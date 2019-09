Ljudi se gotovo bez iznimke boje operacije. Boje se i anestezije, što je često razlog odgađanja operativnih zahvata, čak i kada bi nakon njih značajno poboljšali kvalitetu života. Među najčešćim pitanjima koja postavljaju kirurzima su - "je li operacija baš nužna", "može li se izbjeći", a kad je u pitanju strah od anestezije, najveći broj ispitanika navodi da se boje jer misle da se više neće probuditi.

No, čini se da su ovi strahovi neopravdani, ako ćemo suditi prema najnovijim istraživanjima koja pokazuju da najopasnije vrijeme za kirurške pacijente nije tijekom operacije, nego tijekom oporavka u bolnici i nakon povratka kući.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) nedavno je objavila podatak da je anestezija u usporedbi s drugim granama medicine za smanjenje broja smrtnosti zaslužna kao ni jedna druga medicinska struka. Kako je u tome uspjela, pojasnila nam je dr. sc. Božena Ivančev, specijalistica anestezije u splitskom KBC-u, članica tima zaslužnog za uvođenje posebnog protokola oporavka nakon operacije, po čemu je Split jedinstven u Hrvatskoj.

Anesteziolozi ne rade samo anestezije. Sada se, zahvaljujući njima, mnogi invazivni dijagnostički postupci mogu obaviti bezbolno. Nažalost, mnogi se medicinski postupci još uvijek rade "na živo". Sjetimo se nedavnog slučaja kiretaža...

- Naziv naše specijalizacije je Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje, a u nekim državama u naziv je dodano i liječenje boli, kojim se također bavimo. Naime, anesteziolozi ne samo da obavljaju postupke opće ili regionalne anestezije za različite kirurške zahvate, nego i omogućavaju obavljanje različitih dijagnostičkih zahvata i procedura - snimanje CT/MRI, različite invazivne radiološke procedure, kolonoskopije i gastroskopije, kardioverzije kardioloških bolesnika; omogućavaju bezbolne porode epiduralnom analgezijom.

Stručnjaci smo za postupke reanimacije, tako da skoro ni jedan postupak oživljavanja u bolnici ne prolazi bez našeg djelovanja. Liječimo najteže bolesnike u Jedinicama intenzivnog liječenja: politraumatizirane bolesnike, bolesnike s teškim ozljedama glave, teške sepse, bolesnike nakon kardiokirurških operacijskih zahvata...

Educirani smo i za liječenje različitih bolnih stanja u okviru Ambulante za bol. Kako bismo to uspješno obavili, naša edukacija je opsežna i obuhvaća sva područja medicine, jer jedino promatranjem čovjeka u cjelini možemo uspješno obaviti naše svakodnevne zadaće.

Bolesnici znaju biti nezadovoljni kada ih anesteziolog uputi na dodatne pretrage ili odgodi operativni zahvat zbog neke "sitnice" kao što su prehlada ili visoki tlak. Pitaju se kakve to ima veze s njihovom operacijom žuči ili preponske kile?

- Naš posao je prije operacije dobro procijeniti rizik od anestezije i, ako ikako možemo, taj rizik sniziti. Ako to znači odgađanje zahvata, onda je ta odgoda uvijek i u pravilu u interesu pacijenta. Takvo naše razmišljanje je jedan od razloga tako male smrtnosti povezane s anestezijom. Drugi razlozi smanjenja smrtnosti su razvoj tehnologije koji nam omogućava praćenje vitalnih funkcija - tlak, rad srca i disanja - neprestano tijekom zahvata, te izum novih, sigurnijih lijekova i načina anestezije. Ultrazvukom vođena regionalna anestezija, na primjer, omogućava anesteziologu da anestezira samo pojedini dio tijela - dio ruke, dio noge - koji se operira, bez potrebe za općom anestezijom, što je naročito korisno za visokorizične pacijente - starije s brojnim teškim kroničnim bolestima.

Operirani pacijenti danas brže idu kući, brže se oporavljaju, ne žale se da su nakon operacije povraćali, trpjeli mučnine i slično, što je ranije bilo normalno nakon operacije?

- Sada imamo tehnologiju koja nam pokazuje kolika je dubina anestezije, odnosno koliko duboko pacijent spava tako da se ne može dogoditi da netko slučajno bude budan tijekom anestezije. Primjenom suvremenih anestetika osjećaj mučnine i povraćanja je sveden na minimum, pa više ne vrijedi ona kako se "treba povratiti anestezija". Upravo to pokazuje da se ne smijemo usredotočiti samo na operativni zahvat, nego voditi računa o prije i poslijeoperacijskom razdoblju. To je potaklo sredinom 1990-ih godina profesora Henrika Kehleta u Danskoj na koncept tzv. "fast track" kirurgije.

To je multimodalni koncept skrbi o kirurškim bolesnicima koji obuhvaća sva poznata znanstvena saznanja iz područja kirurgije, anesteziologije i njege bolesnika. Uvođenjem jednog takvog multidisciplinarnog standardiziranog protokola koji se ne koncentrira samo na operativni zahvat nego na svaki pojedini segment brige o pacijentu od vremena uspostavljanja dijagnoze pa sve do otpusta iz bolnice, uspio je smanjiti komplikacije i ubrzati oporavak bolesnika. Ta iskustva su potaknula druge da proučavaju i usavršavaju protokol i rodio se ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) - Ubrzani oporavak nakon operacije.

Među "drugima" je i splitska bolnica kao prva u Hrvatskoj!

- Splitski kirurzi i anesteziolozi su uveli ERAS protokol 2016. godine, i to za pacijente sa kolorektalnim karcinomom. To je prvi takav standardizirani protokol u Hrvatskoj. U nekim drugim bolnicama postojali su elementi takvog liječenja, ali mi smo prvi napisali protokol koji striktno slijedimo i imamo jako dobre rezultate. On uključuje, među ostalim, procjenu uhranjenosti pacijenta prije zahvata, primjenu posebne prehrane tjedan ili dva pred zahvat, u njemu nema mjesta gladovanju prije operacije, pacijenti čak jutro prije zahvata piju glukozni napitak.

Unatoč svemu tome, anesteziolozi u odnosu na kirurge ostaju u sjeni. Vi ste jedina struka koja nema svoje pacijente, niti pacijenti mogu birati anesteziologa, iako bi po zakonu ipak mogli. Ljudi koje uspavljujete ne poznaju vas, a kada vas vide u operacijskoj dvorani već su donekle anestezirani i ne pamte vas. Kako to doživljavate, s obzirom na to da o vašem dijelu posla uvelike zavisi ishod operacije, vi ste suodgovorni. Je li vam dovoljna satisfakcija da je operacija prošla dobro, da pacijent ide u svoju sobu bez bolova i komplikacija, jer svaka je operacija i anestezija rizik?

- U pravu ste. Pacijent u pravilu bira kirurga. Ne dolazi se u bolnicu anestezirati - rekli bi neki od naših kirurških kolega. I nemamo svoje pacijente - imaju ih samo kolege koji se bave liječenjem boli. Koliko se to god činilo manom, često je i prednost. Ujutro ulazimo u operacijsku dvoranu koja nam je dodijeljena i radimo svoj posao nabolje što možemo. Pokušavamo pacijentima odagnati strah od zahvata i anestezije, vrlo često se našalimo, opustimo ih i sretni smo ako su nakon zahvata zadovoljni. Svaki čovjek je drukčiji, reagira drukčije i na anestetike, tako da ih moramo svaki put individualno dozirati, što je veliki izazov. I taj izazov nas tjera dalje.

Nama nema dosadnih dana. Posao je dinamičan, svakodnevno se događaju nepredviđene situacije na koje moramo reagirati i uspješno rješavanje takvih situacija donosi zadovoljstvo. Neke operacije traju pola sata, neke 2-3 sata. Postoje i opsežni zahvati koji traju i dulje od radnog vremena. Kirurzi se u pravilu izmjenjuju, a anesteziolozima je program operacija planiran tako da smo cijeli radni dan u operacijskoj dvorani. Radimo puno, poznato je da nas ima malo, tako da radimo više nego što bismo trebali, a koji put i više nego što nam se čini da možemo podnijeti.

Kako se nosite sa stresom, sa situacijama kad sve krene po zlu, složi se niz nesretnih okolnosti, kad ste posve nemoćni, ali vjerojatno ima i sretnijih priča?

- U liječničkom poslu se morate pokušati emocionalno distancirati od pacijenta. Naravno da to nije uvijek moguće, ali nastojanje da budemo profesionalni i da se emotivno ne vežemo za pacijente je jedan od preduvjeta našeg psihičkog zdravlja. Bude jako teških trenutaka, naročito kada se radi o djeci ili mladim politraumatiziranim pacijentima. Ponekad poželimo napraviti čuda kako bismo spasili nekoga jer se ne možemo pomiriti s tim da je bitka izgubljena. Nikada neću zaboraviti kada sam prije nekoliko godina dobila poziv za reanimaciju.

Radilo se o djevojci, kasnije smo saznali da je dijete, imala je samo 16 godina, koja je imala ozljedu električnom strujom u kući. Započeli smo reanimaciju, dugo je trajala, a onoga trenutka kada smo uspjeli uspostaviti rad srca svi smo bili presretni. Oporavljala se u Jedinici intenzivnog liječenja djece, preživjela je, ali s ozbiljnim posljedicama. Ima jako brižnu obitelj koja se odlično brine o njoj. Nisam u kontaktu s njima ali pratim njezinu stranicu na Facebooku. I zadovoljna sam kada je vidim okruženu svojom brojnom obitelji i sretnu. Osjećam je kao svoju.

Jeste li baš htjeli ovu specijalizaciju ili je odlučila slučajnost?

- Ja sam igrom slučaja postala anesteziolog. Ali zavoljela sam svoj posao i sad ne mogu ni zamisliti sebe nigdje drugdje. Anesteziologe traže u većini europskih zemalja i dosta mojih kolega je nažalost otišlo iz Hrvatske. Većinom su zadovoljni, imaju dobre uvjete i nemaju se namjeru vraćati.

Razmišljate li i vi o odlasku iz Hrvatske?

- Nemam namjeru odlaziti. Dom moje obitelji je ovdje u Splitu i mi ga ne želimo mijenjati. Mislim da je, unatoč svemu, u Splitu kvaliteta života odlična, tu smo blizu obitelji, blizu svojih korijena, i što smo stariji, manje nam se takve ideje vrte po glavi. Ja se ne bih mogla preseliti u Zagreb gdje sam provela šest godina studirajući, a kamoli u neku drugu državu. Suprug i ja puno radimo i imamo sreću da našoj djeci možemo omogućiti pristojan život. Kada bi situacija bila drukčija, kada bi nam egzistencija bila ugrožena, sigurno bi i naše razmišljanje bilo drukčije.

Sigurnost u anesteziji povećana 160 puta Anesteziologija je jedna od mlađih grana medicine. Povijest suvremene anesteziologije započinje 1842. godine otkrićem etera. Prva uspješna demonstracija eterske anestezije je izvedena u Bostonu 1846. godine, a prvu etersku anesteziju u Hrvatskoj obavio je Ivan Bettini 1847. godine. Godina 1948. označava početak anesteziologije u Hrvatskoj, specijalističko usavršavanje liječnika i brzi napredak ove struke. Smrtnost povezana sa anestezijom je u 1940-im godinama prošlog stoljeća iznosila 64 na 100.000 anestezija; ta je brojka danas 0,4 na 100.000 anestezija, znači da se sigurnost u anesteziji povećala 160 puta, što je prepoznao i SZO. Prošle godine u KBC-u Split obavljeno je nešto manje od 20.000 anestezija, što općih, što regionalnih, znači pedesetak na dan, što je velika brojka.

Najteže je razgovarati s obitelji Često nas u Jedinici intenzivnog liječenja posjete neki naši pacijenti koji su za dlaku izbjegli smrt ili tešku invalidnost. Najčešće ih ne možemo niti prepoznati ali se osjećamo ponosni što smo sudjelovali u nečem tako lijepom. Kada sam dežurna u Jedinici intenzivnog liječenja, najteže je pričati s obitelji. Imaš potrebu utješiti ih, reći im: Ne brinite se, sve će biti u redu, a toliko puta znaš da to nije istina i da moraš biti iskren. Kada pacijent premine i trebam obavijestiti rodbinu, često mi se čini kao da je otišao i dio mene u njihovoj tuzi.