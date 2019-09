Solinske ljepotice krase svaku svečanost u svome gradu, a ima ih od 4-godišnjih curica do udanih gospođa: Posjetile smo svaki kutak Lijepe naše i s ponosom predstavljamo naš grad!

Kada nekom u Solinu spomenete mažoretkinje, reći će vam ljudi kako one krase gotovo svaku solinsku svečanost, svojim osmijehom, lipim sjajnim monturicama, frizuricama i štapićima koje vješto okreću, bacaju u vis ili šalju od ruke do ruke…

Koliko li je samo takvih prigoda bilo kroz njihovih 15 godina rada, teško je njihovoj predsjednici, voditeljici i osnivačici Dorotei Jurić i pobrojiti, ali je zato na jubilarnom koncertu na Gradini okupila sve one s kojima su se tijekom toga razdoblja družili i surađivali. Prisjetili smo se tada ujedno i brojnih lijepih trenutaka, a ujedno i njihovih "prvih koraka" u Solinu.

- KUD "Solinske mažoretkinje" osnovan je kao udruga 2004. godine, a neki se možda sjećaju i ranijih godina dok smo djelovali pod plesnom skupinom Doma kulture "Zvonimir" u Solinu.

Broj djevojčica koje su prošle kroz našu udrugu teško je odrediti, ali kad bismo rekli na stotine, sigurno ne bismo pogriješili.

Na našim treninzima se uvijek moglo vidjeti od četverogodišnje curice do udane gospođe – veli nam Dorotea, ističući kako su izrazito ponosni na prve generacije njihovih mažoretkinja, koje se mogu pohvaliti kontinuitetom, znači više od deset godina vježbanja. To su djevojčice koje su zajedno odrastale, natjecale se i putovale, kaže.

- Pored svih naših uspjeha na državnim, pa i europskim natjecanjima, naš najveći ponos je baš to - zajedništvo prije svega. Neraskidiva prijateljstva koja su se rađala kroz zajedničku ljubav prema mažoret plesu ne mogu zamijeniti ni jedan sjaj medalje ili osvojeno postolje na natjecanju – govore Dorotea i dopredsjednica KUD-a "Solinske mažoretkinje", Milena Milišić, koja je nekoć počela kao curica plesati kod "tete Doroteje" u Domu "Zvonimir" i prije osnivanja mažoretkinja.

- Uvijek se s radošću sjetimo našeg prvog zajedničkog međunarodnog putovanja u Bugarsku, osvojenog zlatnog mjesta u twirlingu i odlaska na europsko natjecanje u Češku. Posjetile smo skoro svaki kutak Lijepe naše, i nekoliko europskih gradova, te smo ponosno predstavljale naš grad – ističu dalje naše sugovornice, a u društvu s njima je i Antonija Tomičić, koja je u mažoretkinjama otkad udruga postoji, dakle svih 15 godina.

- Roditelji su me upisali kao predškolca da mi trening stvori nekakvu naviku i obavezu te da kao kombinacija plesa, gimnastike i manipulacije štapom utječe na moj razvoj. Nije mi trebalo dugo da ovo zavolim i da nestrpljivo iščekujem svaki trening. Stvorila su se s godinama velika prijateljstva, na timski duh navikla sam se odmalena, a živile smo za natjecanja i putovanja – veli nam 22-godišnja Antonija.

- I danas je tako, barem što se mene tiče, obožavam nakon cijelog dana doći u dvoranu i vježbati kako sa svojim timom, tako i prenositi neka znanja na mlađe naraštaje. Imala sam priliku natjecati se na državnoj i na europskoj razini i to mi ostaje za cijeli život kao nezaboravno iskustvo. Putovanja i pokoja medalja ostaju za uspomenu, ali to je manje bitno od prijateljstva i svega što su me naučile mažoretkinje. Moram spomenuti i trenericu koja nam je svima bila, i ostala, prvenstveno roditelj, zatim prijatelj, te nas gradila kao osobe i kao plesače. Iako već odavno seniorka u ovome, teško se odvojiti od štapa i dvorane, posebna je to ljubav – ističe Antonija, koja pomaže Dorotei poučavati i mlađe naraštaje mažoretkinja.

Među njima su i 9-godišnja Marina Muštra i 11-godišnja Nina Gotovac.

- Moja mama i teta su prije trenirale mažoretkinje. Nisam znala za što bi se odlučila, pa su mi one predložile da probam ići na mažoretkinje. Učinilo mi se ispočetka teško vrtiti štap, ali nije mi trebalo dugo da to savladam i da baš zavolim mažoretkinje – govori nam Marina.

I njezinoj kolegici Nini sviđa se biti članicom ovog tima, voli s njima i putovati.

- Prvo dalje putovanje bilo mi je u Orebić, gdje smo osvojile i brončanu medalju – kazuje Nina, a potom obje odlaze još malo provježbati formaciju jer bliži se večerašnji nastup uz brojna društva.

- Uvijek ističemo prijateljsku suradnju s plesnim i sportskim udrugama i klubovima u Solinu, koje smo, evo, pozvali i na proslavu naše obljetnice. Često surađujemo i s Gradskom glazbom "Zvonimir", ali i s brojnim drugim udrugama, kao i mažoretkinjama iz okolnih sredina poput Splita, Sinja, Kaštela, Segeta... – navodi Dorotea, zahvaljujući ovom prilikom na podršci i Gradu Solinu za sve protekle godine.

- Također, hvala i svim našim vrijednim roditeljima i svim drugim prijateljima, uz želju da još dugo godina surađujemo i budemo dio našega grada - poručuju "Solinske mažoretkinje", a prva prigoda da ih opet vidite na djelu bit će sigurno već sljedećih dana, na događanjima užežin Dana grada i Male Gospe, solinske zaštitnice.