Bila je 'buca' dok se nije upalio alarm: 19-godišnja Solinjanka je skinula 30 kilograma i još će 10!; 'U školu sam nosila tećice s kupusom, zezali su me da se 'čuje'...'

Jedna od rečenica koje je izgovorila Coco Chanel, ta svjetska ikona stila koja je smislila "malu crnu haljinu" kao imperativ, a žene smiono odjenula u hlače, glasi i "nikad dovoljno mršava i bogata". Imperativ ljepote kasnije je, tijekom desetljeća pa i cijelog stoljeća, toliko ojačao da se u današnje vrijeme ružnoća čak smatra nepristojnom.

Dakako, mnoge su žene Chanelinu rečenicu shvatile ekstremno, što je dovelo do ekspanzije bulimije i anoreksije, a aktualni instagramski trendovi, ta virtualna slikovnica, puno je mlađarije u tolikoj mjeri očarala da već godinama nisu pročitali ni jednu knjigu...

'Ima tu još posla'

Opsjednutost izgledom, jasno, nije dobra; ali nije ni pretilost. Uza svu duhovnu ljepotu ne možemo negirati i važnost "ambalaže", ako ni zbog čega drugog, onda zbog zdravlja.

A upravo zdravlje bilo je okidač za drastičan rad na sebi, u prvom redu skidanje kilaže u slučaju 19-godišnje Solinjanke Lare Katić. Nije šala; sve mi koje poslovično (i počesto doživotno) kuburimo s pet do deset suvišnih kilograma znamo koji je pothvat to trajno skinuti "s kostiju". A Lara je – pazite sad – skinula triput više, dakle trideset kilograma!

- Pristala sam razgovarati s vama ne zbog želje za isticanjem, jer uostalom smatram da trebam smršavjeti još desetak kilograma do idealne težine; treba tu još posla. Moja je želja bila ohrabriti cure koje su se jako udebljale da riješe problem pretilosti, ali i razbiti neke predrasude poput one da "pušenje smanjuje apetit, i tako indirektno pomaže u mršavljenju" – navodi mlada djevojka, koja uskoro kreće u četvrti razred srednje škole, uči za kozmetičarku i već odrađuje praksu u jednom poznatom splitskom salonu.

Kilaža na stotki

- Cijeli život sam bila "buca debeljuca", još od svoje pete godine. Navikla sam se na takvu, okruglastu fizionomiju; smetala mi jest, pogotovo u pubertetu, ali očigledno ne dovoljno da bih se trgnula i bilo što ozbiljnije poduzela – prisjeća se Lara, čije su prehrambene navike do prije samo godinu dana bile "koma".

- Dakle, moj bi dan započinjao doručkom iz pekarnice: dvije, tri krafne, možda neka piroška sa sirom i slično, u ime "raznovrsne prehrane". Slano-slatko, i to oko deset-jedanaest, kad bi mi bila škola popodne. Naravno, prije škole bih obilno i ručala, ono što mama skuha. Onda bih u školi nešto i marendala, je li, dugo je vrijeme do večere... Doduše, ta bi marenda bila "lagana", tipa čokolada ili koji komad voća, ali bi zato večera nakon škole bila "konkretna". Često bih se znala noću probuditi, pa još nešto u polusnu "čoknuti". Moram reći i da sam bila sportski skroz neaktivna, jedino što sam poduzimala bili su izlasci na kave i pića, a kad smo već kod pića, važno je reći da mi je koka-kola bila miljenica, kao i sve drugo gazirano i puno šećera – veli Lara.

Alarm joj se upalio u trenutku kad su se, nažalost (a u jednu ruku, i na sreću), pojavili zdravstveni problemi...

- Svako ljeto otkad idem u školu radila sam na benzinskoj pumpi sezonski posao pranja prozora automobila, i tako sebi malo podebljavala džeparac za zimske dane. No, lani sam tijekom rada osjetila tegobe s kretanjem, sve više su me boljela koljena i ruke, postala sam troma, a povisio mi se i krvni tlak. K tomu, kilaža se približila stotki, i to je bila ta psihološka granica kad sam sebi rekla: "Lara, sad je dosta".

Odlučila sam nešto ozbiljno poduzeti, jer ranije "nazovi-dijete" i odlasci u teretanu gdje sam više ljenčarila nego radila, jasno, nisu dali rezultat. Obratila sam se za pomoć osobnoj trenerici i počela s intenzivnim, svakodnevnim treninzima pod stručnom paskom. K tomu, promijenila sam prehrambene navike, ali ne na način da gladujem. Umjesto da se ujutro najedem peciva iz pekare, pojela bih omlet od dva jaja s posnim sirom, ručala bih najčešće piletinu sa povrćem, a za večeru nešto slično.

Izbacila sam ugljikohidrate na jedan period u potpunosti, kao i sve voće osim limuna u limunadi. U školu sam za marendu nosila tećice s kupusom; zezali su me da se "čuje", ali su me i podržavali u mojoj borbi. Dok su drugi učenici u fast foodu kupovali topli sendvič, ja sam kupovala salatu s piletinom – prisjeća se Lara svoje dijete, koja joj je u međuvremenu postala stil života.

Na redu je ljubav

- Nedjeljom sam uvela "cheat day", takozvani dan za varanje metabolizma unosom većeg broja nezdravih kalorija, ali na kraju sam i to ukinula jer mi je recidiv teško padao; podsjećao me na ovisnost o mastima koju sam htjela ostaviti zauvijek iza sebe. Moram reći i da je priča o pušenju cigareta kao mjeri za suzbijanje gladi teška zabluda; pušila sam godinu dana, i to najstrastvenije nakon slasnih obroka.

Tako sam uz kilažu razvila i ovisnost o nikotinu, dok nisam paralelno sa dijetom i treniranjem odlučila odbaciti i taj nikotinski porok. Pun pogodak; tijelo mi je dobro reagiralo, suzbila sam sve tegobe koje su me mučile i napokon počela barem donekle dobro izgledati u očima ljudi – skromno će djevojka, kojoj se – što zbog ranijeg izgleda i manjka samopouzdanja, a što zbog okolnosti – u njezinu mladom životu još nije dogodila ljubav. Pa nastavlja:

- Kao da sam tek prije godinu dana počela otkrivati sebe u nekom pravom svjetlu; nakon što sam uspjela doći na koliko-toliko korektnu kilažu, uredila sam i zube, počela se više dotjerivati. Stekla sam samopouzdanje i nove prijatelje, počela više izlaziti i zabavljati se. Iz prve ruke vam mogu reći da veza zdravlja i ljepote nije puka fraza, nego živa istina. Zahvalna sam familiji i prijateljima na tom otkriću, te nadasve podršci koju su mi pružili tijekom prošle godine kad se počeo ostvarivati moj san – dirnuto je kazala mlada Lara Katić, pobjednica u jednoj od najtežih bitaka koje čovjek može voditi: onoj sa samim sobom.