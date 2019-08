Liječnici upozoravaju da se u našim trgovinama posve legalno prodaje opasno oružje koje paralizira i može usmrtiti, a koriste ga i razbojnici: 'Nastane kobna srčana aritmija i nema vam spasa' 

Električni paralizatori (elektrošokeri) postali su popularni u brojnim policijama i vojskama svijeta, ali i među civilima radi samoobrane. No, ima i onih civila koji šokere upotrebljavaju kao oružje pri razbojstvima, napadima.

Kod nas se šokeri mogu nabaviti u slobodnoj prodaji, a cijena im je od nekoliko stotina do nekoliko tisuća kuna. No, u svijetu se bilježi kako su šokeri, umjesto privremenog onesposobljavanja zauvijek ubili osobu koju su "pecnuli".

O tome pišu američki mediji, agencija Reuters, kao i njemački Deutsche Welle koji navodi i konkretne primjere. Naime, policija u gradiću Primasensu na jugu Njemačke jednog muškarca je "opalila" elektrošokerom te je on poslije toga izdahnuo.

Drugi muškarac u Frankfurtu je preminuo nakon što su policajci upotrijebili elektrošoker na njemu, a još jedan smrtni slučaj nakon upotrebe elektroparalizatora se dogodio i u Bavarskoj, u pokrajini Hessen koja već duže koristi elektrošokere, pa pojedini političari traže da se ​elektrošokeri zabrane dok se ne razjasni je li to oružje samo paralizira ili ipak ponekad i ubija.

Splitski kardiolog Drago Rakić nam kaže:

– Šokerima je namjena da paraliziraju skeletne mišiće i tako onesposobe osobu. Međutim, kod manjeg broja ljudi se može dogoditi poremećaj srčanog ritma, što ima i kobne posljedice. Također, osobe slabijeg zdravlja mogu biti ugrožene, kao i oni s pacemakerima. Prodaja šokera bi se trebala regulirati, a ne da ih svatko može kupiti i držati u džepu. Ipak i civil treba biti obučen i znati kako koristiti to oružje, jer električni paralizatori nisu igračka – kaže dr. Rakić.

Jedan muškarac je u Makarskoj prije nekoliko godina pokušao opljačkati djelatnicu banke. Prislonio joj je kontaktni šoker uz tijelo i nadajući se da će je privremeno paralizirati, pokušao joj uzeti inkas iz ruku. Ali utržak od 200 tisuća kuna nije ispuštala iz ruku.

Bilo je još slučajeva kada je šoker korišten kao oružje, međutim policija nam nije, iako smo ih pitali, poslala podatke o tim incidentima, kao ni podatke o broju uporabe električnih paralizatora od strane policijskih specijalaca.

Šokeri se kod nas prodaju preko oglasnika, u raznim web trgovinama, ali i u običnim dućanima. U MUP-u nam kažu da je to dopušteno zakonom, ali osoba to oružje ne smije pokazivati u javnosti.

– Prodajemo šoker, plastično kućište. Vršni napon: 2.800.000 V = 2800 kV. Mjere: V x Š x D: 110 x 50 x 20 mm.

Dodatne funkcije: LED svjetiljka. Baterije: 2 x 3V CR123 Lithium. Radi se o modelu kompaktnih dimenzija, čvrste i izdržljive izrade te atraktivnog dizajna. Iznimno je jednostavan za upotrebu. Velik razmak između elektroda i njihova zamjetna dužina daju vrlo jak efekt grčenja mišića na velikoj površini, što ovaj šoker čini iznimno jakim i efikasnim u praksi. Proizvod je isključivo namijenjen za samoobranu, a kupnjom preuzimate na sebe odgovornost... – navodi taj hrvatski trgovac koji spomenuti šoker podaje za 1700 kuna.

Ima i profesionalnih šokera, dakle onih koji izbacuju patrone na uljeza koji se može nalaziti do 11 metara od vas.

– Električna oružja su energetska oružja koja koriste električnu energiju za onesposobljavanje subjekata svih vrsta i namijenjena su za zaštitu osoba i imovine. Uređaj radi na principu kratkotrajnog udara visokonaponske struje koji trenutno onesposobljava pogođenog te omogućava brzo uhićenje ili odvraćanje od daljnje aktivnosti. Postoje dvije vrste službenih modela, uređaja za službeno osoblje: šoker koje ima dvije patrone i napredni elektronički i nadzorni sustav, te šoker koji je dimenzijama i izgledom nalik standardnom pištolju.

Domet im je do 10,7 m, opremljeni su laserskim nišanom, pokazivačem stanja baterija te "Dataport" sustavom koji čuva podatke o svakoj upotrebi oružja. Na prednjoj strani nalazi se patrona ili patrone koje izbacuju dvije male sonde. Kada se patrone ne koriste ili su ispucane, uređaj djeluje kao jaki "elektrošoker" efektivnog napona od 50.000 volti – navodi jedna naša tvrtka, uz napomenu kako su modeli gore spomenutih električnih paralizatora prvenstveno namijenjeni policiji, vojsci, zaštitarskim tvrtkama, osoblju u osiguranju i vladinim agencijama.

Iako se navodi da šokeri mogu i ubiti, u ovoj tvrtki kažu, pak, drukčije:

– Oružje značajno smanjuje ozljede službenika i napadača, ne šteti zdravlju i ne ostavlja trajne posljedice čak i za osobe koje imaju ugrađeni pacemaker i defibrilator. Kako bi se opremili ovim jedinstvenim električnim paralizatorima, elektrošokerima na daljinu visoke djelotvornosti, pošaljite upit za informacije, ponudu, obuku ili za održavanje prezentacije i demonstracije – navode u toj tvrtki.

Inače, američki proizvođač šokera njemačkim novinarima ipak priznaje kako upotreba elektrošokera "nije bezopasna" i kako je u posljednjih četvrt stoljeća od kako je razvijen ovaj tip policijske opreme, bilo "26 smrtnih slučajeva uslijed pada ili od posljedica vatre".

Jer elektrode mogu uzrokovati i vatru na odjeći žrtve. S druge strane, proizvođač ne može jamčiti hoće li pogođeni tako nespretno pasti te možda tako i izgubi život. Ali ta američka tvrtka ne spominje da bi netko mogao poginuti jer mu je srce zakazalo od strujnog udara, zaključuje Deutsche Welle.

Sve je istražila i poznata novinska agencija Reuters. Naime, prema njihovim tvrdnjama u SAD-u je u proteklih dvadesetak godina najmanje tisuću ljudi izgubilo život nakon što su bili izloženi elektrošokeru, prenosi DW. U 153 slučaja, pišu strani mediji, nepobitno se dokazalo da se elektrošoker može smatrati uzrokom ili neposrednim povodom smrti, što dokazuju i obdukcije žrtava te vođeni sudski sporovi.

U slučaju gore spomenute sumnjive smrti u Bavarskoj državno odvjetništvo Nürnberga zadužilo je čak četiri neovisne liječničke istrage kako bi se nepobitno utvrdio uzrok smrti. Ali i kardiolog Thomas Deneke sliježe ramenima na te pokušaje transparentnosti. Da, obdukcijom se vidi je li ta osoba preminula od srčanog udara. Ali je li taj srčani udar uzrokovan dugim korištenjem droga, slabim srcem ili elektrošokerom – "to na srcu pokojnika nigdje ne piše", kaže liječnik.

Najpoznatiji modeli nekontaktnih elektrošokera dolaze pod nazivom "Taser". Posljednja inačica "Taser X26" vrlo je slična običnom pištolju, izvor energije mu je litijska baterija koja omogućava više stotina opaljenja. Na prednjem je dijelu pištolja patrona (catridge) u kojoj su smještene dvije sonde iz kojih izviruju strelice, te se ispaljuju na napadača. Strelice su s pištoljem spojene tankom žicom, kroz koju se, nakon povlačenja okidača, do napadača provodi električna energija, čime se zatvara strujni krug.

Sam pojam "nekontaktni" slikovito dočarava način upotrebe tih elektrošokera. To znači da se učinkovito mogu koristiti protiv napadača na većim, nekontaktnim daljinama. Ovdje je riječ o određenim vrstama elektrošokera koji imaju oblik pištolja, a čiji je efikasni domet do sedam metara.

2) Umjerena dužina pritiska na napadačevo tijelo u trajanju od 1 do 4 sekunde prouzročit će njegov pad na tlo i zbunjenost. Napadač neće biti u stanju nastaviti s napadom, ali će biti sposoban odmah ustati.

1) Kratkim pritiskom na tijelo napadača u trajanju od 1/4 sekunde uglavnom ćemo napadača samo uplašiti, pri čemu će doći do manje kontrakcije njegovih mišića i vjerojatno njegova slabog odbijajućeg efekta za daljnji napad.

Osnovna je karakteristika elektrošokera da se primjenjuju neposrednim pritiskom na tijelo napadača. Relativno su malih dimenzija, težine oko 200 grama. Pojedini su tako malih dimenzija da se mogu neprimjetno nositi u džepu ili torbici, ali su toliko snažni da učinkovito sprječavaju napadača u njegovoj namjeri. Razlikuju se prema izlaznom naponu, a mogu biti već od 10.000 pa do 100.000 volti. Izvor napajanja su im baterije od 3 ili 9 volti. Dizajnirani su tako da se mogu koristiti jednom rukom, a veći modeli imaju kvačicu ili uzicu za nošenje u džepu, na remenu ili ruci.

Sljedeći nedostatak odnosi se na njegovo nošenje. Naime, elektrošoker mora biti pozicioniran na dominantnoj strani tijela, što znači u neposrednoj blizini vatrenog oružja. U stresnoj situaciji, takva pozicija može dovesti do izvlačenja i upotrebe vatrenog, umjesto električnog oružja.

U Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima u čl. 81 navedena su sredstava prisile koja policijski službenici smiju upotrijebiti u slučajevima propisanim istim zakonom, a radi zaštite života ljudi, svladavanja otpora, sprječavanja bijega, odbijanja napada i otklanjanja opasnosti ako je vjerojatno da se mjerama upozorenja i naredbi neće postići cilj.

– Prema odredbama spomenutog zakona, električni paralizator dopušteno je upotrijebiti kao sredstvo prisile u slučajevima kada su ispunjeni uvjeti za upotrebu posebnih vrsta oružja. Odluku o upotrebi posebnih vrsta oružja donosi glavni ravnatelj ili osoba koju on ovlasti. Električni paralizator sastavni je dio specijalne policijske opreme – kažu nam u MUP-u, te dalje pojašnjavaju da je nabava i posjedovanje oružja građana uređeno Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN 94/18).

– Zakonom je uređeno da su električni paralizatori kategorija oružja (D), čiju kupovinu i posjedovanje nije potrebno prijaviti nadležnom tijelu. Važno je navesti i da je Zakonom propisano da se oružje B, C i D kategorije ne smije nositi na javnim mjestima na način kojim se uznemiruju građani i da je vidljivo drugim građanima, za što je propisana novčana kazna u iznosu od 3000 do 15.000 kuna ili kaznom zatvora do 30 dana – navode u MUP, u kojem nam nisu odgovorili na pitanje koliko je bilo "napada" civila na druge civile s elektrošokerima, te nam nisu dostavili statistiku koliko je puta specijalna policija upotrijebila šokere.