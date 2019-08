Bilo kuda, naš predragi pas, mačka, zeko, ptica... s nama svuda!

Na veliku žalost vlasnika, ova je rečenica moguća samo u nekoj optimističnoj bajci. U realnom životu vlasnici kućnih ljubimaca svako ljeto prolaze muke ježove dok za svoju obitelj, pojačanu četveronošcem, pronađu adekvatni smještaj. A kada se otvori pitanje plaže na koju svog psa mogu povesti na kupanje, jer i oni traže spas od nesnosnih žega, tek tada doživljavaju taj ljetni problem u svoj svojoj punini.

Letargija turističkih neimara koji ljude s kućnim ljubimcima još uvijek ne doživljavaju kao platežno superiornije goste, nemjerljiva je. A da ne pričamo uludo, pokazuju to i konkretne brojke s popularne turističke tražilice booking.com. One govore da je na jadranskoj obali ovogodišnji broj smještajnih jedinica u odnosu na lani povećan. No taj rastući postotak ne prati i kategorija vlasnika koji u svojim objektima primaju kućne ljubimce.

- Brojni nas vlasnici turističkih sadržaja odmah odbiju čim ih priupitamo za smještaj za našeg psa. Straše se da ćemo im uništiti prostor, da će pas izgristi namještaj, unerediti tepih. Uzaludno je ponekad govoriti da su to životinje naučene na red. Situacija se ipak malo mijenja nabolje. No ne i u pitanju psećih plaža. Naše su plaže sike na koje nitko ne dolazi, ili plaže za ljude koje pohodimo ili noću, ili ujutro vrlo rano, u pet, šest sati – kaže nam jedan od vlasnika pasa.

Manjak psećih plaža

Booking.com ove godine na jadranskoj obali evidentira 107.357 raznoraznih smještajnih tipova. Od toga njih 32.792 ili 30 posto prima kućne ljubimce. Ove godine je broj jedinica porastao (lani ih je na booking.comu bilo evidentirano 81.317). Boravak životinjama je tada dozvoljavalo njih 31.507, ili nešto malo manje od 40 posto. S odbijanjem primanja životinja susreću se brojni, i poznati i nepoznati. I često na tu činjenicu otvoreno ukazuju, tužeći se, među ostalim, i na nepostojanje većeg broja psećih plaža. To nam tvrdi i poznata radijska voditeljica Ivana Mišerić, koja je na ljetni odmor u Rovinj povela i svoju osmogodišnju ženku sibirskog samojeda.

- Nisam imala problema s pronalaskom hotela koji će rado primiti i moju ljubimicu. U Istri su što se toga tiče jako napredni, otvoreni, svjesni činjenice da veliki broj gostiju ljetuje sa svojim psima. Zabranjeno mi ju je dovesti jedino na bazen ili wellness, što apsolutno poštujem i razumijem. No zato može sa mnom doći na otvorenu terasu, što me jako raduje. Ima tu neposredno uz hotel i pseća plaža dužine petnaestak metara, što je idealno. Često, naime, moram birati neka mjesta "izvan ruke", osamljene plaže na kojima ima jako malo kupača. Toga nam svakako nedostaje - veli Ivana.

Vlasnica kuće za odmor u Nemiri blizu Splita jedna je od iznajmljivačica koja je svjesna činjenice da su gosti sa psima novčano izdašniji. A budući da je i sama vlasnica psa, ne vidi nikakve zapreke u njihovu dovođenju. Nedavno je jedan bračni par sa sjevera Europe prilikom dogovaranja smještaja pitao bi li im smetala činjenica što njihov pas voli s njima spavati na krevetu?

- Zašto bi mi smetalo? Rekla sam im odmah nema problema. Frotirski pokrivač sam prekrila pamučnim i to je to. To su psi koji su naučeni na kućno okružje, odgojeni, uredni, čiji vlasnici vode računa o njihovom ponašanju tijekom odmora. Bračni par, kasnije i moji gosti, tom su gestom bili oduševljeni. To samo pokazuje koliko zapravo otpora postoji kod ljudi, koji se kao i ja bave turističkim poslom - veli nam ona.

Traženje smještaja za obitelj pojačanu četveronošcem često se pretvara u dugotrajan proces prepun zamolbi, ispričavanja, poniznosti prema vlasnicima smještaja. Ponekad ne pomažu ni uvjeravanja da je to fino odgojeni pas, koji jede samo iz svojih posudica i ne radi nuždu u unutrašnjem prostoru. Razgovor vrlo često završi velikim "ne" vlasnika apartmana, što prekida svaku daljnju priču o eventualnom bookingu. Razloge tome pojašnjava splitska vlasnica apartmana Mira, koja odmah siječe bilo kakvu primisao o dovođenju psa u njezin objekt, makar taj pas imao samo dva i pol kilograma.

'A dlake, a lavež...'

- Ne. Nema šanse. Ne primamo. To je za nas veliki problem. Pas zna napraviti nuždu u apartmanu, ostavlja fleke iza sebe, grize namještaj. Pušta za sobom dlake, moramo čistiti posebnim usisivačem. Koji put kažu - dovest ćemo psa od tri kila, dođe grizli od 40. Najgori mi je pasji miris koji ostaje i nakon što oni odu. To se nikako ne da izbacit vani. A tek taj njihov lavež čim vlasnik iziđe iz prostora. Smeta to i drugim ljudima. Ništa, ništa, doviđenja. Rađe ne, hvala – veli ona.

Splitsko-dalmatinska županija ove godine po booking.com-u bilježi 28.701 turističku jedinicu, među kojima njih 7790 prima ljubimce. I taj broj svake godine raste, što raduje i Zorana Dadića, predsjednika Kluba sportskih pasa Split, jednog od utemeljitelja poznate podmarjanske međunarodne izložbe pasa. Dadić se prisjeća kako je prije desetak godina u Splitu bila nemoguća misija pronaći smještaj za psa. Danas je već druga priča, na potezu od Trogira, Čiova, Omiša smještaja ima na svakom koraku, što ukazuje, veli Dadić, na promjenu globalnog iznajmljivačkog stava.

- Iznajmljivači su otkrili da su to psi za koje će njihovi vlasnici izdvojiti i više novca. Što s njima putuju po svijetu, o kojima se vodi računa. Zapravo je sa psima otvorena nova turistička niša, koja je čak jače izražena na području Zagore nego na otocima. Situacija se svakako mijenja nabolje – veli Dadić.

Za pse - pet do 10 eura dnevno Na našoj obali postoji čitav niz pet friendly hotela, koji uz dnevnu naknadu od pet do deset eura primaju kućne ljubimce. Mnogi od njih četveronožne goste dočekuju s jastukom za spavanje, zdjelicama, igračkama i grickalicama. Tu su i ako trebaju druge usluge, čuvanje psa, odvođenja veterinaru, frizeru, u šetnju… Među prvima u Splitu koji je tu uslugu nudio jest i luksuzni splitski hotel "Procurator 7" na Prokurativama, čiji su vlasnici veliki ljubitelji životinja.

Gdje se ljubimci mogu kupati Kaštela imaju pseće plaže u Kaštel Kambelovcu i Kaštel Štafiliću, u Splitu su to one na Duilovu, te na istočnom dijelu Kašjuna. Brač ima nekoliko psećih plaža, zapadni dio uvale Zastup u Splitskoj, obalni pojas od istočnog kraja Bušje do istočne punte uvale Malešnica u Supetru, obalni pojas od mosta ispod groblja na plaži Banj preko Rta sv. Nikole u Supetru, i zapadno od uvale Postare u Mircima prema Sutivanu. U Bolu je to na početku šetnice Zlatni rat, u Visu su u Stoncima i komiškoj plaži Vartalac, a u Omišu u kampu "Galeb" i Nemiri. Makarska ima pseću plažu nadomak Krvavice, a ona u Brelima je uz uvalu Stomorica.