Nakon premišljanja kako krenuti s 'nečim' u ugostiteljstvu, ovi su Splićani došli na neobičnu ideju: zavirite u njihov restorančić blizu centru grada

"Sve je krenulo od knedli", kažu nam Ema Baković i Mario Babić, koji su nakon puno promišljanja i planiranja kako krenuti s "nečim" u ugostiteljstvu, na jednom od svojih putovanja našli rješenje: otvorit će kuću knedli. Knedle, naravno, oboje obožavaju, a u Splitu tako nešto ne postoji, ali upuštanje u ovaj posao za njih nije značilo samo "kuhati knedle" nego stvoriti cijelu priču oko "slatkarije" od krumpirova tijesta.

Od ideje do otvaranja kuće knedli "Borgo" trebalo im je osam mjeseci. Od toga su šest mjeseci s jednom slastičarkom usavršavali recepte za 17 vrsta knedli, koje danas imaju u ponudi, a uz to su cijelo vrijeme kreirali prostor koji je morao biti - nešto posebno. I postigli su cilj.

"Cherry Lamp" nad ulazom

Kad idete splitskom ulicom Domovinskog rata, preko puta Pravnog fakulteta, u prostoru gdje je nekad davno "Brodomerkur" prodavao bijelu tehniku... Već na samom ulazu u "Borgo" ostanete zatečeni kad ugledate najveće trešnje na svijetu - na svakom izlogu dva para crnih lustera u obliku crnih trešanja - poznate "Cherry Lamp" koje je dizajnirala slovenska dizajnerica svjetskog glasa, Nika Zupanc za talijanski brand "Qeeboo", a o kojoj smo nedavno pisali na ovim stranicama. Nikine trešnje su bile znak da se u unutrašnjosti "Borga" krije nešto posebno.

Ugođaj u restorančiću od 145 metara četvornih je takav da bi ga svatko poželio imati u svojem domu. Od kombinacija boja, preko namještaja - stolova, stolica, fotelja, rasvjete... a uz sve ima puno zelenila, pravog živog cvijeća baš po zahtjevima najnovijih trendova. I tu, nakon zelenila, odmah uočavamo i prepoznajemo tri "šešira" - lustere "Vertigo" francuskog branda "Petite Friture", koji su se zbog atraktivnosti i originalnosti pojavljivali kao dio interijera u nekim novijim suvremenim filmovima, pa čak i u turskim serijama kad se želi naglasiti i raskoš i ukus.

Tapete i na plafonu

Da je bilo ukusa kod naših domaćina u kući knedli, uvjeravamo se sa svakim komadom namještaja u prostoru koji je praktično "obložen" s najvećim božurima koje ste mogli zamisliti. Naravno, nije riječ o cvijeću, već o cvjetnim tapetama po okolnim zidovima i plafonu (!) koje pak potpisuje hrvatska dizajnerica Josipa Maras, autorica čije su tapete osvojile mnoge ambijente u nas i izvan Hrvatske. Ema i Mario otkrivaju da je za ovakav interijer zaslužna arhitektica Jelena Vesanović Matić.

Slijedila je njihovu želju i "nacrtala" interijer za koji je neke dijelove namještaja trebalo raditi po mjeri, jer se jednostavno nisu imali gdje kupiti, poput umjetnih prozora. Oni zapravo ne postoje, ali daju "danje" svjetlo kao da su pravi, a napravio ih je Emin otac Nikša Baković, umjetnik zlatnih ruku, koji je osim stručnog nadgledanja svakog koraka u uređenju sam napravio i konstrukciju polica iza i iznad šanka.

Svaki stol je nacrtan i izrađen prema pravim mjerama, tako da je uz njega ugodno sjediti i konzumirati čudesa od knedli. Za stolovima su postavljene različite stolice, neke su birano kupovali, a druge su još dodatno dorađene presvlačenjem sjedišta u "rascvjetanu" tkaninu kakvu je zamislila arhitektica.

Pitamo i kako su došli do imena "Borgo". Kažu da je to došlo gotovo samo od sebe. "Borgo" je inače značilo naselje izvan utvrde, a u njihovoj blizini su pred koju godinu otkriveni rimski ostaci i također nazvani "borgo", zato što su izvan Dioklecijanove palače.

Vlasnici nam usput govore da se u kuhinju spušta liftom, a dolje je, vele, raj za pet kuharica. Doduše, one dnevno ogule i 40 kilograma krumpira i mijese tijesto na stari način, pa u jednom danu naprave i 300 knedli. Ema i Mario dodaju da krumpir nabavljaju u Sinju, a i do toga je trebalo doći, jer, kažu, ni sami nisu znali da ima toliko vrsta krumpira te da je najbolji onaj koji nije puno zalijevan. A na kraju puta, od Sinjskog polja do "Borga", nastanu te poželjne kuglice kakve nisu pravile čak ni naše mame.