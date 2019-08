Djevojčica koja želi promijeniti svijet ili lutka na koncu? Iza 16-godišnjakinje o kojoj svi bruje nevjerojatno je putovanje, no kritičari tvrde: Cijene bi bile astronomske za većinu ljudi!

Šesnaestogodišnja Greta Thunberg za naše pojmove tek je djevojčica. No već sada je jasno da se radi o snažnoj mladoj ženi koja se ne boji ići protiv struje. Djevojka je svojim posljednjim aktivističkim projektom probudila mnoge uspavane glave kada je riječ o očuvanju okoliša.

Mlada Šveđanka svoj je život posvetila borbi protiv klimatskih promjena. No zadnji pothvat najjače je odjeknuo u svim svjetskim medijima. Naime, na samit o klimatskim promjenama u New Yorku odlučila je iz Europe otputovati na 60-metarskoj jedrilici Malizia II, kako bi izbjegla putovanje avionom. Ekološki prihvatljivu brodicu pokreće solarna energija, a ne emitira štetne plinove.

- Malo tko to zna, ali zračna putovanja godišnje emitiraju ugljičnog dioksida koliko i neke velike svjetske ekonomije - kaže Tristan Smith, predavač na Energetskom institutu University College u Londonu.

Čak i kruzeri bilježe značajna emitiranja ugljičnog dioksida.

Na put od gotovo 5000 kilometara krenula je iz engleskog Plymoutha. Ali, nije samo more bilo nemirno tijekom njezina putovanja. Buru su izazvali komentari na društvenim mrežama, osobito od političara i utjecajnih ljudi.

U 21. stoljeću putovanje jedrilicom definitivno je neobičan izbor prijevoznog sredstva za prelazak oceana, pa je ovaj potez mlade Šveđanke privukao veliku pozornost diljem svijeta. Vojska obožavatelja, ljudi koji su oduševljeni Gretinom idejom, bodrila je djevojčicu tijekom čitavog puta i pratila njezin napredak. S druge strane, piše Washington Post, mnogo je i kritičara njezina pothvata.

Arron Banks, britanski biznismen koji je profitirao na kampanji oko Brexita, na Twitteru je zbijao šale na račun putovanja ove tinejdžerice.

"Nesreće na jahtama događaju se u kolovozu...", napisao je.

Komentar bankara izazvao je lavinu reakcija britanskih političara i slavnih osoba. Članica Zelene stranke Caroline Lucas, čije je bodrenje pothvata male Šveđanke i potaknulo ove tweetove, rekla je da joj je muka od njegovih komentara. Čak ga je i prijavila Twitteru.

Britanska glumica Amanda Abbington također se osvrnula na Gretino putovanje.

"Ako ste odrasla osoba, ako ste odgovorni i rugate se ovoj mladoj djevojci zbog toga što pokušava pridonijeti dobrobiti našeg planeta, zaista vas samo mogu žaliti", napisala je na Twitteru.

"Također mislim da ste nevjerojatno okrutni, zli i bezosjećajni", dodala je.

Banks se branio objašnjavajući da se samo pokušao našaliti i komentirao je da ljevičari nemaju smisla za humor.

"Naravno da ne želim da djevojka nastrada", napisao je, dodajući da je Thunberg netko zloupotrijebio za svoje ciljeve, ne napominjući o kome je riječ.

No, ovo nisu prve kritike koje je djevojčica pretrpjela. Bila je jedna od najglasnijih tijekom akcije za borbu protiv klimatskih promjena, organizirala je prosvjede ispred svoje škole u Stockholmu i tako inspirirala mlade diljem svijeta da zahtijevaju od globalnih političkih moćnika da nešto učine u pitanju klimatskih promjena. Inače, Thunberg je u ožujku nominirana za Nobelovu nagradu.

I dok je mnogi smatraju heroinom, drugi osuđuju njezin aktivizam. Konzervativni francuski političar također se našalio s djevojkom kada je držala govor zastupnicima u francuskom parlamentu prošlog mjeseca i nazivao ju je proročicom u kratkim hlačicama.

Steve Milloy, bivši član tima američkog predsjednika Donalda Trumpa, nazvao ju je lutkom.

Thunberg nisu pretjerano zabrinule ove kritike.

"Mi koji se brinemo o ekologiji i klimatskim promjenama postali smo crne ovce koje moraju govoriti ljudima stvari koje im nije ugodno slušati jer nitko drugi to neće napraviti, i nitko drugi se ne usudi", odgovorila je.

Također je rekla da će ignorirati ljude koji su skeptični u vezi klimatskih promjena.

"Oni koji ignoriraju ove teme žele preusmjeriti pozornost s klimatskih problema na nešto drugo. Ne brinem se oko toga, napravit ću ono što moram", izjavila je za medije na press konferenciji uoči puta.

Thunberg nije odgovorila na posljednje kritičke komentare. Pristup internetu tijekom putovanja bio joj je ograničen, iako je uspijevala na društvenim mrežama dijeliti fotografije s putovanja i informirati javnost o napretku.

Putovala je sa svojim ocem Svanteom i malim timom ljudi koji su činili Boris Herrmann, 38-godišnji Nijemac, kapetan jedrilice, organizator Pierre Casiraghi i Nathan Grossman, koji snima dokumentarni film o putovanju.

Putovanje je započelo u trenutku kada je djevojka stupila u kontakt s Herrmannovim timom. Oni su sami ponudili da putuju s djevojkom do New Yorka.

"Pobrinut ćemo se da Greta sigurno stigne do odredišta", rekao je.

"Počašćen sam što je prihvatila našu ponudu kao ekološki najmanje štetnu opciju za prelazak Atlantika, iako to nije najudobniji tip putovanja", zaključio je kapetan.

Ovakvo putovanje nije bilo jednostavno. "Malizia II" jest elitni brod, ali nedostaje mu mnogo sadržaja. Izgrađen je 2015. godine, od laganih materijala koji bi trebali moći izdržati i najekstremnije vremenske uvjete. Plovilo pokreću solarni paneli i podvodna turbina. Nema toalet i nije dovoljno osvijetljen, tako da je Thunberg kao wc koristila kantu i imala je stolnu lampu pomoću koje je čitala i vodila dnevnik putovanja.

Jela je zamrznuta gotova jela, piše New York Times, i pila desaliniziranu morsku vodu. Sporadično je komunicirala sa svijetom preko satelitskog telefona, slala je tako poruke i postavljala sadržaje na društvene mreže. Na brodu su samo dva kreveta, na kojima su spavali Thunberg i njezin otac. Ostatak posade spavao je na vrećama za sjedenje.

Brod je krasio Gretin citat “Ujedinimo se u znanosti”.

Prije nego što je isplovila, rekla je novinarima da se raduje putovanju, iako očekuje da će patiti od morske bolesti.

"Znam da će biti teško, ali moram razmišljati o tome da će trajati samo dva tjedna i onda se vraćam u stvarnost", izjavila je.

Uz sve ove kritike, činjenica je da je djevojka ispunila svoj osnovni cilj, a to je podizanje svijesti o klimatskim promjenama.

Unatoč tome, teško da će u stvarnosti ovaj njezin pothvat nešto bitno promijeniti. Smith, predavač na University College London kaže da su male šanse da ljudi masovnije prihvate ovakav održivi oblik međuoceanskog putovanja.

"Cijene bi bile astronomske za većinu ljudi", kaže on.

U biti, malo ljudi ima luksuz i mogućnost da dva tjedna provede na ovakvom putovanju. Ali, Gretin će pothvat možda nagnati barem nekolicinu da razmisle koliko često i na koji način putuju. Mnogi Europljani već više koriste željeznice za putovanja i smanjuju prekooceanske letove.

"U poslovnom svijetu neke prijevozne kompanije počinju koristiti energiju vjetra da bi putovanje učinili energetski učinkovitijim", dodaje Smith.

Inače, cijena ovog ekološki prihvatljivog putovanja nije objavljena, ali u medijima se pojavila informacija da samo izgradnja ovakvog plovila prelazi vrtoglavih četiri milijuna eura.

No, pitanje je koliko košta ljudsko zdravlje i način života na koji smo navikli, budući da će se planet zagrijati i do tri stupnja do kraja stoljeća ako nastavimo živjeti kao dosad. U cijelom svijetu očekuje se promjena klime, ekosustava, rast razine mora.

Prema podacima Ujedinjenih naroda, da bismo izbjegli katastrofalno globalno zagrijavanje, do 2030. godine bismo trebali prepoloviti emisije štetnih plinova. Izvješća ove organizacije iz godine u godinu podcrtavaju činjenicu da zaista dolazi do zagrijavanja planeta, a uzrokovano je isključivo djelovanjem čovjeka.

Već naša djeca snosit će posljedice. Mlada Greta Thunberg barem će u toj ne tako dalekoj budućnosti moći reći da je napravila jedan korak, i ako ništa drugo, potaknula rasprave o budućnosti koja nas čeka.