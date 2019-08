Kaštelani Patrik i Ljubomir prošli 10 tisuća kilometara i našli Azera ludo zaljubljenog u predsjednicu Kolindu; 'Zbog Modrića su nam besplatno priuštili svjetsku senzaciju...'

Pravac: istok. Dvadeset dana vožnje na dva kotača, prijeđenih više od 10 tisuća kilometara, svijet koji su pritom vidjeli i ljudi koje su upoznali dovoljan su razlog da bi se ispričala avanturistička priča.



Glavni akteri: Kaštelani Patrik Grgurić i Ljubomir Omašić.



A nakon puta koji je trajao skoro tri tjedna, dvojica lukšićkih zaljubljenika u vožnje motociklom vratili su se kući, u Kaštel Lukšić.



Put su, u sklopu projekta "Zemljokrug", započeli u drugoj polovini lipnja, a vodio ih je od Kaštela, preko Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Grčke, Turske, Gruzije i Armenije do Azerbajdžana i natrag. Vratili su se puni dojmova.



Odlične ceste, pa ceste na kojima je više rupa nego asfalta, ali i putovi kojima hodaju samo životinje, samo je mali dio onoga što su dva kaštelanska avanturista prošla na svojem proputovanju.



Ponekad su dnevno na svojim metalnim ljubimcima, Suzukiju i Yamahi, znali prijeći i 900 kilometara, iako je Ljubo motociklist koji je kročio u sedmo desetljeće života.

Najbrža žičara na svijetu

– Imali smo priliku uživati u turističkoj idili Ohrida, nesvakidašnjem pogledu "otvaranja Istanbula", vidjeti obalu Crnog mora u Giresunu, voziti se preko planinskih prijevoja u Gruziji i posjetiti stari grad u Vardziji s oko 600 pećina u kojima su nekada živjeli lokalni stanovnici, a u kojima se danas nalazi crkvica Blažene Djevice Marije.



Vidjeli smo najbržu žičaru na svijetu u armenskom Tatevu, prošli tamošnjim visećim mostom, posjetili manastire i još jedan grad u pećinama do kojih su ljudi nekada dolazili penjući se uz konope – govore nam kaštelanski bajkeri.



Zbog odnosa Armenije i Azerbajdžana, da bi došli iz jedne države u drugu i natrag, morali su proći Gruzijom, a zastave "suparničkih" država, na majicama i motociklima, prekrivati da se ne vide.



U centru Bakua vozili su se u gondolama u Maloj Veneciji te su posjetili Yanar Dag, odnosno Vječnu vatru; vidjeli su i kako život na ulicama staje kad na posao ide azerbajdžanski predsjednik; boravili su u Erzurumu u istočnoj Turskoj, gdje su se uvjerili u postojanje ceste s dosad znanstveno neobjašnjenom gravitacijskom anomalijom: na dvjestotinjak metara ceste automobili se – u leru, bez dodavanja gasa – sami lagano kreću uzbrdo; u Kapadokiji su se vozili quadrovima po prašnjavim terenima...



– Posjetili smo podzemni grad koji se spušta devet katova u unutrašnjost zemlje i uživali u pogledu na stotinu balona s turistima iznad grada. Okupali smo se i u Sredozemnom moru, u gradu Side pokraj Antalyje. U Pamukkaleu smo imali priliku vidjeti jedan od starih antičkih gradova i kupati se u neobičnim ljekovitim mineralnim termama.



Posjetili smo spomenik Galipoljskoj bitki te ostatke Troje. U starom gradu Efesu pronašli smo natpis u kojemu se spominje car Dioklecijan te zaključili da taj rimski car nije bio lud – dobro je znao izabrati mjesta na kojima će boraviti i živjeti! U neposrednoj blizini Efesa posjetili smo kuću u kojoj je živjela Blažena Djevica Marija – prepričava nam Patrik Grgurić.



– Nekoliko godina nakon Isusove smrti i uskrsnuća, a zbog progona Židova, sveti Ivan odveo je Mariju u ovo malo mjestu i tu su joj sagradili kuću u kojoj je Marija živjela do svoga uznesenja na nebo.



Ovdje smo imali priliku zapaliti svijeće i pomoliti se, kako za nas na ovom putu, tako i za sve naše koji su nas čekali kod kuće.



Inače, sa mnom je i na ovom putu bila maramica s Gospom Sinjskom koju mi je prije puta oko svijeta prije osam godina darovala baka Janja, pa sam tako na određeni način spojio Sinj i Efes – objašnjava Patrik.

Ljubo i Patrik kažu da su u Turskoj gostoljubivost osjetili na svakom koraku – ljudi su im tamo bili vodiči, domaćini, pomagači. Bili su ugodno iznenađeni ljubaznošću mladog Turčina koji im je pomogao kad je Suzukijev filtar tražio dodatno čišćenje zbog loših cesta.



Pričaju i o mladom Turčinu koji je imao djevojku iz Rijeke pa je znao i poneku riječ hrvatskog – on im je pomagao u razmjeni novca i upoznao ih s ljepotama Giresuna, grada i regije na Crnome moru, gdje je čak 70 posto svjetske proizvodnje lješnjaka.



– U Tatevu, u Armeniji, bili smo gosti na proslavi rođendana dvogodišnjeg djeteta, proslavi koja izgleda kao naš pir. U Armeniji i Azerbajdžanu, kada čuju ime Croatia, odmah reagiraju s "Luka Modrić".



U Bakuu smo upravo zahvaljujući popularnosti Luke Modrića imali priliku – iako smo zakasnili i atrakcija je već bila zatvorena – ipak vidjeti Vječnu vatru, i to besplatno. Otamo smo ponijeli i pozdrave cijeloj Hrvatskoj.



Osim nogometaša, tamošnji stanovnici ne znaju posebno za nekog od Hrvata, ali nam je bilo zanimljivo kad nam je jedan 20-godišnji Azerbajdžanin kazao kako je "zaljubljen u našu predsjednicu" i pri tome skandirao "Kolinda, Kolinda" – govore nam s osmijehom Patrik i Ljubo.



Vrijeme tijekom puta išlo im je, kažu, naruku, maglu su doživjeli samo u Armeniji, kiša ih je poprilično okupala jedan dan u Turskoj, imali su samo tri prevruća dana, a sve ostale kilometre vozili su uglavnom na temperaturama između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva. Možda i zbog toga što su veći dio puta odvozili planinama i na visokoj nadmorskoj visini.



Litra benzine za 50 centi



– Cijelo vrijeme putovanja nastojali smo jesti njihove domaće specijalitete, a sastojak gotovo svakog njihova specijaliteta je meso. Samo smo pazili da ne pretjeramo sa začinima i dodacima, jer nam ne bi bilo lako poslije toga sjediti na motociklima – kazao nam je Ljubo.



Cijene hrane i pića uglavnom su bile povoljne za hrvatske džepove, a povoljne su i cijene goriva: u Azerbajdžanu su litru benzina plaćali 50 centi.



Više od deset tisuća prijeđenih kilometara, spavanje u unaprijed rezerviranim hotelima i pansionima, posjeti spomenicima, povijesnim lokalitetima i modernim atrakcijama, hrana, piće, gorivo, različite granične takse i sve ostalo što su plaćali proteklih 20 dana koštalo ih je oko tisuću eura po osobi. A svaki euro vrijedio je pet puta više, zaključili su.



Iako su ceste kojima su prolazili pokrivene kamerama, tijekom cijelog puta nisu platili ni jednu kaznu, a moglo se lako dogoditi jer su se susretali s nebulozama u prometnim signalizacijama, gužvama, a ponekad za naše pojmove i čudnim situacijama.



Od "avantura" u prometu, Patrik i Ljubo spomenuli su nam vožnju iza jednog tenka, dugu 34 kilometra, kako bi izbjegli kolone na ulazu u Istanbul. I iznenadni nestanak ceste između Gruzije i Armenije.



I granice su prolazili bez posebnih problema, tek ponekad izazivajući zanimanje carinika i graničara za njihovo putovanje. No da sve ne prođe idealno, pobrinuo se jedan azerbajdžanski vojnik, koji je primijetio da su Kaštelani boravili u Armeniji, s kojom su u dugogodišnjem sukobu.



Treći čovjek

– Osim što nas je zadržao na granici, i pri ulasku i pri izlasku, nije nam na kraju napravio poseban problem jer smo se pozvali na Branka Zebića, hrvatskog veleposlanika u Azerbajdžanu. Upoznali smo ga u Bakuu, jednostavno mu došavši pred vrata veleposlanstva, i s njim proveli kratko vrijeme u ugodnom druženju.



Na koncu napominju kako se projekt "Zemljokrug", započet prije osam godina, nastavlja.



Tada je, prije osam godina, Patrik Grgurić odlučio krenuti na put oko svijeta svojim motociklom. U približno tri mjeseca obišao je sjevernu Zemljinu polutku i postao drugi hrvatski motociklist kojemu je to uspjelo.



Nakon tog pothvata uslijedilo je nekoliko kraćih putovanja, a prošle godine, također u društvu Ljubomira Omašića, odradio je put u Rumunjsku, Moldaviju, Ukrajinu i neke druge države, put koji je bio dug upola manje nego ovogodišnji i iznosio je oko pet tisuća kilometara.



Treći sudionik prošlogodišnjeg putovanja bio je još jedan Lukšićanin, Draško Mihaljević. Zanimljivo je da se Mihaljević ove godine odlučio na samostalno putovanje, slične ture kao i dvojac Grgurić – Omašić, a na put je krenuo nekoliko dana ranije. Susreli su se i iskustva s puta razmijenili su samo jednom, na cesti prema Bakuu.



– Ovaj put ne bi bio moguć bez podrške obitelji i prijatelja, kojima ovom prigodom zahvaljujemo. Na pomoći posebno zahvaljujemo Bošku Tomašu i "Auto Antoniju", koji su nam omogućili da testiramo Michellinove gume Adventure, koje su cijeli put izdržale bez zamjerki – zaključio je priču ovaj kaštelanski dvojac.