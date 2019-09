Prije nekoliko dana, prvog dana jeseni, 23. rujna, navršilo se točno 80 godina od smrti Sigmunda Freuda, obožavanog i osporavanog oca psihoanalize, koji je umro od raka grla u Londonu, gdje je preminuo 1939., samo godinu dana nakon što je, bježeći od nacističkog progona, napustio Austriju, pripojenu Hitlerovu Reichu.

Obljetnicu Freudove smrti obilježava veći dio svijeta, osobito Beč i London, gdje se nizom javnih tribina, izložbi i znanstvenih skupova odaje priznanje psihijatru koji je svojim djelom promijenio pogled na ljudsku psihu.

Spomen-ploča u čast 1898.

U Splitu – gdje je Marko Marulić prvi, još negdje 1517., upotrijebio riječ psihologija i gdje je upravo Sigmund Freud proveo dvadesetak dana prije 121 godinu, u rujnu 1898., te o svome boravku u Splitu ostavio zapis u dvije svoje kapitalne knjige – o Freudu se ne govori.

Jest, na zidu privatne kuće na Rivi gdje su Sigmund i Martha Freud boravili nalazi se skromna spomen-ploča, rad akademskog kipara Lorena Živkovića Kuljiša, koju je pred desetak godina postavio vlasnik ove zanimljive vile Franjo Pašalić.

Tek rijetki turistički vodiči uvrste tu točku u program obilaska grada, a i među samim Splićanima ta informacija nema posebnu specifičnu težinu.

Da nije knjige dr. sc. Joška Belamarića "Freud u Splitu", stare više od deset godina, koja i svojim podnaslovom "Neomaurska kuća na splitskoj Obali" sugerira da su i Freud, ali i sama kuća zanimljivi, ova bi epizoda doktora Freuda ostala poznata tek onima koji su pročitali "Tumačenje snova" iz 1899., makar je pisac inzistirao na tome da na izdanju stoji 1900., smatrajući je "knjigom stoljeća".

Osim u odjeljku nazvanome "Infantilno kao izvor sna", o svome putu po Dalmaciji Freud je ostavio zapis i u "Psihopatologiji svakodnevnog života".

Je li Freud imao pojma da je Marko Marulić prvi spomenuo psihologiju? Teško!

Marulićeva rasprava pod naslovom "Psihologija, o naravi ljudske duše (Psichiologia de ratione animae humanae)", nastala u razdoblju od 1510. do 1517., izgubljena je, odnosno nije pronađena, premda u istinitost njezina postojanja ne treba sumnjati.

Naime, Marulićev prijatelj i biograf Frane Božičević Natalis izrijekom ju je spomenuo u Marulićevoj biografiji.

Marulićeva riječ

"Nema ranije potvrde u europskoj kulturi za riječ psihologija. Računamo da je Marulićeva nastala oko 1516. Najranije potvrde za riječ potječu baš iz njemačke kulturne sredine 30 godina nakon toga", smatra Bratislav Lučin, voditelj Marulianuma, centra za proučavanje Marka Marulića u Splitu.

No u glavnim psihologijskim rječnicima, udžbenicima i enciklopedijama su u većini slučajeva tri različita mišljenja o riječi "psihologija".

Sva tri imena povezana sa stvaranjem "psihologije" su imena ljudi njemačkog podrijetla iz 16. stoljeća – relativno nepoznati Rudolf Göckel i Otto Casmann, dok je treći poznati Filip Melanchton. Ipak, nijedna od standardnih knjiga koje pripisuju Melanchtonu autorstvo termina "psihologija", ne daje naslov ili citat iz njegovih predavanja u kojima se može pronaći ta riječ, premda su svi Melanchtonovi radovi publicirani.

Nigdje ne možemo pronaći ime nekog tko je pohađao Melanchtonova predavanja i zapisao gdje je Melanchton upotrijebio taj termin, barem u razgovoru.

No, nekoliko desetljeća prije Göckela, ali i nekoliko godina prije publikacije Melanchtonovih predavanja "O duši", termin "psihologija" je upotrijebio pjesnik "Judite" Marko Marulić u jednoj od svojih – zasad izgubljenih! – latinskih rasprava, ali čiji je naslov, "Psichiologia de ratione animae humanae", sačuvan u popisu Marulićevih radova koji je dao pjesnikov suvremenik i prijatelj Natalis u "Životu Marka Marulića Splićanina".

Rad "Psichiologia" poznat je samo iz Božičevićeva popisa, ali mogućnost njegova pronalaženja, u manuskriptu ili čak u tiskanoj formi ili prijepisu, nije isključena.

Što je radio u Splitu?

Uostalom, čak je i rukopis epa "Davidijada" otkriven tek u 20. stoljeću, a sadrži točno 14 spjevova, koliko ih je spomenuo i Božičević Natalis.

No, Freud o Marulićevoj psihologiji nije mogao znati ništa. Što je Sigmund Freud uopće radio u Splitu i u Dalmaciji?

– Vrlo je zanimljiva godina u kojoj je Freud poduzeo svoje putovanje. Iste te godine njegova svastika Mina Berneiss, s kojom je često putovao, piše sestri da je Freudov ideal "svake noći spavati negdje drugdje" – kaže dr. Joško Belamarić.

Freudova poznata "putna groznica" hvatala ga je u strahu da ne zakasni na vlak, u strahu od napuštanja doma, od putovanja u neizvjesnost... Te iste godine intenzivno je proučavao topografiju Rima želeći konačno posjetiti Vječni grad.

Naime, premda je u više navrata putovao u Italiju, nije uspijevao dalje od Trazimenskog jezera – baš poput Hanibala koji se u svom maršu zaustavio na istom mjestu.

Taj poznati "Hanibalov kompleks" Freud će razriješiti tek 1901., kada je prvi put došao u Rim i stao pred Michelangelova Mojsija...

Nadomjestak za Rim

Putovanje u Dioklecijanov Split moglo je, dakle, biti svojevrstan nadomjestak za neostvareno putovanje u Rim.

No ono je moglo biti djelomice motivirano i novim Freudovim nadama koje je on razvijao tog istog ljeta. Naime, baš tih ljetnih tjedana 1898. godine vjerovao je ili planirao da će ga pozvati u Rusiju na godinu dana da bi liječio cara kojemu je dijagnosticirao opsesivne ideje.

Nadao se kako će zaraditi toliko da će moći ne samo putovati koliko je uvijek želio, nego i besplatno liječiti svoje pacijente.

U jednom pismu je napisao: "Volio bih biti dovoljno bogat da zadovoljim svoju strast za putovanjima i antikom."

Split ga je jednim i drugim mogao nakratko zadovoljiti, dodaje Belamarić.

Odsjeo kod Steve Perovića

Istina, Freud je u Split mogao doći i na poziv svoga domaćina, vlasnika neomaurske kuće na Obali. Riječ je o Stevi Peroviću, bogatom vlasniku mjenjačnice, jednome od rijetkih pravoslavaca u Splitu toga doba i vjerojatnome masonu. Znade se da je Freud bio židov i mason, a Davidova zvijezda na pročelju kuće Perovića sugerira da je i on bio slobodni zidar.

Istina, u popisu hrvatskih masona nema njegova imena, ali je vrlo moguće da je on bio član neke srpske lože. Kako bilo da bilo, Freud, tada 44-godišnji muž i otac šestero djece, odsjeo je kod Perovića, tada 28-godišnjeg nesumnjivog bogataša, te iz neomaurske kuće išao sam ili sa suprugom Marthom na izlete.

U "Tumačenju snova" Freud kaže i da mu je žena "često" kupovala turske tkanine u splitske trgovkinje, a "turske tkanine" vjerojatno su tepisi orijentalnog izgleda kakve je Freud imao i u svojoj bečkoj ordinaciji.

Naime, nekoliko godina prije dolaska u Split, stanovita gospođa Annica Benvenisti, zadovoljna pacijentica, darovala mu je 186 centimetara dug kauč kako bi joj, "kad joj već Herr Doktor zaviruje u glavu, glavi bilo udobno".

Upisao se u Arheološkom muzeju i Tusculumu

I dandanas u Freudovu muzeju u Londonu stoji taj kauč zastrt tepihom, a tepisi vise i na zidu te vjerno sastavljene replike ordinacije iz Beča. Osim kupovanja tepiha, Freudovi su ostavili trag i u knjizi posjetitelja Arheološkog muzeja, gdje se nalazi potpis Marthe i dr. Sigmunda Freuda dana 9. rujna 1898., a dan prije Freud je sam, bez supruge, obišao i solinske spomenike, upisavši se u knjigu posjeta na Tusculumu.

O boravku dr. Freuda u Splitu, rekosmo, nema puno tragova. Djelomice je to i stoga što iz obitelji njegovih domaćina, Steve Perovića, nije ostalo nikoga da se hvali poznanstvom sa slavnim psihijatrom.

Naime, Perović, usprkos dva braka, nije ostavio nijednog potomka, a čini se kako nije bez vraga ni pomisao kako je sama kuća, ona ista kuća koja još stoji na Rivi, na neki način zlokobna.

– Prije negoli je Stevo Perović izgradio kuću, na istom mjestu na Obali već 1815. bila je podignuta kuća u čijem je prizemlju otvorena prva mjenjačnica u gradu i Dalmaciji – kaže Joško Belamarić.

– Vlasnik joj bijaše Risto Nikolić Tuzlić, srpski trgovac i posjednik. Ne imajući izravna nasljednika, uzeo je u službu Konstantina Kostu Vučkovića, koji će 1856. preuzeti poslovanje radnje.

Kosta Vučković, njegov nasljednik, nakon majčine smrti kad mu se otac zakaluđerio, kao siroče je poslan stricu, kaluđeru u manastriru sv. Arhanđela Mihaila na Krki, a od 1848. radi kod u Riste Tuzlića u Splitu, odakle je poslije razgranao komisione i otpravljačke poslove, obogativši se osobito na trgovini žitom s Crnoga mora.

Jedini luksuz koji je u rijetkim trenucima odmora sebi omogućio bijahu putovanja širom Europe i čitanje povijesnih djela. Preminuo je u Splitu 1895., a pokopan je na pravoslavnom groblju u Dicmu.

Kuća osuđena na život bez djece

U jednoj knjižici u koju je upisivao planove i kratke napomene vezane uz određene poslovne poteze nalazimo opasku: "Stipo Perovich venne al mio servizio 6. Settembre 1888 à f. 40 mensili." Već sljedeće godine mjesečna plaća njegova mladog pomoćnika Perovića povisit će se na 50 forinti, dodaje Belamarić.

Stevo Perović rođen je u Trebinju 1871., no nakon dolaska u Split, kao 17-godišnjak steći će povjerenje svoga gazde vrlo brzo, pa će ga Vučković pred smrt učiniti svojim općim nasljednikom budući da ni on, kao ni Tuzlić, njegov prethodnik u poslu, nije imao djece.

Sâm Perović je pokazao dodatnu trgovačku inicijativu kupivši udio u rudnicima u Siveriću, a tijekom Prvog svjetskog rata i državnu koncesiju na prikupljanje i liferovanje dalmatinske i hercegovske vune. Kuću je 1938., nakon Perovićeve smrti, od njega naslijedila nećakinja Vukica.

Školovao ju je u splitskih ančela, a u Josipa Hatzea, u susjedstvu na Dobriću, svirala je klavir. Vukica se udala za dr. Đuru Gopčevića, ali ni taj brak nije imao nasljednika. Usud neplodnosti tako se nastavio.

Tko je projektirao kuću?

U literaturi se kao projektant mahom spominje splitski inženjer Ante Bezić, no dr. Belamarić drži kako se u mnogočemu projekt može pripisati Emilu Vecchiettiju te dodaje kako je projekt kuće, završene samo dvije godine prije Freudova posjeta, možda nastao suradnjom dvojice arhitekata, Vecchiettija i Bezića.

"Vjerujem da treba pokloniti povjerenje sjećanjima prof. Vladimira Rismonda, po kojemu je Perovićevu neomaursku kuću projektirao Emil Vecchietti, posebice nakon što se podrobnije ispita njegov opus", kaže ipak Joško Belamarić.

Kuća, tko god da ju je projektirao, ima nevjerojatnu povijest i bez Freuda. No boravak Sigmunda Freuda u toj kući, osuđenoj da u njoj nikad ne bude rođeno nijedno dijete, priči daje dodatan prizvuk, osobito u svjetlu činjenice da je na pedalj mjesta od nje Marko Marulić prvi put ikad u povijesti čovječanstva upotrijebio riječ "psihologija".

No možda baš psihologiji treba zahvaliti i to što Split i Splićani, koliko god se od Beča do Praga, od Budimpešte do Rima, od Pariza do Londona spominjao Freud i 80. godišnjica njegove smrti, njegovo ime uopće ne spominje. Ča je pusta Londra kontra Splitu gradu, najadekvatniji je izraz te psihologije...