Dan nakon noćnog izlaska znatiželjna majka pokušava doznati što se sve zbivalo i kako se dijete provelo. Sve su majke iste...

– I? S kin si plesa?

– A?!

– Mislin – sentiš...

– Sentiš, šta?!

I tu se sruši cijeli svijet! Dijete ne zna što je to sentiš, a majka se pita – gdje je nestao? Tko je zaboravio sentiš i, zaboga, zašto?!

Pa pokušava dočarati riječima zamagljen, zamračen prostor prepun mladih ljudi, znak kojim se nagovještava početak bloka "laganica", pripreme za dolazak u blizinu onog/one s kim želiš zaplesati, pa taktove pjesama koje zaustavljaju vrijeme.

Ubrzano kucanje srca i znojenje dlanova ne možeš opisati, pa se majka i ne trudi, ne može shvatiti dijete jer te sam spomen na sentiš prebaci u neko doba koje pamtiš, koje ćeš pamtiti uvijek, zauvijek. Definicija sentiša je vrlo jednostavna, to je "ples dvoje ljudi, priljubljenih tijelo uz tijelo, najčešće uz laganu glazbu", no iza toga je cijelo jedno djetinjstvo, pubertet, adolescencija...

Znaju li naša djeca što propuštaju – upitah prijatelje, gdje je nestao sentiš, kakve vas uspomene vežu uz njega...

– Uf, sve si napisala, kad pomislim na "Nasloni glavu na moje rame" sva se naježin – romantično će Dijana.

– U "Šekspe", kad se samo sitin, kada bi zasvirao Bon Jovijev hit "Bed of roses" to je bio poseban gušt, raspekmezila se Jadranka odmah.

'Metallica', Clapton, 'Valjak'...

Nisu se samo cure rastapale na nježne taktove, Mijo priznaje kako je prije prvog sentiša s prijateljem iz razreda vježbao osnove koraka.

– I bome zaplesa san ja, ali tada je došlo do promjene ritma u refrenu pisme, cili san se izgubija. I reka san joj da me zabolija drob, jer nisan zna šta ću činit i ostavija san je bidnu nasrid podija, priznaje nam barem 30 godina poslije.

"It's been seven hours and fifteen days since you took your love away, I go out every night and sleep all day", pamti dobro stare stihove Anisija, dok Marijana odlučno veli da joj je vrh svakog izlaska u "Stopa" bila istoimena pjesma. Grozdana pamti kao da se jučer zbilo kako je u sedmom razredu osnovne škole zaplesala sa simpatijom, svirala je uspješnica iz ondašnjeg filmskog hita "Top Gun", a njih se oboje – udrvenili. Joj, koja je to lipa uspomena...

– Ma ne zezaj me s tim sentišima! Sentiš me je košta i još traje – priznaje nam, kroz smijeh, Mladen.

Nije jedini kojemu je stidljiv poljubac uz taktove nježnih pjesmuljaka okrenuo život naopako. U biti – u pravom smjeru!

Sjećamo se tako i "Arkade" i "Badyja" i "Yachta", sjećamo se i matineja, pa trčanja na autobus u posljednji tren, jer, ako niste znali – blok sentiša je uvijek bio zadnji. Ne smiješ ga propustiti, ali i ne smiješ zakasniti kući, pa ti sad biraj i važi što je bitnije.

"Metallica" i "Nothing else matters", "Manhattans" i "Kiss and say Goodbye", "It s a wonderful, wonderful world", Eric Clapton i "Wonderful Tonight", "Parni valjak" i njihova "Staška", nabrajamo tako redom "laganice" naše mladosti, a svim mlađima toplo preporučujemo da se uhvate YouTube kanala i poslušaju što su propustili...

Svašta se izrodi kada sjećanja poteku, pa nam Daša priznaje kako je uvijek voljela plesati i nikad joj nije bio problem probiti led, prva započeti ili prva zamoliti za ples.

– Ali sentiši su u meni budili uvijek dva različita osjećaja, ili iščekivanje i gušt plesanja s nekim tko mi se sviđa i/ili s nekim tko dobro pleše, ali i strahovanje od tog bloka, jer nije mi bilo veće muke od sentiša s nekim tko mi se ne sviđa ili ne zna plesati, veli nam i spominje "davanje košarice".

'Košarica' i 'brokva'

A di ste sad? Ni tu frazu naša djeca ne poznaju, premda su i ne znajući i oni vrlo vjerojatno (o tome se ne razgovara sa starcima, op.a.) "dobili košaricu".

– Oš hodat sa mnom?, to je bila rečenica svih rečenica, slaže se generacija u glas.

I tada se fraze, za koje smo duboko vjerovali kako su prošlo svršeno vrijeme, vraćaju u valovima: ostanimo samo dobri prijatelji, brokva san je (ovo nije nepristojan izraz!), dobila je paso... Sjećamo se i Rive na kojoj bi nekoga "sinjali" i već sutradan – tehnologijo, eat your heart out – znali baš sve o dotičnom/dotičnoj, i kako se zove i u koju školu ide i koji razred i čak – je li sinjavanje bilo obostrano.

Vratimo se na plesnjake, ovako možemo u nedogled. Anita dobro pamti kako su škole otvarale svoje atrije učenicima, kako su se organizirale "fronte" po mjesnim zajednicama, sve ono čega u ovo moderno doba nema.

– Za sentiše se živilo! To je bila kruna na cjelovečernje "bacanje udova bez razloga u dalj", kako piva Gibo. I bili bi izvana "cool", a unutra je vladala teška aritmija. Namištalo se, o da, bilo je tu razrađivanja tehnike namištanja danima unaprid. Da staneš što bliže simpatiji, veli.

– Kad se sitin suza krene, kvarat od boce Bruta ili Denima i vozi miško, pa ko je jamio jamio – smije se Robi.

Damir Duplančić nam je umjesto komentara poslao svoje stihove, idealni su za završiti ovu štoriju o sentišima:

Tulum na satu razredne zajednice,

u osnovnu školu san iša,

sa kazetofona zvukovi sentiša,

a ja joj jedva priša

i pita je oš plesat sa mnom?

Rekla je da oće, pa smo se bili,

bili zagrlili. I plesali.

I šta ću vam dalje objašnjavat,

tulum je završija, iša san doma spavat.

A sutra kad san se probudija,

već u sobi san odlučija,

da ću je u školi pitat, odma nakon školskog zvona,

da oće li hodat sa mnom ona?

A onda bi zvonilo,

srce bi se uzlupalo,

odlučnost je bivala sve manja, sve tanja

i ništa od pitanja.