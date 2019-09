'Međusobnim brakovima rekli smo ne!': strastveni Trogirani otkrivaju tajnu uspješnosti svog pjevačkog društva; 'Pauzirala sam jedino kad sam rodila zadnju ćer...'

Doživjeti četrdeset godina stvar je vrijedna poštovanja, pogotovo ako je u pitanju formacija poput zbora, po definiciji sklona osipanju, pauziranju, gašenju...

A upravo rečena četiri desetljeća kontinuirana rada bilježi ovih dana Hrvatsko pjevačko društvo "Petar Berislavić" iz Trogira. Time po dugovječnosti staje uz bok KUD-u "Kvadrilja", koji je nedavno proslavio polustoljetnu obljetnicu u istome gradu, te još starijoj, 55-godišnjoj klapi "Trogir".

Danas "Petar Berislavić", društvo nazvano po dičnom hrvatskom banu i biskupu, ima dvadeset i četiri člana obaju spolova. U najboljim godinama, doduše, bilo ih je i pedesetak, ali zato je bilanca tijekom najtežih dana, onih za trajanja Domovinskog rata, bila i samo desetak pjevača.

Kojima je jedva do pjesme bilo, ali ustrajali su i opstali, sretno primjećuje Trogiranka Zdenka Stipčić, jedna od onih koja je uvijek motivirala ljude da ne prestanu pjevati i dolaziti na probe.



- Ja sam vam više od trideset godina u zboru, a pauzu sam napravila jedino prilikom rođenja zadnje kćeri; tada me nije bilo dva mjeseca.



S ostalo dvoje djece, starije, stalno sam pjevala, a nisam mogla podnijeti ni pomisao o gašenju za vrijeme rata. To nas je nekako i održalo u najtežim danima zamračenja, depresije, ekonomske krize, kad nije bilo ni turizma, ma ničega – povjerava nam šarmantna Zdenka.



Jedan od onih iz najstarije, štoviše, osnivačke garniture zbora je – uz 64-godišnjeg Marija Bilića – vršnjak mu Blaženko Blaž Dović, prvi tajnik zbora kojemu je – evo kurioziteta - prvi predsjednik bio neprežaljeni trogirski tenor Vinko Coce!



- Na tradicijama zborskog pjevanja s kraja 19. stoljeća (Hrvatsko amatersko prosvjetno društvo "Berislavić") i sredinom 20. stoljeća (KUD "Kolo") 1979. godine osnovan je mješoviti pjevački zbor pod imenom KUD "Brodomosor"; tako smo se isprva zvali.



Bilo je to na inicijativu zaljubljenika u zborsko pjevanje, sa željom da se ponovno aktivira takvo glazbeno amatersko tijelo, a već u proljeće sljedeće godine tridesetak članova novog zbora nastupilo je na improviziranoj pozornici trogirskog brodogradilišta sa svojim skromnim repertoarom – podsjetio je prvi tajnik na početke HPD-a (Hrvatskog pjevačkog društva), koje je prvo inozemno gostovanje imalo 1985. godine; zapravo, tada je Makedonija (Ohrid) bila dio iste federacije, po kojoj su tijekom kasnijih godina palili i žarili na brojnim nastupima.

'Sve je moguće od godina i cigareta!'



Nedavno su bili i u Češkoj, a 1986. i u Francuskoj, napominje šjor Blaž, nekad tenor, danas bas.



- Kako je to moguće? - zanima nas.



- E, sve je moguće od godina i cigareta – smije se stari pjevač; ne po godinama star, nego po stažu, dakako.



Je li unutar HPD-a "Petar Berislavić", kako to već biva u sličnim dugovječnim formacijama, bilo ljubavi, brakova, barenko korteđavanja?



- Mi smo se ovdje odmah dogovorili, prilikom osnutka, da brakova nema – raspoloženo će naš sugovornik.



- Ali da je bilo korteđavanja, normalno da je. Ni meni žena ispočetka nije bila oduševljena šta dva puta sedmično dolazim na probe, ali je s vrimenom prihvatila. Ipak su u zboru sloga i prijateljstvo najvažniji – napominje Blaženko Dović, inače ekonomist bez stalnog zaposlenja. Srećom pa je na pragu penzije, a tu je i zbor, pa mu nije dosadno...



Jedna od najvažnijih i najdugovječnijih članica zbora je simpatična Ivanka (Đovana) Idvorac, koja je ljepotu pjevanja otkrila kao "malo dijete".



- Dobila sam nagradu grada Trogira 2011. godine – skromno domeće šinjora Đovana, inače umirovljena trgovkinja u negdašnjoj "Planici", vječna curica i vrsna pjevačica.



Najstariji član zbora trenutno je šjor Duško Veršić, 81-godišnjak, koji također ima bogatu osobnu povijest.

'Dogodi mi se i da ne razumin šta pivan...'



- Bio sam u osnivačkom odboru klape "Trogir" 1967. godine, ali 1972. sam prešao u klapu "Fast", što je ustvari kratica za "Folklorni ansambl staroga Trogira". Sedamdesetih godina pjevali smo na "Omišu" (Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu, nap.a.), a od 1984. godine u ovome zboru pjevam bariton.



Sve u svemu, pjevam sedamdeset godina jer sam počeo u školi! - veli umirovljeni profesor biologije i kemije Veršić, inače splitski i zagrebački student, koji je u Trogir došao raditi, pa se zaljubio i – "zapeo". Na sreću za zbor, dometnuli bismo...



Kontrapunkt najvremešnijem pjevaču, rečenome šjor Veršiću, glasovno i dobno je, pak, Tonći Rožić. Dvadesetčetverogodišnji Tonći, naime, najmlađi je član zbora, k tomu i – tenor. Čast svima, ali takvi svakoj klapi i zboru zlata vrijede...



- Ja sam vam ponikao iz crkvenog zbora Gospe od Anđela u Trogiru, a iskustvo i zrelost ovoga zbora imponiraju mi i uče me – skromno će Tonći, inače student druge godine pomorskog menadžmenta u Splitu. Eh, samo da im, kad sve nauči, ne otplovi iz zbora...



Kao predsjednica u njemu, pak, već nekoliko godina "ukotvila" se Anita Tarašić, predsjednica i, uz Antje (Anči) Jacqueline Mikeli, strankinja u HPD-u "Petar Berislavić".



- Ponekad mi se dogodi da baš i ne razumin sve šta pivam – povjerila nam se simpatična Anita, rodom Nizozemka.



Zbor, točnije Hrvatsko pjevačko društvo "Petar Berislavić" iz Trogira nedavno je svečanim koncertom u dupkom punom atriju Kneževa dvora proslavilo četrdeseti rođendan uz goste, a sve vođeno rukom i glasom marljive dugogodišnje umjetničke voditeljice Mire Đukić Milašević. Čestitke!