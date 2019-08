'Kad budemo babe, neka novi naraštaji pivaju naše pisme': 'Oštrokondže' iz Solina napjevima iz Dalmacije, Zagore i Hercegovine obnavljaju baštinu

Nakon što je proteklog vikenda u sklopu Solinskoga kulturnog ljeta održano prvo izdanje Finns festivala, moglo bi se reći da nema straha za očuvanje naše tradicije. FINNS, punim imenom Festival izvornih narodnih napjeva Solin, nastao je u organizaciji "Oštrokondži", ženske vokalne skupine koja se bavi isključivo tradicijskim pjevanjem, i solinske javne ustanove u kulturi "Zvonimir".

- Ravnatelj Tonći Ćićerić prepoznao je projekt kao kvalitetan i oni su bili suorganizatori festivala. Bez njih bi sve to bilo puno teže izvesti - započinje Tina Ponoš, jedna od članica "Oštrokondži", ujedno i predsjednica istoimene udruge koja je pokrenuta u travnju ove godine.

Iza strogog naziva zapravo stoji sedam veselih djevojaka između dvadeset jedne i trideset šest godina koje su na sebe preuzele odgovornost očuvanja naše izvorne glazbe. Izvode samo tradicionalne napjeve, bez dodatnih aranžmana i obrada, a poslušati ih se može na raznim lokacijama i prigodama – od folklornih manifestacija i festivala, preko svečanih crkvenih božićnih koncerata pa sve do alternativnih klubova poput splitske Kocke ili Split Circusa gdje su nedavno održale jednoipolsatni samostalni koncert.

- Nismo ni očekivali da će kafić biti pun. Ljudi su nas super primili. Naša publika je stvarno miješana. Stariji se poistovjećuju jer im vraćamo nešto iz njihove mladosti dok mladi za dobar dio toga uopće nisu čuli, a onda kad nas poslušaju shvate da je to dobro - kaže nam Tina Ponoš koja je dio "Oštrokondži" od samih početaka, odnosno 2015. godine kada je cijelu priču pokrenuo umjetnički voditelj Dražan Domjanović.

- Njegova je ideja bila okupiti žensku vokalnu skupinu koja će se baviti isključivo narodnim napjevima. U početku je to bilo teško jer smo pjevale samo nas dvije djevojke - Dea Čule koja je prvi glas i ja, drugi alt, ali onda su došle nove cure. Članice su se u međuvremenu mijenjale, a u ovom sastavu pjevamo već tri godine - kaže nam Tina ponosno pokazujući na kolegice.

Naglasak su stavile na napjeve Dalmacije, Zagore i Hercegovine. U tome se, kažu, najviše pronalaze.

- To ne znači da ne pjevamo i napjeve iz Slavonije, Baranje itd., ali s obzirom na to da ima toliko kulturno umjetničkih društava u Slavoniji, želimo se bazirati na ovaj dio. Uvijek se kaže da u Slavoniji ima tisuću sela, a u svakom selu po tri KUD-a dok kod nas, recimo, to izumire. Folklorni ples ima svoje KUD-ove, ali ljudi koji se bave izvornim pjevanjem, toga nema pa smo mi odlučile to sačuvati - dodaje Dea.

Samo tijekom idućeg mjeseca očekuju ih dva koncerta na splitskoj Rivi (10. i 19. rujna), a spremaju se i za odlazak u Trnjane kod Slavonskog Broda na manifestaciju "Obnavljamo baštinu". Kažu nam kako se u posljednje vrijeme ne uspiju odazvati na sve pozive iako su, ne tako davno, one bile te koje su kontaktirale razne manifestacije u želji da nastupe. Iako ovaj put nismo uspjeli okupiti sve "Oštrokondže" u isto vrijeme na istom mjestu budući da je riječ o djevojkama i ženama koje uz glazbu, obavljaju i svoje redovne poslove, kažu nam kako se probe nikada ne preskaču.

Nalaze se dva puta tjedno, ponekad i tri, a s obzirom na to da su nedavno postale udruga, naglašavaju nam da im je sada lakše tražiti dozvolu za prostore za probe u Solinu (do sada su bile ugošćene u prostoru KUD-a "Brodosplit" u splitskom škveru). Upravo je Solin postao njihovo svojevrsno središte iako dio "Oštrokondži" živi u Splitu i Kaštelima.

- Ja se toliko veselim tim probama, tom društvu. Kažem svojima doma: "Danas nema ručka, proba je večeras", a i oni su sada cijeli u tome pa kažu: "Mama danas ide pivat", kroz smijeh nam kaže Mirela Bubić-Čudina koja je, za razliku od svojih kolegica, glazbenim vodama zaplovila tek prije koju godinu.

- To je uvijek u meni tinjalo, ali tek je sad izašlo na površinu tako da bolje ikad nego nikad. Zadovoljna sam što su me cure primile i tu moju crtu prepoznale - kaže Mirela, a djevojke dodaju kako je upravo ona dobri duh njihova sastava.

- Kad je god netko loše volje, ona ga podigne. Do samog kraja trudnoće dolazila je na svaku probu, a vratila se tri mjeseca nakon poroda - naglašavaju nam.

Njihove su probe bile još intenzivnije prilikom priprema za prvo izdanje FINNS festivala na kojemu je uz njih, nastupilo još devet sastava iz raznih dijelova Lijepe naše.

- Nalazile smo se tri, četiri puta tjedno i ozbiljno radile na naših nekoliko izvedbi koje su različite po izričajima. Htjele smo to dobro odraditi i prezadovoljne smo reakcijama publike. Kad vam dođe netko tko se dugo bavi glazbom i pohvali vas, to puno znači. Presretne smo i baš smo se napunile pozitivnom energijom za dalje - kaže nam Jelena Mikačić Konta i otkriva kako ih u Solinu već polako prepoznaju pa im je tako grupica gospođa jednom prigodom radosno kazala "evo naših Oštrokondži".

Inače, za sam naziv skupine zaslužan je njihov umjetnički voditelj Dražan Domjanović, a djevojke su ga rado prihvatile.

- Svi nas prvo to pitaju - "Oštrokondže", zašto baš taj naziv. Kad smo bile na gostovanju u Šibeniku, jedna gospođa nam je napisala pismo u kojemu stoji "niste vi oštrokondže, vi ste slavuji", ali da nije tog imena možda nas ljudi ne bi pamtili - kaže nam Jelena dok Mirela primjećuje da je ime "zvučno, kratko i opako".

- Negativna je primjena u narodu što se tiče oštrokondži, ali ako se uđe dublje u tematiku, to su u tadašnje vrijeme bile žene koje su držale tri kantuna kuće, koje su se borile za svoj život i koje, u krajnju ruku, nisu dale na sebe. One su imale svoj stav, to je danas normalno, ali prije su ih zvali oštrokondžama - kaže Tina.

Ovih sedam djevojaka spremno upija znanja i od starijih kolegica poput gospođa iz KUD-a "Gradina" iz Polače ili, kada je neretvansko pjevanje u pitanju, od Rogotinki iz KUD-a "Marko Markota".

- Dosta učimo od njih, ne samo što se tiče pjesama nego one na nas prenose i svoja znanja i iskustva - kažu nam djevojke.

Jedan od najboljih tekstova koje smo od njih čule je "Pivat oću, pivat je sloboda, pivat je moja razanoda" - ističe Dea.

Osim samim vokalima, "Oštrokondže" pridaju pažnju i odjeći u kojoj dolaze pred publiku. Tako na nastupe u crkvama i festivalima stižu u narodnim nošnjama dok za klubove imaju spreman nešto moderniji styling - traperice i majice s likom temperamentne kumpravende Mare Mulice iz "Našeg malog mista".

Ove se majice nalaze i u prodaji pa nam tako prepričavaju anegdotu kada su iz auta ugledale nepoznatu djevojku u istoj odjevnoj kombinaciji. Prvo su se međusobno kontaktirale i kada su bile sigurne da to nije ničija prijateljica, shvatile su da je zaista netko nepoznat kupio njihovu majicu - kažu nam pomalo skromno.

- Mi smo sve to započele iz nekakvog hobija, iz ljubavi prema ovoj vrsti glazbe. Nećemo mi nikad ići na to da se isključivo komercijalno bavimo ovim. Nama je jasno da ćemo, kako bismo približili ovaj izričaj publici, morati ići prema tome u nekim manjim segmentima, ali nama je cilj da jednom, kad budemo babe, na nekoj obljetnici "Oštrokondži" novi naraštaji ovo pjevaju. E, onda smo mi svoj posao obavile - zaključuje Tina.