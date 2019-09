Splitski penzići online; Gospođa Anđela (78): Imam nekoliko FB profila, imam i udvarača. Jedan mi hoće poslati novac...

Podatak o petini Hrvata koji, prema nedavno provedenoj analizi, nikad nisu koristili internet, drugim riječima – odnosno suvremenim načinom komunikacije rečeno – zapravo je broj nepismenih ljudi.



Govorimo o, u prosjeku, dvadeset i jedan posto onih kojima je "Amazon" još uvijek šuma Striborova, "E-bay" nešto najbliže emajlu, a od Facebooka se puno lakše druže sa šonetama...



Istraživanje, naime, veli da se s povećanjem godina starosti povećava i postotak građana bez ikakvog iskustva u korištenju interneta, što u prijevodu znači da neslavnu statistiku od 21 posto Hrvata (ilustracije radi, Danaca bez interneta svega je dva posto) "nabildava" populacija šezdeset i sedamdeset "plus"...



Koliko je ta slika realna? Pokušali smo doznati na pravom mjestu: u živopisnom Domu umirovljenika na Zenti u Splitu, gdje život "penzića" umnogome podsjeća na život u studentskim domovima: korisnici imaju cimerice i cimere u mnogim sobama, slobodne aktivnosti, organizirane obroke i radionice, znatiželjni su i druželjubivi...



Možda zbog toga i nisu tipični uzorak, naime informatički nepismeni; štoviše, neki od najstarijih pasionirani su uživatelji mrežnih sadržaja i česti korisnici virtualnih alata, poput devedesetogodišnjaka(!) Ante Marina, nekad zaposlenika banke, danas pisca.



– Prije cirka dvi godine otvorio sam profil na Facebooku, imam godišnje preko dvije i pol iljade oznaka "slažemo se" (tzv. lajkova, ili oznaka "sviđa mi se", nap.a.). Znači, ide mi dobro. Inače na kompjutoru koristim najviše Word, program za pisanje.



U njemu su nastale moje tri zbirke pjesama i zapisa: ljubav, vicevi i politika su teme. Život. Imaju oko sto šezdeset stranica svaka – navodi šjor Ante, inače od Drniša rodom, čovjek iznimne bistrine, te posebice naklonjen jednoj korisnici Doma: gospođi Mari (Meri) Barbarić, Dubrovkinji, umirovljenoj učiteljici koja ima pune devedeset i četiri (94) godine!



– Ja sam njezin "koristan susjed", možete to nazvati i "simpatija". Lijepo se slažemo i pomažemo – veli Marin.



– Ja ne koristim internet, i ne govorim engleski. Cijeli život sam službovala kao učiteljica u raznim gradovima, dakako da me već po vokaciji krasi intelektualna znatiželja, ali jednostavno me ta mreža ne privlači. Ja sam "stara škola", u meni su stari dubrovački geni. Srećom pa je tu Ante da priskoči i oko interneta i stranih jezika...



Ono što nas je spojilo su, pak, stihovi; bila sam voditeljica recitatorske sekcije u školi na splitskom Trsteniku, a Ante divno piše pjesme – pozornost na ono bitno skreće gospođa Barbarić.

Ne konzumiram, a opet sve znam

No, zato je s internetom na "ti" Luca Cetinić. Nije ni čudno jer sa svojih je šezdeset i pet jedna je od najmlađih korisnica Doma na Zenti.



– Da mi nije ovih štaka, možda ne bih ni bila ovdje – na privremene poteškoće s kretanjem ukazuje agilna Luca, aktivistica u raznim civilnim udrugama i jedna od splitskih esperantista.



Onih koji još uvijek vjeruju da je esperanto jezik koji će ujediniti cijeli svijet...



– Internetom se koristim otkad postoji. Njime plaćam račune i štedim na proviziji, naručujem robu, čitam novine... Život izvan mreže odavno nije moguć – smatra Luca.



S njom se jamačno ne bi složila Jugana Matković, dama blizu osamdesete.



– Ma koji internet, šta će mi to?! Ja to ne konzumiram, a opet sve znam... Život mi je i bez toga super! Jutros sam se već u šest i po kupala, u devet sam popila kavu, pa bila u doktorice. Sad ću se zabavit oko pravljenja salate, za ručak imamo srdele, jupi! I znate, lipše mi se družit s ljudima nego gledat u te ekrane; a ono šta mi je u životu najveća strast su – cipele! – veselo će šinjorina retro imena, šarmantna Jugana.



Da godine nisu nikakva zapreka za stjecanje novih znanja i prijateljstava, uključujući i ona virtualna, dobro zna Anđela Barić (78), rodom iz Zagreba.



Radni je vijek provela kao fizioterapeutkinja u splitskim toplicama, a danas uživa u mirovini i dijeli sobu s cimericom koja je "gnjavi jer stalno gleda seriju 'Lud, zbunjen, normalan'".

Naručila hladilicu

– Utočište i zabavu pronašla sam na internetu: imam nekoliko FB profila, tu se dopisujem, družim, sklapam interkontinentalna prijateljstva; Aganistan, Teksas... Sve mi je na dlanu (ekranu).



Imam i udvarača; jedan mi hoće poslat novac, veliku svotu, kaže da je rodom Dubrovčanin i da ide s liječnicima u Irak, te da je na pragu mirovine; ništa mu ne vjerujem. No, od tih se virtualnih udvarača lako obraniti, dovoljan je jedan klik.



Puno su veći problem ovi stvarni napasnici, znaju biti i bezobrazni – jada se lijepa gospođa, itekako dobro upoznata sa zamkama koje krije virtualni svijet.



– Imam unuka, on je moj instruktor za informatiku – otkrila nam je, kao i činjenicu da joj je mreža ipak najmilija za – naručivanje odjeće i modnih dodataka.



– Vidite, ovu ružičastu automatsku hladilicu naručila sam preko "Wisha". Niste čuli za njih? Imaju odlične stvari. I ove cipele naručila sam preko interneta, ne mogu se točno sjetiti naziva stranice, ali imam u sobi kutiju, mogu vam naknadno javiti – ljubazna je gospođa Barić.



Normalno da iman i WhatsApp



Za nekoga poput umirovljene novinarke Mirjane Blagaić, pak, korištenje virtualnih alata nešto je najprirodnije na svijetu.



Očekivano, internet joj je najvažniji zbog brzog i besplatnog čitanja novina na portalima, među kojima izdvaja onaj "Slobodne", kuće za koju je bila godinama dopisnica sa Šolte, još u vrijeme kad je internet bio "science fiction"...



– Ja san ti stara ka Betice tovar, reklo bi se na Šolti! A to govorim otkad san prošla pedesetu; sad san već i sedamdesetu. I znaš šta? Super se osjećan, a ovde u Domu san kraljica!



Internet je sastavni dio mog života koji sad živi jednu od najlipših faza iako san udovica. Normalno da iman i Fejs, i WhatsApp, sve šta mi triba internetom platim i naručim. Ne fali mi ni signala, ni bilo čega drugog – poručila je novinarka Mirjana, uvijek dobro informirana i spremna to podijeliti s drugima.