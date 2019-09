Znanstvenici na korak do otkrivanja tajne jedne od najvećih i najmračnijih pomorskih misterija: zavirite u prostorije 'ukletog' broda, kapetanov stol razotkriva stravičnu sudbinu posade?

Više od 170 godina brod britanske Kraljevske mornarice „HMS Terror“ skriven od ljudskog oka ležao je na tamnom morskom dnu kanadskog dijela Arktičkog oceana. Brojni misteriji koji su se širili oko davnog putovanja britanske ekspedicije uskoro bi mogli biti rasvijetljeni jer su kanadski stručnjaci krenuli istraživati potpalublje broda.

Sofisticiranim podvodnim plovilima na daljinsko upravljanje skenirali su 20 brodskih prostorija i tako prvi put od konca 19. stoljeća ljudskom oku omogućili da u njih zavire.

Potopljeni brod fantastično je dobro očuvan. Prema objavi kanadske državne agencije Parks Canada , koja upravlja kanadskim nacionalnim parkovima i povijesnim nalazištima, znanstvenici vjeruju kako bi kapetanov radni stol te ormari s kartama i zapisnicima, mogli otkriti što se točno dogodilo britanskom pomorcu Sir Johnu Franklinu i njegovoj posadi koja je davne 1845. godine zaplovila prema Arktiku brodovima „HMS Erebus“ i „HMS Terror“.

U tadašnjem istraživačkom pothvatu britanske Kraljevske mornarice 129 vrsnih mornara i časnika dobilo je zadaću pronaći Sjeverozapadni prolaz kroz arhipelage na sjeveru Kanade koji povezuje Atlantik i Pacifik. Taj prolaz trebao je otvoriti nove trgovačke puteve, odnosno donijeti značajno materijalno bogatstvo tadašnjem Britanskom carstvu.

Kad je krenuo na put kapetan Franklin imao je 59 godina i Britansko carstvo osiguralo mu je za to vrijeme dva nevjerojatno opremljena broda i zalihe hrane dovoljne za tri godine. Trupovi brodova bili su ojačani željezom kako bi bolje izdržali ledena mora i imali su propelere na paru koji su trebali priskočiti u pomoć završe li okovani ledom. Putovanje je trebalo potrajati dvije godine.

No, brodovi i njihova posada nikada se nisu vratili kući.

Svi članovi Franklinove ekspedicije nestali su u na mjestu gdje kompasi prestaju funkcionirati, u bespućima ledom okovanog Arktika. Posada je napustila brod u travnju 1848. kada su ostali bez zaliha i krenuli pješice na jug kako bi se spasili, ali su na tom putu svi pomrli.

Ova je priča zaintrigirala i inspirirala mnoge. Pisac Dan Simmons napisao je 2007. roman dodajući stvarnom događaju elemente nadnaravnog, a Oscarom nagrađeni redatelj i producent Ridley Scott snimio je fascinantnu i jezivu seriju „The Terror“. Nagrađivana serija koja je pobrala brojne pohvale publike i kritike, velikim je dijelom snimana upravo u Hrvatskoj, a otok Pag glumio je ledeni Arktik.

Nakon što je posada nestala, punih 11 godine razne ekspedicije pokušavale su rasvijetliti uzroke propasti istraživačkog poduhvata ili barem otkriti posljednja počivališta nesretnih mornara. Franklinova udovica lady Jane je 1859. financirala misiju koja je na Otoku kralja Vilima pronašla poruku, napisanu drhtavim rukopisom u kojoj stoji da su njezin suprug i 23 člana posade preminuli 11. lipnja 1847., ali okolnosti smrti nisu navedene.

Do prvih konkretnih tragova došao je admiral Sir Horatio Thomas Austin, koji je na otoku Beechy pronašao ostatke malog logora i tri nadgrobna spomenika. Tu su bila pokopana dva člana posade s Erebusa i ložač s Terrora. Drugi istraživač, dr. John Rae 1853., saonicama se spustio preko zaleđenih dijelova Kanade i zahvaljujući Eskimima pronašao mumificirana trupla mornara koja su bila razbacana po šatorima i ispod čamaca gdje su se jadnici pokušavali skriti od strašne hladnoće.

Po izgledu i unakaženosti njihovih tijela zaključio je da su priče koje je čuo od Inuita, domorodaca kanadskog dijela Arktičkog kruga, o kanibalizmu - istinite. U tom mrtvilu arktičkog leda, nakon mjeseci smrznute dokolice mornari su u očaju počeli jesti jedni druge. Bilo je informacija da su se mnogi otrovali od olova jer su jeli samo iz konzervi, zbog čega je kod nekih nastupilo i ludilo. Međutim analize obavljene na pronađenim posmrtnim ostacima pobijaju jedna drugu, tako da se prava istina zapravo ne zna.

Potopljeni brodovi pronađeni su tek 160 godina kasnije, Erebus 2014., a Terror 2016. godine.

U rujnu 2014. inuitski rendžer Sammy Kogvik s Otoka kralja Williama otkrio je jednom od istraživača da su sedam godina ranije on i njegov prijatelj snježnim vozilima prolazili smrznutim i snijegom pokrivenim morem kad su u daljini vidjeli da iz leda viri drveni jarbol. Kraj njega su se i fotografirali, no sliku nikad nisu izradili jer su izgubili fotoaparat. Sedam godina Kogviku je trebalo dok je shvatio čiji bi to jarbol mogao biti. Prvog sljedećeg ljeta, nakon što je istraživačima ispričao ovaj događaj, ekipa stručnjaka krenula je pretraživati morsko dno sonarom. Nakon dva i pol sata potrage uspjeli su pronaći brod na mjestu oko 100 kilometara udaljenog od onoga na kojem su povjesničari ranije smatrali da bi se brodska olupina trebala nalaziti.

Drugi brod HMS Terror, pronađen je dvije godine kasnije, punih 168 godina nakon što je nestao. Ležao je dnu mora kod otoka King William u kanadskom dijelu Arktičkog oceana u zaljevu Terror koji je upravo dobio ime u njegovu čast ali stotinu godina ranije nego što je brod tamo pronađen.

Tek ovo ljeto stručnjaci su potanko istražili olupinu koja je zbog hladne vode izvrsno očuvana. Brod leži na dubini od nešto manje od 80 metara, gdje je visok tlak, na temperaturi od oko 0°C i prekriven je slojem sedimenta koji od utjecaja kisika štite čak i najkrhkije predmete.

- Dojam koji smo stekli je takav, kao da je posada brod nedavno napustila. Sedimentacija osigurava najbolje uvjete za očuvanje jer stvara okruženje s manje kisika, što pomaže čuvanju organskih stvari poput papira – izjavio je voditelj kanadskog istraživačkog projekta Ryan Harris koji očekuje da će pronađeni pisani materijali otkriti kronologiju događaja, kad su se brodovi razdvojili i kako su stigli do mjesta na kojima su napušteni.

Istaknuo je kako je brod pronađen uspravljen na morskom dnu, s propelerom na mjestu, bez bačenog sidra.

- Čini se da je bio u operativnom stanju i da je potonuo neočekivano te da je napušten veoma, veoma brzo - ocijenio je Harris. Arheološki tim je napravio trodimenzionalnu mapu interijera broda. Dobili su jasne snimke više od 90 posto dijela potpalublja u kojem je posada obitavala. Snimke pokazuju krevete i radne stolove koji su na svom mjestu, police s tanjurima, staklenim bocama i posuđem.

Istraživači nisu uspjeli ući samo u spavaonicu drugog kapetana Francisa Croziera.

Kapetan Crozier u snimljenoj seriji „The Terror“ Ridleya Scotta, ima vrlo značajnu ulogu u istraživanju, a utjelovio ga je fantastični britanski glumac Jared Harris kojeg smo nedavno gledali u HBO-voj hvaljenoj seriji Chernobyl. U Chernobylu je glumio ruskog znanstvenika Valery Legasova.