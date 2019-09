– Ma kad imate poslasticu svi oni brzo zaborave na strah i nepovjerenje – govori nam s osmijehom Niko Perović, zadarski gradski komunalni redar specijaliziran za životinje, točnije pse, ali i njihove vlasnike.

Dok pokušava očitati mikročip na maloj mješanki Mazi, koja se još uvijek drži na distanciji unatoč privlačnom psećem kolačiću, objašnjava njezinoj vlasnici kako bi je ipak trebala držati na uzici, više radi njezine vlastite sigurnosti. Maza je konačno popustila pred sočnom poslasticom, te je Niko uspio očitati uredan čip.

Njemu je to bila već deseta provjera. Od jutra je u patroli u nekoliko zadarskih kvartova, gdje kontrolira drže li se vlasnici svih pravila: vezuju li pse, imaju li vrećice za izmet te jesu li im psi mikročipirani. Odlukom Grada Zadra, vlasnici pasa dužni su, još od 2014. godine, mikročipirati svoje ljubimce. Osim toga, prije nekoliko godina usvojen je i pravilnik o sterilizaciji kako bi se spriječilo nekontrolirano i nelegalno parenje te rasplođivanje pasa, naravno, ako vlasnik nema prijavljenu uzgajivačnicu.

Maza, s početka priče, samo je jedan od nekoliko desetaka tisuća pasa koliko ih je u Zadru.

Čovjek od povjerenja

– Nažalost, točnu vam brojku sad napamet ne mogu reći. Mi jesmo provjeravali u našoj bazi podataka i veterinarskim dokumentima, ali teško je govoriti koliko je točno pasa, s obzirom na to da ima ljudi po okolnim selima koji i ne znaju što je točno čipiranje i zašto se ono obavlja. No, mogu vam sigurno reći da se samo posljednjih pet godina broj vlasnika dosta povećao – govori nam iskreno Niko, dok sjedimo u jednom gradskom kafiću, gdje sa susjednog stola ženka pšeničnog terijera ne skida pogled s njega.

– Vas psi stvarno vole... – primjećujemo, smijući se mladoj kujici koja potpuno ignorira naredbe vlasnice da sjedne.

– Ha, ha, godinama sam okružen svim pasminama pasa, pa oni osjete moju smirenu energiju. Znaju prepoznati kad je čovjek od povjerenja – govori nam, kao da se opravdava.

Skroman, "zaboravio" nam je reći da se 25 godina bavio dresurom i odgojem psa, da je licencirani voditelj tečaja i markirant Kinološkog društva "Dalmatinski pas", da je uzgajao njemačke ovčare te da je godinama sudjelovao na izložbama kao profesionalni vodič (handler) pasa. Pomogao je mnogim vlasnicima pasa koji su se našli u problemu tijekom odgoja, uvijek je znao kako popraviti ponašanje psa. Tvrdi, najbitnije je strpljenje, ali i čvrsta disciplina.

Puno je tu caka

– Kažnjavanje psa je kao lijek: prava doza, u pravo vrijeme. Vlasnik mora paziti kako će kazniti psa i koliko, jer nisu svi psi isti, neki će odmah popustiti, a neki će probati "odgovoriti", dok će neke to dodatno istraumatizirati. Znam da nije dobro, i mnogi ljudi to ne vole, ali često uspoređujem odgoj pasa s odgojem djece. Jer, ako dijete zatvorite u sobu i ne dopuštate da se druži, izlazi i upoznaje svijet, bit će nesocijalizirano, i jednostavno se neće znati ponašati u društvu. Isto je i sa psima! Morate ih šetati, socijalizirati, odgajati, dovoditi u razne situacije kako bi se što više navikli na sve. Ima tu puno caka, mogao bih ja do sutra o psima i odgoju ha, ha – smije se Niko, dodajući kako mu je drago što se promijenila kultura držanja pasa, da ih sve manje viđa na lancima iza kuća.

A upravo je njegova prisutnost i prisutnost njegovih kolega na zadarskim ulicama, u tim psećim krugovima, već donijela pozitivne rezultate. Kako nam je i sam potvrdio, u tri mjeseca koliko radi ovaj posao, stanje se poboljšalo. I sami smo se uvjerili kako Niko zna sa psima, no još više s njihovim vlasnicima. I tu je zapravo tajna uspjeha.

Najprije upozorenje

– Najvažniji je pristup. jer ako krenete agresivno ljudi se odmah povuku i postanu bezobrazni. Nisam do sada imao nekih loših iskustava, čak i one vlasnike koji bi počeli galamiti da ima gorih problema u državi od izmeta njegova psa, uspio sam "pripitomiti" i danas ih viđam kako skupljaju za svojim vezanim psom. Moram stvarno pohvaliti Zadrane, njih čak 95 posto ima čipirane pse i većina ih podržava ove naše komunalne provjere i drago im je da smo u patrolama – rekao nam je Niko, dodajući kako je i sve manje "slobodnih šetača", pasa koji sami odu u šetnju.

– Kad takvog psa uspijemo privući poslasticom te očitamo čip, zovemo vlasnike i izdajemo upozorenje. Drugi put pišemo kaznu – zaključio je i diskretno upozorio sve vlasnike pasa da imaju obzira i prema svojim sugrađanima, ali, u konačnici, i sami prema sebi, jer ipak je ovo i njihov grad.