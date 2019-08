'U Hrvatskoj ima bolesnih i bijednih, ali to je ništa...': Splićanin otvorio dušu o iskustvu koje prolazi i Splićanka Ivana; 'Pitala sam se znam li gdje ide moj novac...' 

Svatko je od nas barem jednom čuo izreku: Zdrav čovjek ima tisuću želja, a bolestan samo jednu – da ozdravi! Želja je to i mnogobrojne bolesne dječice u afričkom sirotištu "Mali dom" u Keniji pod vodstvom fra Mira Babića, koje je gotovo uvijek ispunjeno plemenitim misionarima.

Na 9000 kilometara dug put upute se ne bi li svojom nesebičnom ljubavlju razveselili živote onih najmlađih, a profesor grčkog i latinskog jezika Tonči Maleš (42), Splićanin sa zagrebačkom adresom, jedan je od njih. Najteže mu pada kad mu u kufer ne stanu svi pokloni koje već treću godinu donosi kenijskim klincima u "Malom domu".

Prvi put na Crni kontinent uputio se krajem prosinca 2016. godine, na poziv prijatelja fra Ivice Studenovića, inače školskog kolege fra Mira, nemajući predodžbu o tome što ga tamo čeka. Tonči do tog trenutka u sebi nije imao žar za odlaskom u humanitarne misije, iako je odmalena naučen pomagati drugima.

Sestri Anki i njemu u srce su to usadili majka Eva i pokojni otac Luka. Koliko god imali, bilo to puno ili malo, u njihovoj se obitelji uvijek sve dijelilo.

Stupivši prvi put na afričko tlo, Tonči je bio pogođen lavinom emocija. Potpisnik ovih redaka dobro zna o čemu govori jer je i sam prije nekoliko godina posjetio Keniju.

- Sve je drugačije. Zemlja, zrak, mirisi, boje, okusi... - iznosi svoje dojmove Tonči.

- Bio sam u šoku kad sam izašao s aerodroma u Nairobiju, vidjevši svu tu bijedu. Oni žive kao u kameno doba. Prožela me takva tuga da ju je teško i opisati. U Hrvatskoj ima bolesnih, siromašnih i bijednih ljudi, ali to je ništa prema onome što sam vidio.

Doživio sam osjećaj krivnje jer u jednom trenutku shvatiš da su za takvo stanje na tom kontinentu odgovorni isključivo bijelci, odnosno Europljani. Govorimo o kolonijalnim silama koje su Afriku iskorištavale do besvijesti, potom je odbacile i prepustile samoj sebi.

Krug se u meni zatvorio kad sam ubrzo spoznao da u svemu tome ima jedna velika količina radosti, jer ti ljudi nisu nesretni. Njima je život svakog dana ugrožen, stoga dobro znaju cijeniti njegov dar, radujući se svakom novom danu iako je ispunjen glađu, bijedom i siromaštvom. Ali oni su živi! - sjetno će Maleš.

Nije mi više patetično

Djeca u "Malom domu" najčešće imaju dječju paralizu ili intelektualne teškoće, a neke su napustili roditelji. Među rijetkima su u Africi koji imaju tri obroka dnevno. Nažalost, dio njih i umre, pa stalno dolaze novi. Tonči kaže kako mu je u Hrvatskoj posao da poučava, a u Keniji da uči.

- Sad se već radi o jednoj vrsti ovisnosti jer je to jako dobar osjećaj, možda pomalo i sebičan, da činiš neko dobro, iako si svjestan koliko je to malo. Neizmjerne su potrebe te male zajednice u koju odlazim, a kamoli čitavog kontinenta koji je jedan veliki socijalni slučaj.

Ima ona scena iz filma "Schindlerova lista" kad Schindler na kraju plače jer je mogao prodati još jedan prsten i spasiti život više. Kad sam prvi put to gledao, činilo mi se pretjerano patetično. Sad mi se više ne čini - ističe.

Nakon povratka iz Kenije Tonči je u ime udruge "Prijatelji Malog doma" pokrenuo veliku akciju nazvanu 70x1, kojom je odlučio pomoći fra Miru Babiću da dođe do neophodnog školskog autobusa prilagođenog tom zabačenom području. U mjesec dana oko 120 osnovnih i srednjih škola, vrtića i fakulteta skupilo je potrebnu svotu od 70 tisuća eura, no Splićanin velikog srca tu nije stao.

Preuzeo je upravljanje već postojećim projektom "Ujak Ante", kojim se želi osigurati da svako dijete preko "Malog doma" i kumova zaštitnika dobije jedan obrok u danu. Da se iz škole ne vraća gladno, nego sito. Zasad je gotovo 800 Hrvata ponosnih kumova ili kuma nekom afričkom djetetu.

Godišnje za svoje kumče izdvajaju 180 eura, što osim obroka uključuje školsku uniformu, cipele, pribor za školu i jedan bombon tjedno. Za jedno afričko dijete taj bombon znači cijeli novi svijet!

Simbol ovog projekta je krunica, ne samo kao vjerski znak, nego i kao krug koji simbolizira cijelu godinu, podsjećajući pritom da jedno dijete na afričkom kontinentu ima uvjete za dostojan razvoj zahvaljujući kumu koji se brine o njegovu djetinjstvu. Zrnca na krunici, njih 59, približna su broju tjedana u godini.

Baš te perlice su broj bombona koje će dijete dobiti tijekom jedne godine.

To može biti 10 kuna ili molitva

- Projekt je dobio ime po velikom čudotvorcu svetom Anti jer je upravo on zaštitnik "Malog doma". Zovu ga i svetac svega svijeta. Bio je i veliki ljubitelj djece. Silno mi je stalo do toga da im na bilo koje način pomognem koliko mogu. Radujem se kad vidim da i drugi to rade i uključeni su u ovu priču.

Može to biti 5, 10 kuna ili samo molitva. Dobra volja, misli. Sve je to korisno. Važno je prije svega biti dobar čovjek jer se time pokreće lanac dobrote. I mali iznosi Africi mogu promijeniti budućnost, njima je za život potrebno manje od dolara po danu - naglašava Maleš.

Ipak su – tvrdi naš sugovornik – od svih najvažniji oni ljudi koji nikada nisu bili u Africi, ali pomažu. Oni za koje bi Biblija rekla da "ne vidješe, a vjeruju". Svojim uplatama u "Supermarket dobrote", "Cipele za Erica", projektu kumstva "Ujak Ante" ili kumstvima u srednjoj školi "St. Francis" koju vodi fra Miro, oni zapravo pokreću taj veliki val dobrote i postaju graditelji boljega svijeta.

Misionari i volonteri samo su kanal kojim se ta dobrota i ljubav prelijevaju iz Hrvatske, BiH, Njemačke, USA, Irske i ostalih mjesta gdje naši ljudi žive i odakle pomažu do zabačenih sela u dolini Subukije: Kanyotua, Nyamamithija, Mikime, Momoia i drugih. Što za naše kumove to znači, svjedoče nam i dvije Splićanke, kume srednjoškolaca iz srednje škole "St. Francis".



Ivana Dropulić mama je trogodišnje kćeri Petre, koju uz svoju obitelj smatra svojim najvećim životnim uspjehom.

- Ništa nisam važnija ni posebnija od bilo koga drugog! Ipak moja odluka da postanem kuma djetetu u udruzi "Mali dom" koje živi i diše miljama daleko, za moju okolinu, vjerujte mi, bila je s velikim upitnikom. Pitala sam se "Znaš li što radiš"? "Kako si sigurna gdje ide tvoj novac"? "Daj, Ivana, dijete je predaleko", "Kako znaš da baš tom djetetu pomažeš i školuješ ga"? Vidite, dragi moji, kada je vaša želja velika i kada vaše srce to uistinu želi, sva pitanja su uzaludna.

Za udrugu "Mali dom" saznala sam jednim jedinim klikom. Zatim sam poslala mail fra Miru Babiću i to je bio moj početak. U jednom sam trenutku bila i veoma zabrinuta, jer sam mislila, uzimam dijete kojemu treba pomoć, a toliko dugo čekam da mi se odgovori na e-mail.

Dobila sam njeno pismo

Bojala sam se da se radi o nekoj prijevari jer toga danas, nažalost, ima. Nakon gotovo mjesec dana stiže odgovor. Bila sam u krivu! Stigao je odgovor jedne večeri kada sam se tome najmanje nadala! Osoba koja je miljama daleko i u svojoj misiji ne može vam odmah odgovoriti. Te večeri znala sam da mogu odustati, ali nisam.

Moja duša ipak je izabrala da se pobrinem na neki način za neko dijete. Vjerujte mi, ne morate biti "bogataš" da sa svojim malim prihodom pomognete toj djeci kojima je pomoć zaista potrebna. Uzela sam djevojčicu po imenu Ivy, koja ima 15 godina. Dobila sam njezino pismo ima mjesec dana.

Ne mogu vam ga pokazati jer to je nešto samo naše. Moje je srce zaplakalo jer ne možete izdržati taj dječji rukopis i tu dječju iskrenost. Njezino pismo ima počasno mjesto u mome domu! Kada to pročitate, shvatite što je zapravo život i što je uistinu važno na ovom našem putu. Hvala joj na svakom slovu, hvala Bogu što postoji. Školovat ću je do samoga kraja.

Ne prođe dan a da je se ne sjetim i da nije u mome srcu. Ona je napisala: "Nadam se da ću Vas jednom vidjeti." I ja se nadam, Ivy! Ljubimo jedni druge, jer to je jedino što vrijedi - kaže Ivana.

Ne mogu vam opisati sreću moje obitelji

Arijana Nikolić ima 49 godina, majka je dvoje djece, zaposlena u obiteljskoj tvrtki kao ekonomistica.

- Odrasla sam u velikoj obitelji u kojoj sam od malih nogu naučila dijeliti. Moja obitelj uvijek u skladu s mogućnostima nastoji pomagati, a posebno smo slabi na djecu. Kad sam pročitala o životnim uvjetima siromašne djece u Africi, odlučila sam se angažirati na bilo koji način.

Već nekoliko godina kuma sam jednom dječaku iz Kenije koji mi redovito šalje pisma i izvještaje iz škole. Ne mogu vam opisati radost njega i njegove obitelji, ali mogu vam opisati sreću moje obitelji. Zapravo pomažući drugima pomažeš sebi jer dobra djela koja činimo drugima obogaćuju i oplemenjuju obitelji, a i više me raduje davati nego primati.

Svojim primjerom, zajedno sa suprugom, odgajam dva sina da budu empatični i altruistični. Svakodnevno se trudimo pomagati potrebitima, sudjelujemo u humanitarnim akcijama i držimo se one "Neka ti ne zna ljevica što ti čini desnica".

Kad ste mi se javili s idejom da izađem u javnost, u prvi trenutak sam oklijevala, ali sam naknadno odlučila pristati s ciljem da potaknem barem jednu obitelj na kumstvo - iskreno će Arijana.

Od prvog trenutka Tončiju često pada napamet da se preseli u Afriku.

Možda jednom posvojim

- Nije nemoguće da jednom i posvojim dijete otamo. Možda će to na kraju biti prirodni nastavak ili kraj ove moje misije. Posvojenje je jako težak proces koji nije ni zakonski lagan. Postoje i poluilegalni načini, no to nije nešto čemu bih pribjegao. To nije nagla odluka.

Nekad ljudi iz zapadne Europe tome pristupe vrlo neozbiljno, otprilike kao da kupe psa, pa kad vide da piški i kaki i da mu treba svakodnevna pažnja, odbace ga. Bilo je čak slučajeva da su djecu vraćali. Zasad mi se čini kako je bolje da idem tamo pomoći toj djeci u njihovu prirodnom okruženju jer se zaista s vrlo malo materijalnih sredstava i puno ljubavi može napraviti čudo.

Velika promjena za život djeteta. Želja mi je dovesti i neke klince u Dalmaciju samo što ni to nije lako. Jako je skupo, a moraju dobiti i vizu za koju se ide u Južnoafričku Republiku koja je nadležna za djecu iz Kenije. Tu je još i moralna dvojba. Jer njima iz tolikog siromaštva, nevjerojatne bijede, gdje nema struje, ni vode, ničega..., Hrvatska bi im se činila kao raj na zemlji.

Držati ih ovdje neko vrijeme pa ih vratiti natrag, čini mi se okrutno. Inače, bili su vatreni navijači naše nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. To više mi je žao kad vidim da Hrvatska vlada ne poduzima ništa za Afriku. Zauzeta je samom sobom, ne samo ova, nego i sve prije.

S obzirom na to kako se ponašaju prema vlastitim građanima, teško da bi se mogli brinuti za nekoga tko je toliko daleko. Naši političari to naprosto ne mogu dosegnuti svojim duhovnim kapacitetom - zaključuje Tonči, koji će se u Afriku vratiti i četvrti put. Već ove zime.