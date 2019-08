'Da se roditelje 'rebne' kaznom kao u prometu, situacija bi bila drukčija': splitski liječnik prokomentirao potez kontroverznog saborskog zastupnika, profesorica se osvrnula i na Severinin slučaj

– Da se sve roditelje koji ne žele cijepiti svoju djecu "rebne" po džepu visokom novčanom kaznom, kao u prometu, pitam vas ja tko bi se od njih odlučio ne cijepiti svoje dijete. Ovako, kazna za necijepljenje djeteta iznosi 2000 kuna i vrlo se često ni ne naplati jer ode u zastaru – rekao nam je dr. Vladimir Draženović, virusolog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), kojega smo nazvali da komentira odluku saborskog zastupnika Ivana Pernara da svojem nedavno rođenom djetetu napravi Facebook profil u kojem se hvali da dijete nije cijepljeno.

Pernar ponovno dijeli sulude savjete na društvenim mrežama, svoje medicinske ideje primijenjuje i na nedavno rođenoj bebi; Liječnici u čudu: To što on govori, može ozbiljno škoditi djetetu!

'Nije mi dozvoljen upis u vrtić i još me se prekršajno kažnjava!': ovo je Pernarovo 'opravdanje' za kontroverzne odluke; Stručnjakinja tvrdi: To je kršenje prava djeteta na najveću razinu zdravlja!

– Pravo djeteta na zdravlje važnije je od slobodnog izbora roditelja hoće li cijepiti svoje dijete. Ne može roditelj odlučivati u ime svojeg djeteta, kojemu je zdravlje potrebno, a na kraju krajeva, Ivan Pernar nije stručnjak koji bi mogao donijeti odluku o tome – kaže nam dr. Draženović.

Osvrnuo se i na funkciju saborskog zastupnika.

– On bi prema svojoj funkciji trebao biti društveno odgovoran, a svojim objavama na Facebooku i ostalim društvenim mrežama to baš ne pokazuje. Moram istaknuti da su prošle godine 173 roditelja koja nisu htjeli cijepiti svoje dijete prijavljena Sanitarnoj inspekciji, koja ih je u 104 slučaja prekršajno prijavila. A taj je broj zanemariv u odnosu na to koliko djece predškolske dobi u Hrvatskoj nije u potpunosti cijepljeno, njih je barem 10 tisuća. Ta su djeca primila neka cjepiva, ali ne sva koja su propisana zakonom. Osim toga, u 2018. godini u Hrvatskoj se zbog opravdanih medicinskih razloga nije moglo cijepiti 137 djece. I sada dolazimo u situaciju da je ovih 137 opravdano necijepljene djece ugroženo zbog ovih 173 koja su neopravdano necijepljena – objašnjava dr. Draženović te nastavlja:

– To je izuzetno sebična odluka i pritom roditelj misli samo na sebe i svoje dijete, kojemu čini loše. Naravno da ni jednom roditelju nije ugodno voditi dijete na cijepljenje, jer dijete plače, opire se i može kao nuspojavu dobiti temperaturicu ili crvenilo kože. Ali necijepljenjem djeteta roditelj izlaže opasnosti cijelu zajednicu, odnosno sve ljude s oslabljenim imunitetom, a u Hrvatskoj je više od 800 tisuća osoba starijih od 65 godina, 250 tisuća oboljelih od astme i najmanje toliko oboljelih od dijabetesa, te 150 do 200 tisuća onih sa srcožilnim bolestima. Svi oni imaju oslabljen imunitet i u opasnosti su zbog necijepljene djece. U Europi je trećina stanovništva u nekom imunitetnom disbalansu zbog raznih bolesti – zaključuje dr. Draženović.