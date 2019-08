Za razliku od svog mlađeg brata Harryja i njegove supruge Meghan, koji su navukli bijes javnosti zbog korištenja privatnih zrakoplova, princ William je sa suprugom, vojvotkinjom Kate, i troje djece, na odmor u kraljevsku rezidenciju Balmoral u Škotskoj putovao niskobudžetnom redovnom linijom.

William i Kate, s prinčevima Georgeom i Louisom, te princezom Charlotte, u četvrtak ujutro su iz zračne luke Norwich poletjeli za Aberdeen letom za koji karta košta 73 funte po osobi, a odatle su otišli u Balmoral u posjet kraljici Elizabethi II. i princu Philipu koji tamo tradicionalno provode ljeto.

Mladi kraljevski par je s djecom iz zrakoplova prešao u vozila koja su ih čekala, William je sam nosio dio prtljage, uz njega su trčkarali šestogodišnji George i četverogodišnja Charlotte noseći svoje male ruksake, a Kate je u naručju nosila najmlađeg Louisa, pratila ju je obiteljska dadilja Maria Borrallo. Jedan od putnika u zrakoplovu kasnije je izjavio kako je kraljevska obitelj sjedila naprijed i nitko nije znao da su na letu, ponašali su se kao svi ostali putnici.

Naravno, odmah su krenule neizbježne usporedbe s Harryjem i Meghan koji su u samo 11 dana četiri puta letjeli privatnim zrakoplovima, najprije na odmor na Ibizu gdje su proslavili Meghanin 38. rođendan, a dva dana nakon povratka u Englesku, odletjeli su sa tromjesečnim sinčićem Archiejem u Nicu gdje su tri dana proveli u vili Eltona Johna.

Mnogi su mladi kraljevski par odmah optužili za "ekološko licemjerje" jer su im puna usta zaštite okoliša i spašavanja planeta, a istovremeno putuju privatnim zrakoplovima koji emitiraju čak sedam puta više ugljičnog dioksida po osobi nego komercijalni letovi

Robert Jobson, autor biografije princa Charlesa, kaže kako su Kate i William dokazali da kraljevska obitelj može putovati redovnim linijama.

Javnost je zgrožena: britanski princ i njegova supruga učinili neoprostivu 'pogrešku', odmah ih se prozvalo licemjerima; U obranu stao tek poznati pjevač

- Puno je gluposti izrečeno ovog tjedna o tome kako princ Harry i vojvotkinja Meghan trebaju letjeti privatnim zrakoplovima iz sigurnostnih razloga. No, kraljevska obitelj godinama koristi jeftine linije, i pokojna princeza Diana to je redovito činila. William i Kate dokazuju da je to moguće, nije bilo nikakvih problema na letu, a da ih je i bilo, njihovi tjelesni čuvari bi se za to pobrinuli – kaže Jobson.

- Bio je to pametan Williamov potez i odličan za javnost. Vidjeli su nasljednika prijestolja i njegovu djecu, koja su sljedeća u nasljednom redu, i ako oni mogu putovati redovnom jeftinom linijom, onda sigurno mogu i Harry i Meghan – naglašava Jobson.

Phil Dampier, veteran u praćenju kraljevske obitelji i autor knjige "Royally Suited: Harry and Meghan In Their Own Words", kaže kako kontrast između Williama i Kate i njihove djece na redovnom niskobudžetnom letu u Škotsku, i Harryja i Meghan u privatnom luksuznom zrakoplovu nije mogao biti veći.

Cinici bi mogli reći da su William i Kate to namjerno napravili, imajući na umu svih nedavnih priča o braći i njihovim suprugama koji se se slažu najbolje, kao i Meghanine izjave da nije željela biti na naslovnici Voguea kojeg je uređivala jer bi to bilo hvalisanje, a dobro je znala da je Kate prije bila na naslovnici slavnog magazina.

Harry je nedavno izjavio kako će on i Meghan imati najviše dvoje djece zbog zabrinutosti za okoliš i prenapučenost na Zemlji, a njegov brat već ima troje djece. Je li ovo bilo Williamovo i Kateino uzvraćanje udarca? Ako jest, dobro je izvedeno.