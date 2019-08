U 81. godini života napustio nas je poznati splitski pašticer Srđan Frapporti čije su slastice postale dio povijesti ovog grada, posebno njegove veličanstvene torte koje su mijenjale tradiciju kod Splićana. Naime, upravo je ovaj slastičarski meštar početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća prvi napravio tortu u obliku zvonika svetog Duje koja je tijekom godina postala neizostavan dio vjenčanja, ali i drugih velikih proslava.

To i ne treba čuditi budući da su Frapportijeve torte uvijek bile centar fešta, a ponekad i - doslovno. Tako je 1981. godine, za sedamdeseti rođendan Hajduka izradio jednu tri metra visoku, na jedanaest katova. Oko nje je bilo sedamdeset svjećica, na vrhu je stajao Bili, tadašnja maskota kluba, a tortu su iznijeli nasred terena.

Moglo bi se kazati da ako Frapporti nije napravio tortu onda kao da se fešta nije ni dogodila, a njemu su posebno drage bile one Hajdukove proslave.

- Pazio je na svaki detalj, svoju je profesiju doživljavao kao poziv. Radio je sa žarom, živio je od jednog do drugog projekta. Kod nas je u kući uvijek sve bilo puno nacrta, materijala... Cijela obitelj je bila u tome. On je obilježio cijeli jedan period našeg života i našeg grada - kaže nam njegova kći Maja Frapporti-Roglić i dodaje kako nije bilo predmeta koji on nije mogao izraditi.

Od torte u obliku cipele za postolara, zubala za stomatologa pa i torte fotoaparata za Foto službu Slobodne Dalmacije.

- Sa Slobodnom Dalmacijom je uvijek bio povezan - prisjeća se njegova kći.

Među Frapportijevim remek djelima našli su se i Maslenički most, "devetokatnica" sa znakom "Dalma" koju je izradio povodom 41. rođendana te splitske trgovačke kuće, grb i top koji su napravljeni za branitelje nakon obrane Šibenika u Domovinskom ratu i uzvika "oba su pala". Za splitsko brodogradilište napravio je tortu u obliku njihove poznate "Amorelle". Obilježio je i 90. rođendan našeg legendarnog nogometaša i trenera Luke Kaliterne, a za otvorenje Mediteranskih igara izradio je njihovu maskotu, sredozemnu medvjedicu.

Frapportijeve slastice bile su prepoznate i u inozemstvu. Naime, 1962. godine zaposlio u Bobisu, a 1966. godine počeo je raditi i za nekadašnjeg predsjednika bivše SFRJ Josipa Broza Tita u specijalnim prigodama kada bi dolazili strani državnici.

Tako je za tadašnjeg egipatskog predsjednika Gamala Abdela​ Nassera napravio dolinu Nila, uključujući i piramide, sve u mjerilima. Nasseru se to toliko svidjelo da je htio jednu takvu tortu odnijeti u Egipat pa je Frapporti napravio i poseban kontejner za hlađenje kako bi se torta mogla prenijeti. Njegove torte stigle su i do Azije, Bangladeša te Indije, a na svjetskoj izložbi 1966. godine u Kopenhagenu osvojio je zlatnu medalju za tortu u obliku galije napravljenu od šećera i marcipana.

Ipak, za Frapportija nije vrijedila ona "u postolara su najgore cipele" jer su u njegovim slasticama uživali i ukućani.

- Sestrini i moji rođendani su uvijek bili popularni jer su svi iščekivali kakvu ćemo tortu ovaj put imati, a kada je otišao u mirovinu radio je torte za svoje unuke - kaže nam Frapporti-Roglić.