Iako su i na domaćim forumima unazad nekoliko godina teme poput "Do te i te godine nisam znao/ la da..." bile ekstremno popularne, uz to većini nevine i simpatične, slična rasprava koja je ovih dana privukla neviđen broj korisnika na Redditu sve je samo to ne.

"Zaposlenici u zdravstvenoj djelatnosti - koje su stvari za koje ste mislili da ih nikada nećete morati objasniti odrasloj osobi?", glasi pitanje koje je potaknulo prilično šokantnu raspravu, a nije trebalo dugo.

Liječnici, medicinski tehničari i zubari na praksi u stomatološkim ordinacijama javili su se sa svojim iskustvima. Najveći dio "neugodnjaka" dogodio se upravo u ordinacijama, no nisu "pošteđene" ni čekaonice, a ni rađaone.

Iako sve opisane situacije spadaju u područje "općeg znanja" i "zdravog razuma", čini se da ne možemo uvijek od odraslih i prisebnih ljudi, koji funkcioniraju sasvim korektno u svakodnevnom životu, očekivati da su upoznati s njima. Ovo su neke od najsuludijih situacija koje opisuju zaposlenici u (uglavnom američkom, ali ne isključivo) zdravstvu.

Horor sa zubnom protezom

"Moj prvi posao nakon završene srednje škole bio je taj da steriliziram uređaje u stomatološkoj ordinaciji. Jednog dana starija žena došla je žaleći se na kroničnu halitozu i bolove u trbuhu. Standardna procedura je rendgensko snimanje, pa smo je zamolili da ukloni sve metalne predmete od vrata gore. Pažljivo je skinula svoj nakit, ali kolega tehničar je u tom trenutku uočio da nije skinula zubnu protezu. Upozorio ju je na to i u trenutku kada smo uočili izraz njenoga lica, znali smo da neće biti ugodno", piše jedan stomatolog.

"Žena je na samu mogućnost uklanjanja proteze reagirala s apsolutnom nevjericom. Tada smo shvatili da je nije uklonila nekoliko godina... Zubar je u hororu shvatio kako se ispod proteze nalaze crvi, kao i da se nepce žene na tome dijelu potpuno raspalo. Smrad koji se proširio ordinacijom natjerao nas je da otkažemo sve preostale termine u danu, a morali smo čistiti nakon što je nekima pozlilo...

Da, trebate prati zubnu protezu SVAKI DAN", napominje on.

Umjetno disanje kroz razgovor

Nekima, čini se, treba napomenuti i da na prisebnoj osobi nikako ne bi smjeli vršiti proces oživlkjavanja umjetnim disanjem. Pojava je, ako je suditi prema količini komentara i različitih situacija, češća nego što biste pomislili...

"Shvaćam da pokušavate pomoći, ali ako vam osoba daje instrukcije kako da na njoj izvršite umjetno disanje - prestanite!"

Seks nakon poroda

"Ne upuštajte se u spolne odnose šest sati nakon što ste rodili", prijavljuje svoj neugodni razgovor s pacijenticom jedan ginekolog, kojega je dotična bez ikakve zadrške priupitala može li stupiti u spolni odnos po povratku kući. Šest sati je minumum, napominje on, iako je mislio da to neće nikada trebati izgovoriti...

Rasa preko ultrazvuka

"Ne, ne mogu vam reći koje je rase vaše dijete preko ultrazvuka. Morat ćete pričekati kako biste s jednim od svojih ljubavnika obavili neugodan razgovor", sarkastično će jedan zdravstveni djelatnik.

Astma i pušenje

Ukoliko ste mislili da svaki roditelj djeteta s astmom to zna, promislite ponovno...

"Da, pušenje u kući definitivno može pogoršati astmu vašeg djeteta", piše korisnik Reddita.

Lizanje leća

Ako nosite leće vjerojatno ste to nekad učinili. A ako vam je to standardni način "čišćenja" vaših pomagala, onda nažalost spadate u neimenovanu kategoriju onih o kojima pišu zblenuti liječnici.

"Ne ližite svoje kontaktne leće kako biste ih očistili. Stvarno, nemojte to raditi".

Sirup u uho?!

"Dječji oralni antibiotici pripisani za infekciju uha (obično su rozi, gusti, mirišu na neko voće) uzimaju se ORALNO, a ne ulijevaju izravno u uho. Da, ovo se događa češće no što biste pomislili".

Ne konzumiraju lijek

"Morate zapravo uzimati lijek kako bi on djelovao", napominju frustrirani liječnici pacijentima koji propuštaju uzeti pripisanu terapiju. Dozu od tri dnevno pretvaraju u dvije, nekad preskaču i cijeli dan. "Nisam mislila da ću to morati objašnjavati ljudima u njihovim 30-ima...", požalila se jedna liječnica.

Pranje izbjeljivačem - ne, ne i ne

"Ne igrajte se s izbjeljivačem! Pacijentica je pomiješala izbjeljivač, omekšivač, ocat, sapun i malo vode i spalila kožu pokušavajući isprati "smrad" - bila je uvjerena da ljudi "čuju" da je rodila bebu tri tjedna prije toga. Ispirala se s tim nekoliko puta prije nego što je potražila pomoć. Poslana je na hitni kirurški prijem", piše liječnik koji nema dodatnih komentara, ova ispovijest je dovoljna.

A što je "tiskanje"?

"Trebao sam poroditi trudnicu u kasnim dvadesetima, udanu, sa stalnim zaposlenjem. Došla je otvorena 10 centimetara i ja sam održao svoj uobičajeni govor o pravilnome tiskanju. Ona je pokušala i ja sam zadovoljan rekao kako joj ide sjajno. Primijetio sam da je zbunjena i da se došaptava s mužem. Na to me on upitao: "A zašto joj to govorite?". Objasnio sam im proces. Oni su me i dalje zbunjeno gledali, upitali su me i šalim li se. Nisam znao što da radim, ali tražili su "bolji način" da se obavi porod od tiskanja, za koje nikada nisu čuli. Mislio sam da me snima skrivena kamera...

Kako žena i muškarac uspiju odrasti da ne znaju za proces rađanja??", i danas je u šoku ovaj doktor, a nitko ga za to ne krivi.

Je li moguće?

"I danas mi je najfascinantnije kako neke žene uspiju povjerovati da su se, ukoliko se pomokre poslije spolnog odnosa, osigurale od trudnoće. Morala sam objašnjavati odrasloj ženi njenu anatomiju... Naučite nešto o svojemu tijelu, žene!"

On nije homoseksualac

"Moja prijateljica imala je pacijenta koji se žalio na jako neugodan rektalni svrbež. Kroz razgovor je shvatila da on u svojoj rutini higijene apsolutno izbjegava pranje anusa, čak i da ga ne dodiruje. On, naime, NIKAD nije očistio svoj anus, budući da to smatra - homoseksualnim. Uputila ga je kući, rekla mu da se dobro opere i pričeka nekoliko dana, svrbež će proći...".