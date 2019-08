Jeste li svjesni koliko su nam djeca tjeskobna? Brišu fotografije koje nisu izazvale željene reakcije, anksiozni su zbog usporedbi s drugima na Instagramu; Društvena mreža uvela drastičnu novinu

Uspoređivanje s drugima ubija samopouzdanje. U vremenu društvenih medija koji vam na pladnju nude živote drugih ljudi, uspoređivanje vlastitog sa životima drugih teško je izbjeći.

Istraživanja su pokazala da su popularne društvene mreže štetne po mentalno zdravlje mladih ljudi, a najgori je Instagram kojega mnogi psiholozi krive za sve veću tjeskobu.

S ciljem da se to promijeni, Instagram uvodi novost, zabranu lajkanja. Prije nekoliko mjeseci planetarno popularna aplikacija za dijeljenje fotografija najavila je da će početi sa skrivanjem znaka "like" s postova korisnika, kako bi testirali zabranu u određenim zemljama.



"Cilj je da se aplikacija učini manje kompetitivnom. Želimo da se ljudi manje brinu o tome koliko lajkova dobivaju na Instagramu i da troše više vremena s ljudima do kojih im je stalo“ - najavio je Adam Mosseri, direktor Instagrama.







Kanada je prva zemlja koja se pozdravila s lajkovima, uslijedile su Irska, Italija, Japan, Brazil, Australija i Novi Zeland. Korisnici i dalje mogu vidjeti broj lajkova na vlastitim fotografijama, ali ne mogu vidjeti koliko ih imaju fotografije drugih korisnika.



I dalje je moguće vidjeti tko je lajkao fotografiju nekog korisnika, ali do ukupnog broja sviđanja možete doći jedino ako to ručno izračunate.



Iz Instagrama još nisu objavili je li testiranje uspješno, niti su objasnili što bi uopće značio uspjeh ovog poteza. Također, ne zna se koliko dugo će zabrana biti testirana u pojedinoj zemlji, kao ni planiraju li iz kompanije taj test širiti na druge zemlje.



Hoće li Instagram bez opcije sviđanja biti aplikacija koja više neće stvarati anksioznost kod ljudi, izazivati pritisak i uspoređivanje? Hoće li ukinuti sramežljivo brisanje fotografije jer nije skupila dovoljno reakcija?

Mark Leary, profesor psihologije na Duke Univerzitetu u Sjevernoj Karolini, komentirao je za portal Health da vjeruje kako bi ova opcija mogla pomoći, ali da ćemo se i daje uspoređivati s drugima.



"U svakodnevnom se životu uspoređujemo s drugima, čak i kada nema potrebe za tim“, kaže Leary.

"Stvari postaju još gore kada možemo vidjeti kako ljudi reagiraju na neku određenu osobu. Naše uspoređivanje na društvenim mrežama je vidljivo, možete vidjeti koliko se netko sviđa drugima, koga ljudi poštuju, a koga ne vole“ - dodaje.



Kada je riječ o Instagramu, čak i ako ne vidimo koliko netko ima lajkova, i dalje ćemo se uspoređivati s fotografijama koje vidimo na aplikaciji, s tim da ćemo zaključke donositi sami, a ne na osnovu toga što misle drugi korisnici.



Primjerice, netko može pomisliti: "Ova fotografija mi se sviđa više nego moja“ ili "Njena odjeća je bolja od moje“.

Ali ako se ta osoba ne može usporediti po lajkovima na vlastitim i fotografijama te druge osobe, teško će zaključiti da svi misle da je ta odjeća bolja od njihove.



Psihologinja Melanie Katzman komentira kako ne možemo izbjeći uspoređivanje s drugima, jer smo društvena bića i ta vrsta natjecanja je nešto što nas motivira. Ona ističe da je bitno imati dobar balans.





I dok mnogi korisnici Instagrama, osobito influenceri koji rade s brendovima i promoviraju usluge i proizvode na toj platformi, kritiziraju uvođenje zabrane lajkanja (uglavnom zato što to šteti njihovom poslu), drugi podržavaju ove promjene.



Psihologinja Katzman uspoređuje opsjednutost lajkovima s opsjednutošću kilogramima.



"Postoje ljudi koji se bude svakog jutra, odmah staju na vagu i broj kilograma određuje je li im taj dan dobar ili loš. Dok su brojke manje, raspoloženje je bolje. Što je više lajkova na Instagramu, raspoloženje je bolje.

Oboje je vrlo loše za mentalno zdravlje osobe. Ni jedan od tih brojeva ne bi trebao biti mjerilo naše sreće." - poručila je.



Profesor Leary također kaže da ljudi danas misle da je popularnost na društvenim mrežama postalo mjerilo naše društvene vrijednosti ili prihvaćenosti.



Sviđao se nekome vaš post ili ne, to nema nikakve posljedice, za razliku od toga sviđate li se ljudima u stvarnom životu, što utječe na prijateljstva, društveni život, različite mogućnosti, izglede za posao i drugo, ističu psiholozi.