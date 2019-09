Jeste li ih primijetili? Donosimo popis najsmješnijih, ali i onih uznemirujućih ljubavnih scena u filmovima, lista bi vas mogla iznenaditi

Odlazak u kino jedna je od omiljenih društvenih aktivnosti, ali iskustvo uživanja u filmskoj umjetnosti često mogu pokvariti nespretne ljubavne scene ili, pak, one koje je nelagodno gledati.

Portal Looper izdvojio je tako nekoliko filmova u kojima se takav tip kadrova može pronaći, a na njihovu popisu našli su se i neki kultni filmovi.

Jedan od njih je "Vrtlog života" ("American Beauty") iz 1999. godine.

Unatoč činjenici da je "American Beauty" nesumnjivo sjajan film prepun fantastičnih izvedbi, to ne mijenja činjenicu da jedna od priča uključuje i požudu odraslog čovjeka za prijateljicom njegove kćeri tinejdžerice. Kad Kevin Spacey i Mena Suvari napokon dožive svoju ljubavnu scenu, Menina ranjivost služi samo kako bi se istaknulo koliko je cijela stvar bila od početka neprimjerena, piše Looper.

"Rekvijem za snove" (2000.)

Neugodna scena događa se na kraju filma kada se svi glavni likovi nalaze u najgorem poglavlju svoje ovisnosti. Doslovno svjedočimo njihovom doticanju dna. Jennifer Connelly glumi Marion, ovisnicu o heroinu koja se okreće prodaji vlastita tijela, nakon čega ju uključuju u "show" za gomilu ljigavih muškaraca koji tijekom predstave bacaju novac na nju i drugu ženu. Iako nije riječ o ljubavnom prizoru, ova scena šokantnim elementima na publiku prenosi osjećaj panike i očaja.

"Posljednji tango u Parizu" (1972.)

Ova drama nabijena seksom, može se "pohvaliti" zloglasnom scenom u kojoj lik Marlona Brandoa koristi maslac kao lubrikant prije prisilnog odnosa s likom Marijom Schneider. Ova se scena nalazila u scenariju, ali dodavanje maslaca Brando je u posljednji trenutak predložio redatelju Bernardu Bertolucciju. Schneider je 2007. godine izjavila da se zbog snimanja te scene osjećala "poniženo" i "pomalo silovano, i od Marlona i od Bertoluccija."

"Pedeset nijansi sive" (2015.)

Malo je filmova u isto vrijeme dobilo toliko kritika i pohvala kao "Pedeset nijansi sive", piše Looper. U njemu, naime, gotovo svaka scena eskalira do točke komedije. Vrhunac nastaje kada se Anastasija naježi nakon što je Christian presnažno pljesne po stražnjici. To se događa u njegovoj "sobi za igru", koja izgleda kao da je teleportirana s londonskog tornja, a sadrži kuke, bičeve, lance i sve druge vrste srednjovjekovnih uređaja za mučenje s kojima Anastasija naizgled nema problema...

"Sumrak saga: Praskozorje 1. dio" (2011.)

U ovom dijelu serijala "Sumrak" trebalo je doći do seksualnog odnosa između Belle (ljudske djevojke) i Edwarda koji je pripadnik vampirske vrste. Ta je scena trebala biti "nezemaljska, bolja od ičega što možete zamisliti". Kristen Stewart koja je utjelovila Bellu, shvatila je da je to smiješna misija i nije joj bilo jasno kako će to napraviti. Kao rezultat toga, glumica je kasnije snimanje tih scena opisivala kao agoniju iako joj je Robert Pattinson (Edward) u to vrijeme bio dečko i iza kamera.