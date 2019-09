Tek što završi turistička sezona, nekako je gotovo pa i neprimjetno, zamijeni sezona branja maslina. Mnogi stanovnici Makarske rivijere posljednjih dana odlaze u svoje maslinike provjeriti kakvo je stanje, kako je rodila maslina, je li plod zdrav, treba li stabla očistiti od trave i kada bi se moglo krenuti u berbu.

Jedni od njih su i Ana Karabatić (42) i Dragan Delić (49) koji žive na relaciji Split – Delići (tučepski zaseok), a koji za razliku od ostalih maslinovo ulje najmanje koriste za jelo. Svaka kap im je dragocjena jer od ulja godišnje nastane nekoliko tisuća, hladnim postupkom napravljenih, sapuna, šampona, regeneratora, melema, balzama i drugih stvari. Čarolija nazvana "Sapunerija Rustica" odvija se u njihovu malom laboratoriju u Tučepima, gdje Ana i Dragan svakodnevno provode većinu dana.

– Od 2003. godine moja obitelj i ja imamo OPG Delić u sklopu kojeg smo kasnije pokrenuli "Sapuneriju Rusticu". Uvijek smo imali maslina i maslinova ulja, a prije 10-ak godina smo se ozbiljnije uhvatili "mozgati" što je najbolje pokrenuti s maslinovim uljem, od kojeg se nikada ne može zaraditi onoliko koliko zaslužuje. I tako smo krenuli u priču sa sapunima i kozmetikom na bazi maslinova ulja – govori nam Dragan o počecima ove priče, na što kroz smijeh Ana dobacuje da je ona zapravo čim je došla počela uništavati obiteljsko maslinovo ekstradjevičansko ulje.

– Završila sam za prvostupnika grafičkog dizajna u Zagrebu i u očevoj tvrtki u Splitu radila sam neko vrijeme, dok nisam odlučila promijeniti svoj život, a kasnije i Draganov. Prije osam godina sam dala otkaz te se iz hobija počela baviti sapunima, što je bilo prilično riskantno, ali sam imala Draganovu podršku – sjeća se Ana.

Već godinu poslije pokreću posao od sapuna, a danas od njih i kozmetike isključivo i žive. U svijetu ima na desetke tisuća sapunjara, a Ana i Dragan se od svih njih razlikuju tehnikom oslikavanja sapuna, koju je Ana smislila i kojom se uz ostale tehnike koriste.

– Za razliku od Dragana moja strast nije maslinarenje i većinu posla oko maslina obavlja on, dok ja idem samo u berbu. Moja strast je izrada i oslikavanje sapuna, što je srednje težak fizički posao. Sastoji se od pripreme ulja, natrijeve lužine, miješanja, dizanja i nošenja tereta i svačega još. To je zahtjevniji dio posla, a oslikavanje je "ljepši". Prilikom ulijevanja sapuna u kalupe oni se oslikavaju i moja tehnika se zove vrtlog, odnosno vorteks zbog vrtložnog načina ulijevanja boja, koje, kad je sapun gotov, takve i ostanu. Svemu ovome me je naučila gospođa iz Francuske, koja je u svijetu jedna od najboljih u izradi i tehnikama oslikavanja sapuna. Kad joj je "dosadilo" naše dopisivanje preko interneta i moje konstantno zapitkivanje, odlučila me je uživo svemu što zna naučiti – sjeća se ženski dio ove poslovne priče pune ljubavi prema onome što rade.

Kako kaže, izrada sapuna nije kompliciran posao, ali puno toga može poći po zlu, pa se velike količine maslinova ulja bace. Zato nije bilo puno mjesta za pogreške te se Ana prije "ozbiljnijeg" pokušaja izrade sapuna morala prvo dobro opremiti literaturom i "potkovati" znanjem, koje sada ima u malome prstu. Isto kao i praktični dio posla, u kojemu ni Dragan puno ne kaska.

Počeli su s tećom od pet kilograma u vlastitoj kužini, a već sljedeće godine su imali štand sa sapunima na tučepskoj rivi. Budući da se dobar glas daleko čuje, sljedeću sezonu su ih zvali vlasnici nekoliko suvenirnica, koji su u svojoj ponudi željeli imati njihove proizvode, a i Hrvatska gospodarska komora ih je pozvala na božićni sajam u Strasbourgu.

– I na sajmu nam je jako dobro išla prodaja, to je privuklo i druge suvenirnice te se u dvije godine posao udeseterostručio, a 2014. počinjemo raditi s velikim kotlom – uglas će Ana i Dragan čije proizvode možete pronaći i putem web shopa sapunerija.com te na kućnom pragu u Delićima.

– Naši kupci kažu da im proizvodi ne izazivaju alergijske reakcije i da su nježni prema koži – kaže ovaj dvojac.

Proizvodi im se diljem Hrvatske prodaju u suvenirnicama i zbog toga za ovo dvoje nema odmora. "Kuha" se radnim danima, a često i vikendima kada drže i radionice izrade sapuna od Zagreba do Dubrovnika. Najzanimljivija im je, vele, bila radionica u Dubrovniku u kojem su održali teambuilding za supruge generalnih direktora tvrtke "Knauf". Proizvode toliko da im maslinovo ulje od 120 njihovih stabala nije dovoljno, a ljekovite trave, lavandu, smilje i ostale biljke koje sapunima daju posebne mirisne note beru po Biokovu, što im nije problem jer oboje vole planinarenje.

Kruti šamponi i regeneratori su im noviji proizvodi, i vrlo su traženi jer ne iritiraju tjeme kao konvencionalni šamponi te daju kosi sjaj. U planu im je proizvesti pjenu za brijanje za muškarce...

– Šampon i regenerator proizvodimo već neke tri godine, a posljednjih godinu dana je prodaja doživjela bum. Dok muškarci kosu mogu prati sapunima, mi žene s dugim kosama ne možemo već nam je potreban šampon. Oni se rade na malo drukčiji način s prirodnim tenzidima i ostalim standardnim sastojcima, poput ulja i minerala mora – kazuje nam Ana. Njoj i Draganu, kažu, san je preseliti se u Deliće za stalno.

– Želimo ovu kuću, koja nema ni internet ni Wi-fi, urediti i u nju preseliti. Tu radimo, tu volimo biti, a boraviti i raditi u prirodi mi je psihoterapija. Želja nam je da imamo i prezentacijski prostor, prodaju i radionicu te sve to u budućnosti povezati s turizmom. Ali, o tom potom – kaže Dragan, dugogodišnji profesor informatike u osnovnoj školi u Makarskoj, koji je prije tri godine dao otkaz i potpuno se posvetio svom OPG-u. Ne da mu nije žao što je dao otkaz, već, kaže, nikad nije bio sretniji.

– Posao je toliko narastao da više nisam mogao raditi i jedno i drugo, pa sam se odlučio za OPG, u koji smo u ovih sedam godina toliko truda i rada uložili. Odlučili smo ići do kraja, pa kako ispadne – dodaje Dragan. Riskirati i promijeniti život i posao iz temelja pokazalo se najboljom odlukom, koja ih je učinila sretnijima i zadovoljnima u privatnom i poslovnom životu. Priznaju da u njihovim glavama to ipak nije bio toliki rizik, jer su vjerovali u svoj proizvod od samog početka. Potvrda kvalitete su im osim zadovoljnih i vjernih kupaca i zlatna medalja na Noćnjaku 2018. godine za maslinovo ulje i tri sapuna.

Lavanda i med U stalnoj ponudi imaju 13 sapuna, a najtraženiji je onaj s lavandom, posebice među turistima jer ih podsjeća na Mediteran i ljetovanje. Sapun "Terra Mediteranea" je među najprodavanijima, također odlično ide i onaj s medom jer je poznato da je med prirodni humektant, što znači da privlači vlagu i veže zrak, zbog čega je koža finija. Proizvode i sapune za djecu, piling, masnu, suhu te osjetljivu kožu, pa svatko bira ono što je za njega prikladno i ugodno mirisom.