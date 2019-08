'Ako pobijedi, možda kuću sredi. Šteta je ovako gledat, tu mu je ćaća rođen...': posjetili smo malo selo u Imotskoj krajini da vidimo što mještani kažu o 'svome' Škori; 'On je drugačiji...'

Kažu nama Imoćani kako onaj ili ona tko u slatkoj janjetini s guštom brke ne omasti (ovo za brke je naravno u figurativnom značenju), taj u predsjedničku fotelju sjesti ne može. Jer, "Misusova ti", pitaju se u selu Sebišna u općini Runović, kako bi vegetarijanac, onaj što jide samo nemrs, bobice, travu i ostale varijacije na tu temu, mogao čvrstom rukom zauzdati ovaj naš divlji narod.

Pa nam s osmijehom vele kako ovogodišnji predsjednički kandidat Miroslav Škoro, "njiov čovk", po didu i ocu iz ovog imotskog sela, zna guštati u mrsnoj spizi. Voli Škoro, kažu, janjetinu. Čvarke. Pečenicu. Divenice. Pravi je Imoćanin. Samim tim je prvi uvjet već prošao.

- Ima on i krmad gore po Slavoniji. Goji je, poduzetan je, uspješan – kažu domaći, bacajući još koju njegovu prednost.

I evo nas u Sebišni, da vidimo što rodbina, prijatelji i domaći kažu na svog predsjedničkog kandidata, njihove gore lista. Da saznamo je li im drago što je opet izašao na političku scenu. Da vidimo hoće li u njegovim genima, genima kamenima, prepoznati vođu. Na sva ta pitanja odgovor ćemo naći na najvažnijim seoskim pozicijama, u birtiji i u trgovini. Tu smo brzo i uvidjeli kako bi, uz neki sitni postotak izuzeća, cijelo selo zapravo Škoru za predsjednika htjelo.

- U Sebišni će za nj glasat 95 posto svita, i ja među njima. A ovi odavde šta ne budu njemu dali glas, to su vam oni šta im je draže da susidova krava krepa. To će reć da ne glasa za svoga, nego za tuđega. Škoro je naš čovik, raspoložen, ekstra. Prijatelji smo stari, evo baš smo se nekidan sreli kod našeg Vedrana Mlikote u Zagvozdu nakon njegova koncerta u Zmijavcima. Odlično je bio raspoložen, nema tu straja, on je pobjednik. Iako bi bolje proša da se zove Ante. Iako će i ovako dobro proć. Da zašto Ante, pa zato jer to ime mi puno volimo ovde u ovom kraju – veli nam poduzetnik Jakov Kundid iz Sebišne.

Momačka družina

U lokalnom kafiću skupila se momačka družina, orna za ćakulu na omiljenu temu. Ali jedan je dužnosnik, drugi državni službenik, treći poduzetnik, četvrti neće jer mu se ne da, i tako nekako nitko neće glasno imenom i slikom nešto za novine reći. Ali onako neslužbeno, o to da, vatra se na spomen Škore odmah razvila. Počele su frcati priče o njegovu djetinjstvu u Imotskoj krajini, o staroj mu kući, o tome kako je više boravio kod obitelji s materine strane, o didu po materi iz Gabelice koji ga je na konjskoj zaprezi čekao kod Kamen Mosta kada je u kraj dolazio.

A onda smo se dotakli politike. Prenosimo vam kako su se dobacivali:

- Škoro je naš čovik, ja ću za njega glasat, i napiši, on će bit predsjednik. Bože zdravlja. Ma čekaj, Kolinda je tu jača, pusti ti to. E šta to pričaš svašta, to ti zato šta voliš plavuše. Ma nije zato, ne pričaj svašta, šta dlaka s tim veze ima. Kolinda je odlična. Ja mislim da će njih dvoje u finale igre. Oće, oće dok ne dođe Bandić. Reka je da i on ima nešto za reć na tu temu. Ma šta će on ovde dobit, ništa. Aj, nemoj tako, ne potcjenjuj ga, ima on svoga prostora. A ljudi moji, šta pričate, a Sinj ne dotičete. Milanović, to je konkurencija jaka. Javlija je ta liva strana. Demokracija ljudi, demokracija, to je bitno, bitno je da ih ima puno. Ma pusti demokraciju i sve to, Škoro će pobijedit. Neće. Ma oće. On zna šta triba – a onda je razgovor naglo krenuo u pravcu "onih stvari". Nevjerojatno je koliko su one zapravo usko vezane uz politiku.

- A šta će Škoro kad pobijedi, najveći će mu gubitnik i patnica bit žena, supružnica mu. Imat će s njom problema, neće više imat toliko vrimena za nju. Je, je, dobro kažeš, morat će nać savjetnike. Džaba je njemu savjetnik, to ima glavu za deset njih. Čekaj, polako, žena bi mu mogla patit. Jer ako nećeš svoj vinograd obrađivat, zarest će on u kupinu, jel tako? Tako je. Evo vidiš našeg Jakova kako je mali kraj Kolinde, a onakva ljudina. Ajte, ljudi, znade Škoro svom petku post… - razveselila se složna ekipa.

Sude mu

A onda nam je pristigla Sanda Lončar Ružić, žena koja u Zagrebu radi s fondovima, na odmoru na didovini, i još Škorina rodica. Ona mu je rod s materine strane, gdje je Miroslav kao mali provodio ljeta. Priča nam Sanda s dubokim poštovanjem prema svom rođaku, i kaže nam kako je riječ o pametnom čovjeku, vrlo sposobnom, vrlo načitanom, vrlo poduzetnom, što je pokazao i svojim radom. I zato što ga poznaje, sigurna je da bi kao predsjednik otvorio neke svima važne teme. Otvaraju ih, veli, mnogi kandidati u predizbornoj kampanji, ali poslije na njih zaborave.

- Škoro nije takav. Znam ga – kaže nam Sanda, a složili su se s njom i ostali za stolom, među kojima neki Škoru i osobno vrlo dobro znaju.

A baš ti koji ga dobro znaju, ekipno su nas doveli do kuće njegova pokojnog dide po ocu. Mate Škore, Matiše, po obiteljskom nadimku Kuštruljića, što u ovom kraju uvijek od žena dolazi. Kuća je to uz put, stara seoska jednokatnica, tipična, kamena, izlokana vremenom i neživljenjem. Oko nje je puno drače i kupine. Kažu nam domaći kako je baš nedavno Škoro trebao obići. Nadaju se kako će je jednom i obnoviti. Ipak nije u redu, grijota je na kuću svoju zaboravit. To je kao da zaboravljaš temelj.

- Ako pobijedi, možda kuću sredi. Bilo bi lipo. Šteta je ovako gledat, tu mu je i ćaća rođen – poručuju domaći Škori, pa mu je možda i bolje da je sredi, da mu ne bi otpjevali, šale se, njegovu hit pjesmu, u Imotskoj krajini omiljenu, "Sude mi".

Nema do žena, za razliku od muškaraca koji se sve misle kada im izjavu zatražimo, ljepši spol, pitanje je je li i slabiji, bez problema, kao iz puške puca na svako naše pitanje. Pa i ono što misle o Škori kao političkom kandidatu.

Ljiljana Glavota iz Sebišne je takva, čim smo je za imotskog predsjedničkog kandidata pitali, kao iz topa je izvalila:

- Nemam što kriti, kazat ću otvoreno, jasno i glasno, ja ću glasat za Škoru. Ako pobijedi, možda i kuću obnovi, možda nam ovde bude više dolazija. Ja ga znam, super je čovik, pošten, iskren, iz naroda, ima ambiciju i želju. Je, isto me iznenadija malo šta je opet uša u politiku, ali šta je, tu je. Koliko ga ja znam, a znam ga, uvik je nešto težio napraviti za Hrvatsku, za ljude. Je, i u Saboru je bio, ali kada je vidio da ne može ništa učinit, izašao je. To radi samo pošten čovik. Ja sam za nj – veli Ljiljana Glavota.