Iako su od njezine smrti prošle 22 godine, svjetski mediji još uvijek su fascinirani životom i smrću princeze Diane. Mjesecima prije obljetnice njezine smrti 31. kolovoza mediji analiziraju njezine poruke, preispituju se njezini postupci, iznose "dosad neviđeni detalji" iz privatnog života, vadi prljavo rublje iz vremena razvoda od princa Charlesa i izdaju knjige o njezinu životu.

Sve to govori da je Dianina priča i dalje itekako unosan biznis. Koliko daleko su pritom spremni ići potvrđuje novi tematski park u SAD-u koji će posjetiteljima omogućiti da dožive najkontroverznije trenutke iz novije povijest - među ostalim i prometnu nesreću u kojoj je poginula Diana. Posjetitelji parka u državi Tennessee imat će priliku proživjeti rutu kojom je prolazila princeza u zadnjim trenucima života.

- Prikazuje se put kojim je išla nakon napuštanja hotela "Ritz", papparazzi koji su je progonili i prasak za koji mislimo da je zaslijepio vozača - i kako se to dogodilo - objašnjava kreator parka Robin Turner, koji se nada da se princezini sinovi neće uvrijediti zbog njegove ideje, jer, tvrdi "nema krvi, sve je kompjuterska animacija sudara".

Ljudi će moći istražiti i mnoge teorije zavjere koje su se pojavile nakon Dianine smrti, uključujući tvrdnje da je bila trudna s djetetom partnera Dodija Fayeda i da je Buckinghamska palača dogovorila njezino ubojstvo.

- Anketirat će vas što vjerujete da je uzrok njezine smrti i tko stoji iza toga. Postavljamo pitanja poput: "Mislite li da su kraljevska obitelj upletena?" i "Mislite li da je bila trudna?"... - nastavio je Turner.

Nedavno se javila i Ingrid Seward, glavna urednica časopisa Majesty, časopisa koji se, među ostalim, bavi životima britanskih, europskih i drugih kraljevskih obitelji širom svijeta, u svojoj knjizi "Kraljica i Diana: Neispričana priča" otkrila je zanimljivi detalj o tome kako se Diana osjećala nakon razvoda s Charlesom.

- Diana i Charles nakon potpisivanja razvoda susreli su se u salonu jednog od stanova Kensingtonske palače u kojemu je ona živjela. Sjedili su na žutoj sofi, a ona ga je pitala: 'Zašto se ovo moralo dogoditi?' - piše portal New Idea. Seward je, naime, posljednja osoba s kojom je pokojna princeza imala intervju prije tragične nesreće.

Super svekrva i luda baka

I životi njezinih sinova Williama i Harryja stalna su meta medija, mnogi se pitaju kako bi se razvijali da nisu u dobi od 15, odnosno 12 godina ostali bez majke. Na to je pitanje, naravno, nemoguće odgovoriti. kao i na ono koju bi od supruga svojih sinova princeza Diana više voljela, bi li se bolje slagala s Kate ili Meghan.

Mnogi tvrde kako bi Diana, koja bi, da je poživjela, sada imala 58 godina i četvero unučadi, bila super svekrva i da bi bila oduševljena s obje nevjeste, iako, ruku na srce, teško je pronaći majku koja smatra da je bilo koja žena dovoljno dobra za njezine sinove. No, opće je mišljenje da bi Diana bila sjajan savjetnik i podrška nevjestama.

Možda bi se mrvicu bolje slagala s Kate koju bi prihvatila svim srcem, ali joj se ne bi nametala i nudila pomoć ako je ona ne bi tražila. Jedna od stvari koje su joj zajedničke s Meghan, osim sličnih osobnosti, jest kršenje pravila, kao i borba s medijima. Ipak, bilo bi i više problematičnih stvari vezanih uz Harryjevu suprugu.

Diana bi joj, primjerice, vjerojatno savjetovala da na zabavu darivanja djeteta u New Yorku putuje redovnom linijom, a ne privatnim zrakoplovom, zasigurno bi sinu i nevjesti to isto savjetovala i kad je posljednja bura u javnosti izbila zbog njihovom korištenja privatnih letjelica za odlaske na dva kratka odmora na Mediteranu.

I dok bi Kate teško mogla naći bilo kakvu zamjerku, ono što se Diani sasvim sigurno ne bi svidjelo jest Meghanin utjecaj i kontrola koju ima nad Harryjem. No, pitanje je bi li se Harry oženio s Meghan da je njegova majka još uvijek živa jer bi mu život sasvim sigurno bio drugačiji, ali Diana bi nesumnjivo jedino željela da joj sinovi budu sretni, bez obzira s kim bi se oženili.

Sve je to, dakako, u domeni "što bi bilo kad bi bilo", Diane nema već 22 godine, umrla je u dobi od 36 godina u ranim jutarnjim satima 31. kolovoza 1997. godine, nedugo nakon tragične prometne nesreće u Parizu koju do danas prate brojne kontroverze.

Nakon razvoda od princa Charlesa, Diana je započela novo poglavlje u životu, intenzivno se bavila brojnim humanitarnim projektima i svoj status zvijezde koristila usmjeravanjem pozornosti na različite probleme.

Mediji su je uvijek proganjali, ali nakon dvogodišnje veze s pakistansko-britanskim kirurgom Hasnatom Khanom i tek započete veze s Dodijem Fayedom, sinom egipatskog milijardera Mohameda Al-Fayeda, vlasnika robne kuće Harrods, medijska pozornost je doživjela novi vrhunac u ljeto 1997. godine. U srpnju je krasila naslovnicu Vanity Faira koji se bavio time kako se snalazi nakon razvoda od Charlesa. Fotografije je snimio Mario Testino, bili su to njezini posljednji službeni portreti.

Na svoj 36. rođendan, 1. srpnja, bila je na proslavi stote godišnjice londonske galerije Tate, bio je to poseban dan, dobila je 90 buketa cvijeća, a Harry je okupio ekipu školskih kolega i predvodio ih pjevajući joj "Happy Birthday" preko telefona. Dva tjedna kasnije viđena je na odmoru u St. Tropezu na jugu Francuske, gdje je posjetila Dodija Fayeda. Tijekom odmora sa sinovima je boravila u golemoj vili obitelji Al-Fayed, Castle St. Therese. Tu se navodno zbližila s Dodijem i u vili su zajedno boravili nekoliko puta prije nego što su oboje poginuli u nesreći u Parizu.

Najveća kriza u monarhiji

U prvoj polovici kolovoza Diana je bila u trodnevnom posjetu Sarajevu, gdje je nastavljala upozoravati opasnost od neeksplodiranih mina. Nije se susretala s političarima, svoj je posjet opisala kao "potpuno privatan", posjećivala je žrtve mina i lokalne udruge invalida i stručnjake za rehabilitaciju.

Pred kraj kolovoza mediji su pisali da je Diana na krstarenju Mediteranom na Dodijevoj luksuznoj jahti, plovili su od juga Francuske do Sardinije prije nego su odletjeli u Pariz 30. kolovoza. Nakon večere u hotelu "Ritz", odvezli su se limuzinom koju su progonili fotoreporteri na motorima. Rezultiralo je to nesrećom u tunelu ispod mosta Pont de l'Alma, na mjestu nesreće poginuli su Dodi i njihov vozač Henri Paul, Diana je proglašena mrtvom u bolnici nekoliko sati kasnije, preživio je Dianin osobni čuvar Trevor Rees-Jones. Šest dana nakon smrti, 6. rujna 1997., Diana je sahranjena na obiteljskom imanju obitelji Spencer u Althorpu. Bili su to dani neviđene kolektivne tuge u Velikoj Britaniji i dani najveće krize za monarhiju. Njezin pogreb u Westminsterskoj opatiji na televiziji i radiju pratilo je oko 2,5 milijarde ljudi širom svijeta, a više od milijun ljudi okupilo se na ulicama Londona kako bi joj odali posljednju počast.

Humanitarka, modna ikona, najfotografiranija žena svijeta, odana majka, Dianino najveće naslijeđe, osim dvojice sinova, je modernija britanska monarhija koju je natjerala na promjene i pripremila za 21. stoljeće kršeći mnoge tradicije, ona je zaslužna što je kraljevska obitelj danas više u kontaktu s javnošću. Bila je prva članica kraljevske obitelji koja je budućeg kralja rodila izvan doma, princa Williama, a kasnije i Harryja, rodila je u rodilištu Lindo londonske bolnice St. Mary, istom onom u kojemu je kasnije njezina nevjesta Kate rodila svojih troje djece.

Bila je majka koja se zaista brinula o sinovima, dojila ih je, sama je odabrala njihova prva imena iako je Charles želio da se prvi sin zove Arthua, a drugi Albert. Iako se odrekla posla odgojiteljice kad se udala, roditeljstvo joj je bilo ispred kraljevskih obaveza, iako ih je povremeno morala povjeravati brzi dadilja, nastojala je svoje obaveze organizirati tako da se može što više posvetiti sinovima. Zahvaljujući njezinu inzistiranju, William je bio prvi nasljednik prijestolja koji se nije školovao kod kuće, nego u javnoj školi, a njega i Harryja je vodila u školu kad god je mogla. William i Kate su slijedili njezin primjer kad je u pitanju školovanje njihove djece, princeza Charlotte će za nekoliko dana početi pohađati istu školu nedaleko Kensingtonske palače kao i njezin stariji brat, princ George.

Nekraljevski način života

Diana je svoje sinove izložila "nekraljevskom" načinu života, osim škole, vodila ih je na hamburgere u McDonald's, vozili su se autobusima i podzemnom željeznicom, vozili su bicikle, išli na rafting i u zabavne parkove, nosili su jeans i bejzbolske kape, u Disneylandu su čekali u redu kao i svi ostali posjetitelji.

Nema sumnje da bi bila i sjajna baka. U jednom je razgovoru William rekao da svojoj djeci stalno priča o njihovoj baki Diani, ali mu je pomalo teško potpuno prenijeti sliku o njoj budući da je Kate nije poznavala pa ne može na taj način govoriti o njoj. Kazao je i kako misli da bi Diana bila "baka iz noćne more", dolazila bi bez najave kad je vrijeme kupanja, igrala se s djecom u kadi, napravila nered, isprolijevala kupaonicu i onda samo otišla kući. Djeca bi je sasvim sigurno obožavala.

Bila je modna ikona, kao što su to danas njezine nevjeste, nije se bojala, ni tijekom braka s Charlesom, hrabrih modnih odabira i kršenja kraljevskih pravila, poput razotkrivanja ramena. Savršeno je razumjela i koristila moć mode, kao i moć medija, a to je bio i jedan od razloga za kritike na njezin račun. Ima onih koji smatraju kako je Diana sama pustila novinare i paparazze u svoj život jer je znala da su oni izvor njezine moći. Neki je nazivaju manipulativnom, nepredvidivom, egocentričnom i posesivnom, ali nema sumnje da je, usprkos manama, "narodna princeza" bila fascinantna osoba. Njezin je život bio kratak, ali je ostavio itekakav trag.

Ne brini, mama, ja ću ti vratiti titulu

Razvod između Diane i Charlesa finaliziran je 28. kolovoza 1996. godine. Dobila je 17 milijuna funta i 400.000 funta godišnjeg prihoda. Izgubila je titulu "njezina kraljevska visost", ostala je Diana, princeza od Walesa. Kraljica Elizabetha je navodno željela da Diana zadrži titulu kraljevske visosti, ali je Charles inzistirao na tome da joj se oduzme. William je navodno kazao: 'Ne brini, mama, ja ću ti je vratiti kad postanem kralj.'