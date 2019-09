Dnevni problemi s kojima se suočava obitelj djevojčice s dijagnozom: majka autistične Grete opisuje pozadinu priče o kojoj bruji svijet; 'Trećinu banane jela je 50 minuta, plakala je na putu u školu...'

U trenucima dok svi svjetski mediji bruje o govoru 16-godišnje Šveđanke Grete Thunberg, ovogodišnje kandidatkinje za Nobelovu nagradu za mir, koja je svojim oštrim govorom u New Yorku otvorila UN-ov klimatski summit, na hrvatsko tržište, u izdanju izdavačke kuće Egmont, danas stiže knjiga "Naša kuća u plamenu". Iza nje stoji upravo Greta, mlada ekoaktivistica i pokretačica prosvjeda "Školski štrajk za klimu", uz članove svoje obitelji - oca Svantea Thunberga, majku Malenu Ernman i sestru Beatu Ernman.

O njoj bruji cijeli svijet, je li Greta Thunberg junakinja ili djevojčica koju žrtvuju za opće dobro? Poznati psihijatar iz Vrapča: Ne smijemo na djecu prebacivati teret koji ona ne mogu nositi

Riječ je zapravo o memoarima Gretine majke Malene Erman, poznate operne pjevačice i švedske predstavnice na Eurosongu 2009. u Moskvi, koja je bez zadrške progovorila o privatnoj obiteljskoj krizi u čijem su središtu psihološki problemi obiju kćeri (Greta ima Aspergerov sindrom, visokofunkcionalni autizam i opsesivno-kompulzivni poremećaj, Beati je dijagnosticiran ADHD s karakteristikama Aspergera, OKP i sindrom protivljenja), a koja se povezuje s ekološkom krizom te ugnjetavanjem žena, manjina i ljudi s invaliditetom.

Greti je bilo tek osam godina kada je pogledala dokumentarac o klimatskoj krizi i zapitala se kako to da o tome nitko ne govori. Kako političari i odrasli općenito mogu govoriti o bilo čemu drugome ako je to jedino važno? Greta ima fotografsko pamćenje i počinje proučavati klimatsku krizu i načine kako se o njoj govori u medijima. Najprije je navela roditelje (njezin otac Svante poznati je švedski glumac, autor i producent) da promijene način življenja (majka je napustila posao jer je zbog njega morala često putovati zrakoplovom). Bio je to prvi znak njezine snažne volje i moći uvjeravanja...

Malena Ernman u "Našoj kući u plamenu" piše kako je Gretin angažman najprije utjecao na cijelu obitelj da bi, na koncu, prerastao u globalni pokret. Ulomci iz knjige mogli bi vam pomoći u rasvjetljavanju fenomena mlade Šveđanke o kojoj danas govori cijeli svijet.

ODBIJANJE HRANE

Greta je upravo krenula u peti razred i nije se osjećala najbolje. Noću, kad je trebala spavati, ona je plakala. Plakala je na putu u školu. Plakala je na nastavi i na odmorima i dobivali smo pozive iz škole gotovo svaki dan. Prestala je svirati klavir. Prestala se smijati. Prestala je govoriti. Prestala je jesti. Doručak: 1/3 banane. Vrijeme: 53 minute. Na zid smo postavili bijeli A3-papir na koji bilježimo sve što Greta pojede i koliko joj za to treba vremena. Nije puno. I ne ide brzo. No na hitnom prijemu u stockholmskom centru za poremećaje hranjenja kažu da ta metoda često funkcionira na duže staze. Drugi put je, primjerice, bio ručak: 5 njoka. Vrijeme: 2 sata i 10 minuta.

Nakon dva mjeseca bez jela, Greta je smršavjela gotovo deset kilograma. Objašnjavamo joj da ćemo se morati početi pripremati na život u bolnici i opisujemo kako je moguće unositi hranjive tvari bez jedenja, pomoću cjevčica i infuzije.

FOTOGRAFSKO PAMĆENJE

Greta je pametna. Ima fotografsko pamćenje te, primjerice, može nabrojiti sve glavne gradove na svijetu. Ona zna i sve glavne gradove zasebnih teritorija. Ako pitam: "Otočje Kerguelen?", ona odgovara: "Port-aux-Français". "Šri Lanka?" "Sri Jayawardenepura Kotte."

A kada kažem "Naopačke?", ona jednakom brzinom ispuca odgovor samo, naravno, naopačke. U stanju je izrecitirati periodni sustav elemenata u manje od minute, ali smeta joj što za neke elemente ne zna kako se izgovaraju.

IZBJEGLICE U VIKENDICI

Stigla je jesen i Europa je doživjela najveću izbjegličku krizu od Drugoga svjetskog rata. Činimo što možemo. Beata i Greta žele učiniti još više te predlažu da našu ljetnu vikendicu na otoku Ingaröu damo na korištenje kao smještaj za izbjeglice. U studenome se tamo doseljava malena obitelj. Sređujemo im karte za autobus i hranu, mogu ondje živjeti dok ne dobiju rješenje o zahtjevu za azil. Vikendom idemo k njima, jedemo sirijska jela sa svim našim susjedima i gledamo slike iz Damaska. Greta samo njuši hranu. Naginje se nad lonce i sve namirnice.

I MALENA IMA ADHD

Imam ADHD i s njime se zapravo nosim cijeli svoj život. Bilo mi je 45 kada mi je prvi put dijagnosticiran. A razlog zašto to ispitivanje nisam obavila prije je činjenica da nikada nisam imala veće probleme koji bi mi dali povoda posumnjati da je uopće potrebno. Ja sam školski primjer one supermoći o kojoj svi govore u kontekstu ADHD-a, koja se često ističe kao moguća pozitivna strana poremećaja, a koju nažalost jako malo ljudi posjeduje samo zato što nisu imali sreću na svojoj strani. Mogu čuti sve instrumente u simfonijskom orkestru zasebno i istovremeno.

Imala sam sreću. Bilo je ljudi koji su vrlo rano osigurali da završim u pravom okruženju, u kontekstu koji mi je srećom savršeno odgovarao, meni, mom talentu i mojoj svojeglavosti. Okruženje je to u kojem sam sve svoje vrijeme mogla posvetiti nečemu što volim. Bila sam sramežljiva i mucala sam tako jako da sam više godina u osnovnoj školi morala odlaziti logopedu. Nisam mogla izgovarati rečenice koje su počinjale samoglasnikom i jako mi je puno snage bilo potrebno za razgovor s ljudima, pa sam radije samo šutjela. No, dok sam pjevala, svijet je bio tako jednostavan i jasan. U pjevanju sam pronašla svoje spasenje i svoje mjesto pod suncem; ono mi je pružalo sigurnost.

PR

Neki smatraju da se iza Gretina štrajka krije netko. Agencija za odnose s javnošću. Nepotrebno je reći da nije tako. Gretina protekla ljeta nisu prošla u nizu tajnih sastanaka iza mračnih kulisa u mutnim agencijama za reklame i PR, gdje su je učili lažirati svoju prošlost, svoje stavove i mišljenja i to sve pod utjecajem globalista, prepredenih ljevičara iz gospodarstva i bogatog dobrotvora Georgea Sorosa. Nije žrtvovala četiri-pet paklenih godina svojeg života da bi simulirala različite životno opasne teškoće i sada pokrenula najprepredeniji PR-udar na svijetu. Međutim, iza nje je, u znak podrške, ipak stalo nebrojeno mnogo ljudi.

Djevojčica koja želi promijeniti svijet ili lutka na koncu? Iza 16-godišnjakinje o kojoj svi bruje nevjerojatno je putovanje, no kritičari tvrde: Cijene bi bile astronomske za većinu ljudi!

Beata primjećuje da Greta najednom ima deset tisuća pratitelja na Instagramu i svi se slažemo da je to stvarno neočekivano. No Beata se s time dobro nosi. Iznimno dobro. Čak i kada se njezine mreže počnu puniti samo i isključivo komentarima o Greti i svim zahtjevima da prenese nečije pozdrave i sto drugih stvari. Svi mare isključivo za Gretu, Gretu, Gretu. "To je sve suludo", govori Beata jednog poslijepodneva nakon škole. "To je baš kao s Beyoncé i Jay Z-jem", konstatira ona malo zajedljivim tonom. "Greta je Beyoncé. A ja sam Jay Z."

POPULARNOST PRIVLAČI MRŽNJU

Usprkos tome što Greta stalno ponavlja da je klimatsku krizu moguće riješiti isključivo demokratskim putem, stalno je optužuju da zagovara klimatsku diktaturu.

Greta provocira. U određenim slučajevima do te mjere da inače vrlo cijenjeni ljudi gube prisebnost. Ne samo zato što ponavlja da se sve mora promijeniti. Ona ima i autizam i, štoviše, ima dovoljno obraza da se time hvali. Nevidljiva djevojka koja nikada ne govori najednom je ona koju se najbolje čuje i vidi. Mržnja raste svake minute. Priče, laži i osobni napadi. Gretina je prošlost postala javno dobro na internetu i jednim jednostavnim pretraživanjem moguće je doći do svih relevantnih i općepoznatih činjenica.

Mnogo je ljudi koji nam žele zlo. Trude se ocrniti nas iz svih mogućih kutova, pokušavaju nas strpati u razne ladice. No slabo im ide. Prvo nas roditelje žele pretvoriti u aktiviste, na što se Svante smije i priča o svojim starim sportskim automobilima, svojim Eurobonus-bodovima, svojem šopingu, našim putovanjima i, ako to već nije dovoljno, iz novčanika vadi svoje dvije zlatne kreditne kartice.

Više nije ponosan na išta od toga, ali situacija je takva. Nažalost, prije kriza kroz koje su prošle naše kćeri, mi nismo imali blagog pojma o klimi ili okolišu. Nadalje, ja sam čak svojim pjevanjem dospjela do same kraljevske obitelji, a slike nas dvoje na crvenim tepisima i kraljevskim vjenčanjima ne uklapaju se baš u profil aktivista. Nismo ni bogati. Uspješni kulturni radnici? Da. Viša srednja klasa? Da. Ali bogati? Ne. Kao da to nije bilo dovoljno, ja pjevam operu i to se smatra provokativnim jer obično zahtijeva velike novce poreznih obveznika.

No istovremeno sam uglavnom među rijetkima na svijetu koji žive isključivo od javnih nastupa i pjevanja. Barem među ljudima u Švedskoj. Nemam nikakve sponzore, nikada nisam odradila ni jednu reklamu. Pjevala sam naslovne uloge po cijeloj Europi. Oni koji nas mrze ne znaju što bi s nama. Beznadno smo neshvatljivi. Uopće se ne uklapamo u njihov profil.

TRUMP I MRŽNJA

Prije nego što je svanulo sunce toga dana, SAD je dobio novog predsjednika, Donalda Trumpa. Napisala sam: "Mnogi osjećaju velik strah ovog ranog jutra. Ja sam među njima. No mi se ne smijemo predati tome strahu. Moramo se držati zajedno. Desnica i ljevica..." P.S. Moja starija kći strastvena je u pitanju okoliša. Ona je puno načitanija i informiranija od mene.

Greta se tog jutra probudila s osmijehom na licu. Protrljala je oči i pogledala na plakat iznad kreveta s periodnim sustavom elemenata. No prije nego što je nabrojila sve kemijske elemente, kao što je to uvijek činila čim bi se probudila, rekla je: "Užasno je to, naravno. Ali to je jedini način. S Clintonom ili Obamom sve bi se samo nastavilo po starom. Trump je upozorenje."

PRIJETNJE SMRĆU

Dobivamo prijetnje smrću preko društvenih mreža, izmet dobivamo u pošti, dok socijalne službe javljaju da su zaprimile mnogo uznemirenih prijava protiv nas kao Gretinih roditelja. No u istom nas pismu obavještavaju da NE planiraju poduzimati nikakve mjere. Velika slova doživljavamo kao malen znak podrške anonimnog službenika iz općinskog ureda Kungsholmena. I zbog toga nam je toplije oko srca. No ja se ne mogu posve obraniti od mržnje. Ne mogu to maknuti od sebe. Jer negdje u tome svemu kao da počinjem uviđati da će mi oduzeti dijete. Možda više neće moći živjeti s nama. Cijena javnog govora je mržnja. Cijena javnog nastupa je mržnja. Apsolutno sve dolazi uz veliku cijenu mržnje. Mržnja ne poznaje granice. A ljudi koji mrze nikada neće prestati mrziti.