereš, bivši načelnik Kontrole leta za cijelu Jugoslaviju, čije su svjedočenje prenijeli i srpski mediji.

Vereša su zvali u noći i oko jedan sat poslije ponoći je došao u zgradu kontrole letenja.

– Imali smo supermodernu tehniku, najmoderniju kontrolu leta, tako da smo imali priliku potpuno pratiti čitav događaj. Sjeo sam u automobil, s pomoćnikom smo otišli u oblasnu kontrolu i točno se vidjelo da je to objekt. Pored primarnog, imali smo i sekundardni radar. I jedan i drugi signal bio je obrađen kompjutorom, a od podataka smo dobili brzinu, visinu i smjer. Vidjeli smo kad je NLO prešao s lijeve na desnu stranu, svi putnici se prebacili isto da bi gledali. Kad je avion stigao na pola puta, taj objekt se dosta velikom brzinom postavio između Batajnice i Surčina.

Tu smo ga izgubili jer radari imaju program koji briše stalni cilj u slučaju da se on ne kreće. Imali smo i vezu s oficirom za navođenje, ali smo ga vidjeli u oblacima golim okom... Vojska je na kraju sastavila svoju komisiju, objašnjenje je bilo da se radi o meteorološkom balonu – kaže Vereš. Međutim, kaže da njemu nije poznato da neki balon može 500 do 600 kilometara pratiti neki avion.

– To nije samo viđeno golim okom, nego je to pokazala najmodernija tehnika tog vremena – zaključio je Vereš, čiju priču potvrđuju i njegovi kolege.

Slična svjedočanstva su podijelila i vojna lica, poput Alda Matića, bivšeg zapovjednika voda u radarskoj stanici Kačarevo kod Pančeva. No, on napominje da su on i kolege nekoliko kilometara od radarske stanice svojim očima vidjeli tri svjetla i da je sve djelovalo impresivno, te da su bili vrlo uzbuđeni.

– Brzina tih NLO objekata bila je nedostižna za bilo koji avion u tadašnjoj upotrebi, letjeli su i do 10 maha. MiG-ovi su dignuti u zrak, kretali su prema tim objektima. Mi smo ih navodili na taj cilj i u tom trenutku, kada su došli relativno blizu, piloti su prijavili kvarove na elektronici aviona, ometanja. Nešto čudno što se do tada nikada nije događalo u tom tipu aviona. Objekti su letjeli prema Osijeku. MiG-ovi su krenuli u potjeru za njima, ali brzina od 10 maha je u ono doba, a i danas, nedostižna za bilo koji zrakoplov. Negdje iznad Osijeka, iz horizontalnog leta velike brzine naglo su prešli u vertikalni.

Visinski radar ih je pratio do 80 kilometara, nakon toga je objekt nestao u svemiru. To je bilo 10 maha u momentu, strahovito ubrzanje. Takvu naglu promjenu pravca kretanja pri toj brzini i takva naprezanja ni jedan materijal ne bi izdržao. Moj zapovjednik je naredio da se cijeli materijal praćenja zapečati i morao sam ga odnijeti u zapovjedništvo, potpisati izjavu o čuvanju tajnosti i više ne razgovarati o tome. Krajem devedesetih sam doznao da je i jedan pilot nastradao u toj potjeri. Ne znam detalje – svjedočio je, među ostalim, pred kamerama Matić.

Javljali su se i drugi svjedoci, pisalo se da je palo nekoliko MiG-ova, ali službenih tragova o tome nema. Neki kao vrijeme incidenta navode kolovoz, a drugi rujan 1977. Ipak, u zadnje vrijeme kao točan datum leta navodi se 16. kolovoza 1977.

Istraživanjem incidenta godinama se bavi i Giuliano Marinković koji je rekao da mu je to najfascinantniji događaj s domaćih područja a koji uključuje NLO-e. Za Slobodnu Bosnu je rekao: "Osobno smatram da 'Pan Adria incident' posjeduje sve parametre prvoklasnog ufološkog slučaja na svjetskoj razini."

Zahvaljujući Marinkovićevoj upornosti, do sada je desetak ljudi potvrdilo incident i o njemu javno progovorilo.

Sve su to redom ugledni stručnjaci, piloti, kontrolori leta, bivši vojnici koji ne mogu tvrditi da je to bio "izvanzemaljski kontakt", ali je za njih to definitivno velika enigma koja ih prati od toga kolovoza 1977. godine.

Cijelu snimku sa svim svjedočenjima pogledajte ovdje:

"Frapantan niz incidenata" Velik broj nedavnih dojava prisilio je američki mornaricu da izda vodič kako se ponašati i kako prijaviti te objekte. Pentagon je oformio jednu vrstu programa koji je proučavao te dokaze. Program je do 2017. vodio Luis Elizondo, vojni obavještajac. On je ta viđenja opisao kao "frapantan niz incidenata". Za poseban program koji je pratio NLO događaje navodilo se da je prekinut 2012., međutim on je i dalje egzistirao, ali u drugim oblicima. Posebno ih je zanimao ovalni objekt veličine komercijalnog aviona koji su uočila dva zrakoplova mornarice u blizini San Diega 2004. godine. No, pilot Graves ne može ni sebi ni drugima objasniti što je vidio zajedno s kolegom Dannyjem Accoinom. Najprije je njihov radar prikazivao neke objekte, ali su mislili da je greška i lažni radarski trag, što je poznato među pilotima. Piloti kažu da su objekti čas bili na 9150 metara, pa na 6100 metara, i onda na razini mora. Mogli su ubrzavati, zatim usporiti i odjednom doći do nadzvučnih brzina. Accoin tvrdi da je imao dva puta interakciju s objektima. Prvi put kad je radar zamijetio objekt, a on mu se išao približiti. No, iako ga je radar pokazivao, on ga nije mogao vidjeti. Drugi put je objekt bilježila i infracrvena kamera, ali opet ga nije mogao vidjeti svojim očima iako je, kaže, znao da je tamo. Dvojica pilota kažu da su tada pomislili da su objekti dio neke tajne operacije s ekstremno naprednim dronovima. No, onda se dogodilo iznenađenje. Piloti su odjednom i svojim očima vidjeli objekte. Jedan tvrdi da se umalo i sudario s njima. Shvatili su da to nisu dronovi. – Ono što je bilo najčudnije jest da video pokazuje kako objekti ubrzavaju do nadzvučnih brzina, naglo staju i rade nagle okrete. Brzina vas neće ubiti, ali naglo stajanje hoće. Ili ubrzanje – kaže jedan od piolota. Portal The Black Vault također donosi detalje, uz podatak da navedene snimke nisu ni trebale dospjeti u javnost, te je Pentagon izrazio negodovanje zbog pisanja medija. Mornarica, pak, tvrdi da oni nisu nikome dostavili snimke, ali potvrđuju njihovu autentičnost. Američki mediji pišu i o tome kako je ovo prvi dokaz koji je objavila američka vlada, a koji se s pravom može označiti kao vjerodostojna, autentična potvrda da su neidentificirani zračni fenomeni (UAP – unidentified aerial phenomen) stvarni. Zašto se više ne koristi izraz NLO (neidentificirani leteći objekt), tj. UFO (unidentified flying object)? Većina građana na spomen kratice NLO odmah pomisli da se radi o izvanzemaljcima. Pa otud možda i promjena naziva u UAP ili, po hrvatski, neidentificirani zračni fenomeni (NZF). Mornarica, pak, navodi da je do promjene termina došlo jer su ti objekti ušli u prostor različitih područja obuke pod vojnim nadzorom, a u koji očito nisu smjeli ući jer je ta zona letenja samo dopuštena vojnim zrakoplovima ili onima koji dobiju dopuštenje vojske. I Donald Trump je potvrdio da je imao sastanak oko UAP-a, tj. NZF-a, ali nije otkrivao detalje. Navodno više detalja i nema jer američka vojska, kako navode tamošnji mediji, jednostavno ne zna o čemu se radi ili ne žele da javnost dozna što oni znaju. Naime, američki časnik Fravor, koji je prvi progovorio o neobičnom susretu, nije nakon incidenta ispitan, niti se pokrenula istraga, pa neki pretpostavljaju da su Amerikanci znali o čemu se radi, ili je ta letjelica možda i dio američke vojske, ali je neka vrsta tajnog oružja. Američki Politico piše kako utjecajni republikanac Mark Walker iz Sjeverne Karoline, koji sjedi u kongresnom Odboru za domovinsku sigurnost, optužuje mornaricu da je zatajila određene podatke. U Kongresu navode da su, vezano uz gore nevedene incidente, zatražili podatke o tome radi li se o nekoj privatnoj tvrtki koja bi mogla imati naprednu tehnologiju ili je u pitanju možda vječni američki neprijatelj Rusija, Kina ili neka treća zemlja koja koristi nepoznatu tehnologiju i, eto, špijunira SAD. Iz mornarice je u Kongres stiglo pismo u kojem se navodi kako vrlo ozbiljno shvaćaju sve dojave i nastavljaju istragu. Međutim, Walker je nezadovoljan jer mornarica nije dostavila više podataka o takozvanim neidentificiranim zračnim pojavama i javno je izrazio zabrinutost da bi ti neidentificirani objekti mogli predstavljati prijetnju američkim snagama. Među otkrićima su bila viđenja koja su prijavili piloti s brodova "USS Nimitz" i "USS Theodore Roosevelt" u 2004., 2015. i 2016. godini, uključujući snimke nepoznatih zračnih plovila koja navodno pokazuju karakteristike koje prkose poznatim aerodinamičkim svojstvima. "Ako mornarica vjeruje da Kina ili Rusija posjeduju napredne zrakoplovne tehnologije koje predstavljaju ranjivost nacionalne sigurnosti, američki narod ima pravo znati što njihova vlada u vezi s tim radi", rekao je Walker u izjavi za Politico.

Ratna mornarica u službenoj izjavi navodi: "U zadnjih nekoliko godina zabilježeno je nekoliko izvještaja o neovlaštenim i/ili neidentificiranim letećim objektima koji su se našli u vojno kontroliranom zračnom prostoru." No dodaju da ne vjeruju da se radi o izvanzemaljcima. Međutim, to, naravno, nije jedini slučaj koji intrigira američku, ali i svjetsku javnost. Primjerice, 24. listopada 1968., u zračnoj bazi u Sjevernoj Dakoti, dočasnik vodnik Mike O'Connor poslan je od strane svojih nadređenih da popravi manji kvar na jednom raketnom lanseru, navodi Voice od America (VOA). "Skrenuli smo s puta i približavali se lanseru kada sam krajičkom oka spazio nešto za što sam najprije pomislio da je traktorski far. Ali svjetlo je bilo baš jako. Dok smo se približavali, taj objekt kao da se izdigao nad tlom i pratio nas niz put sve do raketnog lansera", posvjedočio je O'Connor. Na tu dojavu reagirao je kontrolni toranj koji je poslao jedan avion B-52 da ispita o čemu je riječ. Njegov navigator, kapetan Patrick McCaslin, zapazio je neki objekt na ekranu svog radara. Signal je u početku bio slab, a zatim jak, svjedoči McCaslin. U tom trenutku tražio je od radarskog tehničara da uključi kameru koja snima sve što se vidi na radarskom ekranu. Snimke radarskog ekrana pokazuju objekt koji je letio paralelno s bombarderom. Sve je vidio i kapetan Brad Runyo. Očevici su se gomilali pa je vojska istražila, a, neki će reći, i zataškala incident. Prema državnom projektu Plava knjiga (koji je analizirao sve dojave o NLO-ima), posada bombardera B52 i čak 16 očevidaca na zemlji koji su izjavili da su vidjeli NLO zapravo su vidjeli – zvijezde?! David Jacobs, navodi VOA, profesor je na sveučilištu Temple u Philadelphiji, smatra se najprominentnijim povjesničarom "letećih tanjura". On kaže da su ljudi i u prošlosti, kao i danas, često javljali da su vidjeli "nešto", ali da to u pravilu nikad nije bilo potkrijepljeno čvrstim dokazima. No, je li radarska snimka, kao i snimka infracrvene kamere, dovoljan dokaz? Poznat je i slučaj iz 1981. godine u Oregonu, iznad rijeke Columbije, kada je navodno viđen narančasti objekt promjera deset metara. Grupa ljudi, među njima i dva policajca, promatrala ga je oko deset minuta. Uz priličnu buku, nepoznati je objekt poletio u visinu, izvijestio je Glas Amerike. Daleko najpoznatiji slučaj "izvanzemaljskog kontakta" je incident u mjestu Roswellu u saveznoj državi Novi Meksiko, gdje se opet navodno srušio jedan svemirski brod. "U pustinju se srušilo nešto vrlo neobično, tog 2. srpnja 1947. godine. Što god to bilo, vlada Sjedinjenih Država uputila je svoje ljude na mjesto nesreće i odnijela olupinu", tvrdi William Moore za Glas Amerike, inače jedan od najpoznatijih stručnjaka za "incident u Roswellu". Ratno je zrakoplovstvo, što je vrlo dobro dokumentirano, objavilo službeno priopćenje da je došlo u posjed olupine srušenog letećeg tanjura. Priopćenje je doslovce obišlo cijeli svijet, stiglo na naslovnice svih novina. No, onda su američke oružane snage vrlo brzo povukle dokument i ponudile ispravak informacije: srušio se meteorološki balon. Nekoliko desetljeća kasnije, podsjeća VOA, nije se više spominjao meteorološki balon, nego se tvrdilo da je posrijedi bio tajni test vezan uz analizu posljedice nuklearnih eksplozija u Sovjetskom Savezu?! Međutim, neki navodni svjedoci onog što se dogodilo 2. srpnja u Roswellu tvrde da su oni s pustinjskog pijeska dizali ostatke svemirskog broda – te njegovu posadu, svemirce. Drugi pak tvrde da je nešto zaista palo u taj gradić, međutim da je priča oko svemiraca možda izmišljena... Što je točno posrijedi, to možda nikada nećemo ni doznati. Ali za kraj možemo ponoviti samo misao jednog kritičara: "Ako su i posjetili zemlju, zašto se izvanzemaljce doživljava kao nešto negativno? Možda su daleko bolji od nas Zemljana koji uništavamo svoj dom kao ni jedna poznata životinjska vrsta. Možda nas na kraju oni spase od nas samih..."